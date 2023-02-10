Заявление представителя воздушного командования ВСУ о сбитых ночью БПЛА и ракетах «Калибр» вызвало недоумение на самой Украине

«Закончившиеся» ещё в апреле 2022 года (как тогда заявляли украинские чиновники) российские крылатые ракеты вновь разносят объекты противника в разных регионах, подконтрольных киевскому режиму. Не успели первые «Калибры», а также ракеты воздушного базирования сойти с носителей (выйти из пусковых ячеек), в украинском воздушном командовании уже рапортуют об «успешных их перехватах».Так, спикер украинского воздушного командования Юрий Игнат заявил о том, что в ночное время суток ПВО ВСУ «сбили пять «шахидов» (так в Киеве продолжают называть российские ударные дроны «Герань») из семи» и «пять «Калибров» из шести».Это заявление вызвало недоумение на самой Украине. Пользователи напомнили Игнату о том, что по словам одного только «запорожского губернатора», Украину «атаковали около 40 беспилотников в ночное время». О каких тогда семи «шахидах», пять из которых «сбито», идёт речь в заявлении спикера воздушного командования ВСУ?Не меньшее недоумение вызвало заявление Игната о пяти сбитых ракетах «Калибр». Дело в том, что изначально украинская сторона ни о каких крылатых ракетах, использовавшихся ВС РФ в ночь на 10 февраля, не сообщала. Теперь в сводке «Калибры» вдруг появились, мало того, с заявлением о том, что большинство из них было сбито средствами украинской противовоздушной обороны.Между тем волна крылатых ракет устремилась на объекты противника в утренние часы. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, включая столичный регион и западные области.