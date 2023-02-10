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Военнослужащие ВСУ прибыли в Бельгию для обучения управлению подводными дронами

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Военнослужащие ВСУ прибыли в Бельгию для обучения управлению подводными дронами

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила информацию о прибытии военнослужащих ВСУ в страну для обучения управлению подводными дронами, которые королевство отправило Киеву. Об этом глава бельгийского оборонного ведомства сообщила накануне в своём аккаунте в соцсети.


Сегодня у нас состоится встреча с первой группой украинских солдат в Бельгии в рамках тренировочной миссии ЕС. Им предстоит пройти подготовку для освоения подводных систем, которые наша страна передала Украине. Я очень рада их мужеству и отваге, которую они проявляют вот уже на протяжении почти года

Примечательно, что о своих планах передачи Киеву беспилотных подводных аппаратов Брюссель ранее не сообщал. Последний пакет военной помощи, одобренный этой страной в прошлом месяце, включал в себя лёгкое вооружение отечественного производства, наряду с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), а также боеприпасами. Что же касается танков, Бельгия не стала их передавать Украине, сославшись на отсутствие финансовых средств для реализации данного проекта. Та же ситуация наблюдается и с самолётами, которые необходимы самой бельгийской армии, о чём заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

Отметим, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что в рамках тренировочной миссии ЕС по военной помощи Украине, подготовку пройдут около 30 тыс военных ВСУ. Как уточнили ещё в конце прошлого года в военном ведомстве Бельгии, в миссии примут участие порядка 100 бельгийских инструкторов.
Автор:
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13 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:43
    +5
    Прекращать надо этот цирк с поставками, так можно годами бодаться вокруг одной избушки, а то и проблемы с флотом поиметь
    1. 76СССР
      76СССР Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: ИванИванов
      Прекращать надо этот цирк

      Сталина пора воскрешать, да жаль всех алхимиков перебили в средневековье, как-будто знали наперед, сволочи...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:57
      +1
      Говорят, пока толстый сохнет, тощий сдохнет.
      Кто кем является в противостоянии России с США и ЕС, ещё вопрос, но явно, что для скорейшего достижения цели России нужно применить нестандартное решение дестабилизировав экономику США и ЕС.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:47
    0
    о прибытии военнослужащих ВСУ в страну для обучения управлению подводными дронами, которые королевство отправило Киеву. Об этом глава бельгийского оборонного ведомства сообщила накануне в своём аккаунте в соцсети.
    Вот так это работает! С начало оружие, потом обучение. recourse
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Вот так это работает! С начало оружие, потом обучение.

      Все вокруг денег и ради денег. Не могут они обучать даром ,сперва выделяют деньги и только потом обучение .Вот и получается что оружие уже на месте, а персонал только выехал на обучение
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:48
    +3
    Наверное все таки необходимо забирать Одессу в родную гавань, чтобы "подводные дроны" могли ходить только по акватории Днепра
    1. 76СССР
      76СССР Сегодня, 10:50
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      чтобы "подводные дроны" могли ходить только по акватории Днепра

      Исключительно для подводной охоты на сомов.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:50
      +1
      Не наверное,а точно.Только КАК это сделать без плацдарма на правом берегу Днепра?
    3. Лешак
      Лешак Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Наверное все таки необходимо забирать Одессу в родную гавань, чтобы "подводные дроны" могли ходить только по акватории Днепра

      Одессу следует освобождать при любом раскладе. С дронами или без дронов, а Одесса должна быть российским городом.
  4. Arifon
    Arifon Сегодня, 10:55
    -1
    "ВСУ прибыли в Бельгию для обучения управлению подводными дронами"
    Подводные дроны в степях Украины?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    0
    для обучения управлению подводными дронами, которые королевство отправило Киеву. Им предстоит пройти подготовку для освоения подводных систем, которые наша страна передала Украине
    Какая-то странная система - сначала отправляют оружие, а потом принимают у себя для учебы тех кто этим оружием будет управлять. Наверное так принято в Европе - сначала отчитаться за поставку, а потом уже начать обучение.
  6. Yho
    Yho Сегодня, 11:15
    -2
    Ну всё, последнии корабли Черноморского военно морского флота добьют. И бежать некуда — турки проливы закрыли.
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:19
    0
    Безопасность Крыма и Севастополя не может быть никак обеспечена, пока исконно русские порты Одесса, Николаев и Херсон находятся вне суверенитета Российской Федерации, под иностранным, вражеским контролем.

    Потеря плацдарма в Херсоне - критическое для хода всей СВО поражение России.
    Победы в СВО и мира для России не будет, пока Вооружённые Силы РФ не будут контролировать трассу Киев - Одесса на всем её протяжении.