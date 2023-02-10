«Огневой вал»: военкоры сообщили об уничтожении российской артиллерией позиций ВСУ на Кременском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать позиции украинских формирований на Кременском направлении. По местам расположения личного состава и техники ВСУ активно работает российская артиллерия, о чем сообщают военкоры.Как сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко», противнику устроили настоящий «огневой вал». В обстреле украинских позиций были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и гаубицы Д-30. Огонь велся практически непрерывно.После того, как артиллерийским огнем были уничтожены позиции противника, пехотные подразделения смогли продвинуться вперед. Они заняли позиции, которые до обстрела находились под контролем украинских формирований.Такая тактика применяется российскими войсками практически на всех ключевых направлениях. ВС РФ обладают куда большей артиллерийской мощью, чем ВСУ, несмотря на то, что практически весь западный мир регулярно снабжает украинские формирования вооружениями, военной техникой и боеприпасами.Напомним, что вчера ставленник киевского режима Сергей Гайдай, который именует себя «главой Луганской областной администрации», заявил в социальных сетях, что российские вооруженные силы фактически начали наступление на направлении Сватово-Кременная. При этом Кременское направление, по его утверждению, является основным для действий российских войск на Луганском фронте.Вот такое видео уничтожения украинских позиций показывает эффективность работы российской артиллерии: