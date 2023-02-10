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Bloomberg: ЕС пока не может передать Украине активы ЦБ РФ, так как основную их часть «не удаётся найти»

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Bloomberg: ЕС пока не может передать Украине активы ЦБ РФ, так как основную их часть «не удаётся найти»

В последнее время на Западе не утихают разговоры по поводу того, что «замороженные» золотовалютные резервы ЦБ РФ должны «послужить» на благо Украине. Однако как сообщает Bloomberg со ссылкой на юридическую службу ЕС, реализация подобной инициативы сегодня крайне затруднительна.


Напомним, что еще весной прошлого года в ЕС завили, что «заморозили» порядка 300 млрд. долларов российских золотовалютных резервов в рамках санкций, введенных против нашей страны. Позднее некоторые европейские лидеры начали заявлять о том, что вышеупомянутые средства необходимо передать Киеву.

В то же время, на Западе не существует юридически обоснованного механизма, который бы позволял конфисковать золотовалютные резервы какого-либо государства. Следовательно, подобные действия полностью подорвут и без того «ослабшее» доверие других государств к западным банкам.

В итоге, в конце прошлого года в ЕС придумали план, согласно которому «замороженные» средства ЦБ РФ могли бы быть инвестированы, а доход от вложений направлялся бы в качестве помощи Украине. При этом формально российские золотовалютные резервы не были бы конфискованы. Было даже заявлено о том, будто бы со временем их вернут России с процентами. Такая воровская хитрость от Запада.

Впрочем, как пишет Bloomberg, и данную идею Западу реализовать пока не удастся. Согласно заявлению представителей юридической службы ЕС, порядка 86% «замороженных» российских активов, а это коло 258 млрд. долларов, на сегодняшний день не удается найти. В связи с этим, ведомство рекомендует властям ЕС объединиться с международными партнерами для поисков заблокированных резервов ЦБ РФ. Сообщается, что ЕК уже обратилась к европейским банкам с призывом предоставить информацию об имеющихся российских активах.

В таком случае не совсем понятно, каким образом эти активы были заморожены, если, как утверждается в ЕЦБ даже не знают, на каких счетах и где эти средства могут находиться.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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34 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:55
    +4
    порядка 86% «замороженных» российских активов, а это коло 258 млрд. долларов, на сегодняшний день не удается найти.
    Кто то разрабатывал "стелс-самолеты", а кто то, похоже "стелс-капитал")))
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:01
      +3
      Сообщается, что ЕК уже обратилась к европейским банкам с призывом предоставить информацию об имеющихся российских активах.

      Может ЕК лучше обратиться в Правительство России. laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:31
        +1
        Интересно ,на сайте ЦБ РФ за прошлый год никаких списание ЗВР нет.Там европах проходной двор в банках что-ли? wassat
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 11:09
      +4
      "Всё уже, украдено до нас"? Я ещё несколько лет назад писал тут, что когда Степашин попытался проверить куда же ЦБ выводит активы, в каком количестве, и кто на самом деле будет их владельцами, то он- Степашин, "получил по рукам"- дескать не лезь в это дело, это-" Страшная гостайна". Уже тогда эксперты выражали мнение, что на самом деле всё распихивается так, и таким образом, что когда коснётся дело, то окажется что у государства Россия ничего нет... А у кого есть? А это "страшная тайна".
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 11:15
        +4
        Цитата: Monster_Fat
        то окажется что у государства Россия ничего нет... А у кого есть? А это "страшная тайна".

        Для Форбс?Для тех кто замораживал?
        Ну ну....
        И да- в США где если мне не изменяет память Вы живете - все в плане прозрачности значительно хуже.Пентагон прямо заявил что не знают где 8трл баксов, а на 4 из них даже бухгалтерских документов нет..
        1. marchcat
          marchcat Сегодня, 11:25
          +3
          Сразу на ум приходят незабвенные слова: -Всё украдено до нас.... lol
      2. Yho
        Yho Сегодня, 11:35
        +2
        — Что может нас спасти от ревизии?
        — От ревизии нас может спасти только кража.

        Правильно! Война всё спишет. Один построим — два запишем.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:55
    +1
    Кстати, уже давно говорили, что большая часть этих активов наши вернули давно в РФ, потому и не возбухали особо.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:59
      0
      Эта большая часть средств уже освоена ворами из ЕС...
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 11:19
        +2
        Не для того их замораживали чтобы отдать Украине и поставляли оружие тоже не для того чтобы остаться в убытке.
      2. jack-no
        jack-no Сегодня, 12:04
        +1
        Pas par l'UE, mais les USA.
        Rappelons-nous des avoirs de la Libye, de l'Irak, etc, qui ont disparus. Aucun pays ne peut aller vérifier aux USA et en Angleterre ses stocks d'or, car ils ont été remplacés par du plomb.
        Confier ses réserves d'or chez les anglo-saxon-sionistes est suicidaire.
    2. Динго
      Динго Сегодня, 11:49
      0
      потому и не возбухали особо.

