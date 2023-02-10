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«Огневой вал»: военкоры сообщили об уничтожении российской артиллерией позиций ВСУ на Кременском направлении

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«Огневой вал»: военкоры сообщили об уничтожении российской артиллерией позиций ВСУ на Кременском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать позиции украинских формирований на Кременском направлении. По местам расположения личного состава и техники ВСУ активно работает российская артиллерия, о чем сообщают военкоры.


Как сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко», противнику устроили настоящий «огневой вал». В обстреле украинских позиций были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и гаубицы Д-30. Огонь велся практически непрерывно.

После того, как артиллерийским огнем были уничтожены позиции противника, пехотные подразделения смогли продвинуться вперед. Они заняли позиции, которые до обстрела находились под контролем украинских формирований.

Такая тактика применяется российскими войсками практически на всех ключевых направлениях. ВС РФ обладают куда большей артиллерийской мощью, чем ВСУ, несмотря на то, что практически весь западный мир регулярно снабжает украинские формирования вооружениями, военной техникой и боеприпасами.

Напомним, что вчера ставленник киевского режима Сергей Гайдай, который именует себя «главой Луганской областной администрации», заявил в социальных сетях, что российские вооруженные силы фактически начали наступление на направлении Сватово-Кременная. При этом Кременское направление, по его утверждению, является основным для действий российских войск на Луганском фронте.

Вот такое видео уничтожения украинских позиций показывает эффективность работы российской артиллерии:

Автор:
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19 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:44
    +3
    Для победы все средства хороши! Главное чтобы средств было в достатке!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:48
      -3
      Кроме средств,нужны еще и люди,и умные головы в штабах...Как то так
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:54
      -3
      такое видео уничтожения украинских позиций показывает эффективность работы российской артиллерии

      Эффективности работы я не увидел, ничего не понять. Музыкальное сопровождение к видео тоже можно было бы поменять на произведение от Вагнера.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:50
    -3
    «Огневой вал»: военкоры сообщили
    Барабанного боя много, смысла мало. requestВала не увидел, да и жечь снаряды много ума не надо. fool
  3. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 10:53
    -4
    А результат?Взяты позиции?Расскажите лучше,как под Угледаром в очередной раз без всяких валов украинцы сожгли очередную танковую колонну.
    1. D-Master
      D-Master Сегодня, 11:26
      +3
      Про колонну и ее очередность по поподробнее и с пруфом в студию. А написать на заборе ума много не нужно.
      1. Бигль
        Бигль Сегодня, 11:40
        -1
        Пруфы нужны? Зайдите в телеграмм канал хотя бы к тому же Юрию Подоляке. Он ведь вроде в симпатиях к укровермахту не замечен?!?! Можете и в другие телеграмм каналы зайти. Вы офигеете... Кстати Юрий,как бы более менее деликатнее описал ту бойню . Ну там с гневом конечно и осуждением тактики.. Но не особо коснулся потерь в личном составе. Хотя и по его комментариям и видео которое он выложил можно понять,что произошла катастрофа. А вот в других каналах,где по проще и по жёстче,там и потерях в цифрах.. Кроме того появилась инфа и о другом нашем провальном наступлении.. Так что...
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 11:52
          0
          и какие потери? фейки это все..............................
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +2
    артиллерийским огнем были уничтожены позиции противника
    Не зря ВСУшники жалуются на то, что российская артиллерия кошмарит их круглосуточно и от этого они несут большие потери. А снарядов и ракет у нас хватает не смотря на то, что на Киев работает весь Запад.
  5. Бигль
    Бигль Сегодня, 11:03
    -5
    Почему молчат об ударах по нашим бронетанковым коллонам под Угледаром? Весь иннет переполнен видеоматериалами и обсуждениями..
    1. Синоид
      Синоид Сегодня, 11:14
      +1
      Потому что фейк, на таких тупиков рассчитан. Наши наступают, вот они и создают фейки о потерях РФ, а беззубые старухи их разносят)))
      1. Бигль
        Бигль Сегодня, 11:29
        -1
        Создают фейки??? Странно,этот фейк Юрий Подоляка и другие опубликовали у себя в каналах.. Даже с видеоматериалами ..
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:20
      +2
      Цитата: Бигль
      Почему молчат об ударах по нашим бронетанковым коллонам под Угледаром? Весь иннет переполнен видеоматериалами и обсуждениями..

      Почитайте статью на сайте, от сегодня, 06:36
      1. Бигль
        Бигль Сегодня, 11:31
        0
        Можно пожалуйста ссылку? Не могу найти статью.
    3. solar
      solar Сегодня, 11:52
      0
      Уже написали
      Снова - «на те же грабли»: в Сети проявилось видео удара артиллерии ВСУ по колонне российской бронетехники под Угледаром

      https://topwar.ru/210644-v-seti-projavilos-video-udara-artillerii-vsu-po-kolonne-rossijskoj-bronetehniki-pod-ugledarom.html
    4. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:53
      0
      какое видео? склеенное из кусочков из картинок?
  6. Взглядсостороны
    Взглядсостороны Сегодня, 11:04
    -2
    Давненько я здесь про " огневой вал" не слышал. Значит снаряды подвезли? Ну этот барабанный бой- дешёвый приём. Куда попали- то? А то фоток " лунного пейзажа" на укро полях и здесь на ВО было много.
    1. Синоид
      Синоид Сегодня, 11:15
      +2
      А вы не со стороны, а из окопа поглядите, когда по вам бить так будут. Если повезёт, потом и расскажите как неэффективно))))
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:01
    0
    Вот такое видео уничтожения украинских позиций показывает эффективность работы российской артиллерии:

    Не хочется огульно критиковать, но данное видео не показывает ничего, кроме поражения одиночной бронетехники/транспорта. или хз что там рвануло. Если за эффективность считать несколько десятков взрывов с эллипсом рассеивания в несколько сот метров то это странный критерий эффективности.
    Я даже сейчас напишу лютую крамолу. Но даже если снаряд попал в окоп то это не фига не значит что арта как род войск эффективна. Это значит что орудие и его расчет могут попасть в некую точку на местности.
    Эффективная работы арты выглядит так. 1 "горы трупов и остовы техники противника. 2 Или враг боится высунуть нос , не говоря об открытии огня. Что позволяет своим войскам оперировать без опасений.
    А стрельба в сторону противника это "освоение" снарядов. Чем отличается освоение средств от выполнения задачи думаю уже все в РФ знают.