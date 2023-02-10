Военнослужащие ВСУ прибыли в Бельгию для обучения управлению подводными дронами

Сегодня у нас состоится встреча с первой группой украинских солдат в Бельгии в рамках тренировочной миссии ЕС. Им предстоит пройти подготовку для освоения подводных систем, которые наша страна передала Украине. Я очень рада их мужеству и отваге, которую они проявляют вот уже на протяжении почти года

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила информацию о прибытии военнослужащих ВСУ в страну для обучения управлению подводными дронами, которые королевство отправило Киеву. Об этом глава бельгийского оборонного ведомства сообщила накануне в своём аккаунте в соцсети.Примечательно, что о своих планах передачи Киеву беспилотных подводных аппаратов Брюссель ранее не сообщал. Последний пакет военной помощи, одобренный этой страной в прошлом месяце, включал в себя лёгкое вооружение отечественного производства, наряду с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), а также боеприпасами. Что же касается танков , Бельгия не стала их передавать Украине, сославшись на отсутствие финансовых средств для реализации данного проекта. Та же ситуация наблюдается и с самолётами, которые необходимы самой бельгийской армии, о чём заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо.Отметим, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что в рамках тренировочной миссии ЕС по военной помощи Украине, подготовку пройдут около 30 тыс военных ВСУ. Как уточнили ещё в конце прошлого года в военном ведомстве Бельгии, в миссии примут участие порядка 100 бельгийских инструкторов.