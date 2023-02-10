Bloomberg: ЕС пока не может передать Украине активы ЦБ РФ, так как основную их часть «не удаётся найти»

В последнее время на Западе не утихают разговоры по поводу того, что «замороженные» золотовалютные резервы ЦБ РФ должны «послужить» на благо Украине. Однако как сообщает Bloomberg со ссылкой на юридическую службу ЕС, реализация подобной инициативы сегодня крайне затруднительна.Напомним, что еще весной прошлого года в ЕС завили, что «заморозили» порядка 300 млрд. долларов российских золотовалютных резервов в рамках санкций, введенных против нашей страны. Позднее некоторые европейские лидеры начали заявлять о том, что вышеупомянутые средства необходимо передать Киеву.В то же время, на Западе не существует юридически обоснованного механизма, который бы позволял конфисковать золотовалютные резервы какого-либо государства. Следовательно, подобные действия полностью подорвут и без того «ослабшее» доверие других государств к западным банкам.В итоге, в конце прошлого года в ЕС придумали план, согласно которому «замороженные» средства ЦБ РФ могли бы быть инвестированы, а доход от вложений направлялся бы в качестве помощи Украине. При этом формально российские золотовалютные резервы не были бы конфискованы. Было даже заявлено о том, будто бы со временем их вернут России с процентами. Такая воровская хитрость от Запада.Впрочем, как пишет Bloomberg, и данную идею Западу реализовать пока не удастся. Согласно заявлению представителей юридической службы ЕС, порядка 86% «замороженных» российских активов, а это коло 258 млрд. долларов, на сегодняшний день не удается найти. В связи с этим, ведомство рекомендует властям ЕС объединиться с международными партнерами для поисков заблокированных резервов ЦБ РФ. Сообщается, что ЕК уже обратилась к европейским банкам с призывом предоставить информацию об имеющихся российских активах.В таком случае не совсем понятно, каким образом эти активы были заморожены, если, как утверждается в ЕЦБ даже не знают, на каких счетах и где эти средства могут находиться.