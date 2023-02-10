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Заявление представителя воздушного командования ВСУ о сбитых ночью БПЛА и ракетах «Калибр» вызвало недоумение на самой Украине

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Заявление представителя воздушного командования ВСУ о сбитых ночью БПЛА и ракетах «Калибр» вызвало недоумение на самой Украине

«Закончившиеся» ещё в апреле 2022 года (как тогда заявляли украинские чиновники) российские крылатые ракеты вновь разносят объекты противника в разных регионах, подконтрольных киевскому режиму. Не успели первые «Калибры», а также ракеты воздушного базирования сойти с носителей (выйти из пусковых ячеек), в украинском воздушном командовании уже рапортуют об «успешных их перехватах».


Так, спикер украинского воздушного командования Юрий Игнат заявил о том, что в ночное время суток ПВО ВСУ «сбили пять «шахидов» (так в Киеве продолжают называть российские ударные дроны «Герань») из семи» и «пять «Калибров» из шести».

Это заявление вызвало недоумение на самой Украине. Пользователи напомнили Игнату о том, что по словам одного только «запорожского губернатора», Украину «атаковали около 40 беспилотников в ночное время». О каких тогда семи «шахидах», пять из которых «сбито», идёт речь в заявлении спикера воздушного командования ВСУ?

Не меньшее недоумение вызвало заявление Игната о пяти сбитых ракетах «Калибр». Дело в том, что изначально украинская сторона ни о каких крылатых ракетах, использовавшихся ВС РФ в ночь на 10 февраля, не сообщала. Теперь в сводке «Калибры» вдруг появились, мало того, с заявлением о том, что большинство из них было сбито средствами украинской противовоздушной обороны.

Между тем волна крылатых ракет устремилась на объекты противника в утренние часы. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, включая столичный регион и западные области.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:35
    +1
    Ким же ждет целых двадцать..Возможно что уже "сбил" тридцать..Никто не говорит,что сбить ракету-дело пустое.Но надо смотреть на результат ударов
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:15
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Ким же ждет целых двадцать..Возможно что уже "сбил" тридцать..Никто не говорит,что сбить ракету-дело пустое.Но надо смотреть на результат ударов

      "Пять из семи", "восемь из десяти", они у сирийцев этой мантре научились.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:36
    +4
    Заявление представителя воздушного командования ВСУ о сбитых ночью БПЛА и ракетах «Калибр» вызвало недоумение на самой Украине
    Какие тупые то. Калибры сбили и они упали на объекты, делов то. request
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:36
    +1
    Им лишь бы пиарится, на своих они болт положили.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:38
    +2
    сбили больше ракет, чем летело (( Это говорит о чрезмерной эффективности украинской ПРО - можно реже стрелять ))
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:41
      +1
      Зато впервые сделали вид, что мопедов практически не было))
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    +2
    «пять «Калибров» из шести».
    Игнат просто перевыполнил план и отрапортовал о сбитых ракетах еще до их запуска. Мобильные группы по уничтожению БПЛА и даже крылатых ракет уже колесят по городам собирая "обломки" для доказательства эффективности украинской ПВО?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:48
    +3
    Неужели в этот раз ложь не прошла?! Странно... До этого укропипл хавал всё что подавали.
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:22
    0
    Все верно говорит какол - стреляли в семь шахидов - сбили из них пять. А по остальным просто не стреляли - нечем было стрелять.

    Он не лжёт. Он говорит правду. Ему надо верить