      ...или как альтернатива - "Снявши голову- по волосам не плачут".
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:55
    +4
    ЕС пока не может передать Украине активы ЦБ РФ, так как основную их часть «не удаётся найти»

    вежливый отказ - я, конечно, поцелую, но позже.. и не тебя..
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 10:56
    +4
    Сами уже успели затырить .
    И я в огороде пару миллиардов закопал на будущее .
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:57
    +4
    Согласно заявлению представителей юридической службы ЕС, порядка 86% «замороженных» российских активов, а это коло 258 млрд. долларов, на сегодняшний день не удается найти.
    Руина согласится и на 14%, школа Польши. request
  6. 76СССР
    76СССР Сегодня, 10:57
    +3
    основную их часть «не удаётся найти»

    ЕС уже печатает на столбах: "Потерялись российские активы, нашедшему просьба не возвращать владельцу".
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:58
    0
    так как основную их часть «не удаётся найти»

    Возможно это сдерживающий сигнал нам, а наши тряпки-политики могут легко проглотить этот крючок.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:07
      +3
      Цитата: ИванИванов
      а наши тряпки-политики могут легко проглотить этот крючок.

      Война рано или поздно закончится и что будет с банками выдавшими эти активы?
      Так что нет ни какого сигнала, есть здоровый прагматизм и репутация. Власти могут говорить что угодно, но деньги любой власти дают все теже банки, не стоит забывать об этом.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 11:17
        +1
        Цитата: Canecat

        Война рано или поздно закончится и что будет с банками выдавшими эти активы?

        Будет хоооорошая репутацию - деньги клиента- это деньги клиента!!Все остальные идут лесом!"
    2. Yho
      Yho Сегодня, 11:39
      0
      Тяжело найти черную кошку в черной комнате. Особенно если ее там нет.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    +2
    Шо, получается "мыльный пузырь"? Не знают где и сколько лежит, но то 300 лярдов точно - Набиуллина говорила.... Или внутри ЕС крысятничать стали по-тихому? Не в коня овес на окраину, а золото-валюта в "лихие" времена энергокризиса и сами пригодится. Вангую, что самые хитрые -поляки и трибалты.
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:00
    +6
    Проблема не в этом....Долларовые активы не наличка - записи на счетах. Они прекрасно знают , где они.
    Это не расчетный счет, такие активы хранят именно в долларах и именно в определенных банках.
    Конфискация наших активов в 300млрд, даст сигнал крупным экономикам третьего мира....Индии, арабам, Китаю, Турции.....Если они начнут бояться (а каждому там есть чего боятся), страны начнут выводить свои активы ис этого инструмента финансового. И потери США будут несравнимо больше...и это будут не потери США, а потери глобального фин центра.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 11:54
      0
      Но не всегда деньги это только финансы. В данном случае их, за счет заморозки, хотели применить, как еще одно оружие в том самом блицкриге, по которому противник должен был быстро сломаться. Вкупе к другим ударам.
      Но блицкриг не удался, надежды на скоротечную победу, на которую можно было все списать нет. Теперь время играет против и риски, что Вы выше указали начинают обостряться. Вот и пытаются спрятать или выкинуть этот обжигающий пистолет. Но выкинуть жаба душит, поэтому попытки сыграть в Робин Гуда пока не оставляют. Смотрят на реакцию, поведутся ли на это игроки третьего мира.
  10. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 11:05
    +2
    Bloomberg: ЕС пока не может передать Украине активы ЦБ РФ, так как основную их часть «не удаётся найти»

    пожалуй самая приятная новость за квартал, особенно радует отмазка
  11. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 11:09
    +4
    Не понимаю, как деньги могут кануть в небытие со счетов. Похоже на то что "все украдено до вас"
    1. Yho
      Yho Сегодня, 11:43
      +1
      Так и есть. По любому. На деньги давным-давно куплены дворцы и яхты.
  12. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:11
    +2
    ЕС пока не может передать Украине активы ЦБ РФ, так как основную их часть «не удаётся найти»
    ..Потеряли? laughing
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +2
    основную их часть «не удаётся найти», а это коло 258 млрд. долларов
    По моему это основа для нового анекдота, который начнет гулять в России. Собрались делить то, что оказывается не могут найти. А может врут, чтобы ни с кем не делиться?
  14. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 11:14
    +1
    Там вообще неумные люди что ли. Банки их уже давно скинули за процент. Возмтжно они уже в России давно.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 11:28
      -3
      Скорее всего они пошли на выплату компенсаций, убытков компаниям, и частным инвесторам, которые ушли из России (и они не обязательно были "западными" wink ) ...
  15. Динго
    Динго Сегодня, 11:37
    0
    По - нашему, по-русски, это называется "Вор у вора дубинку украл"... Ничего укропам не светит - все давно разворовали эти "гейропейцы"...
  16. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 11:51
    +1
    Чушь всё это. Американцы прекрасно знают, где лежит каждый безналичный доллар, так как все долларовые операции проводятся через американские банки. С криптой тоже самое. Тут конечно не совсем банки, но тот, кто это всё придумал, тоже прекрасно знает, где и у кого находится каждый биткоин.
  17. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 11:53
    0
    В Москве по прилету я в линейную управу
    Че капитан, продегустировали отраву?
    А он на легком сушнячке, глаза как будто
    Целый день курил ташкент.
    Я насчет чая, точнее насчет его возврата
    А он мне шепотом: Чая нету, делся куда-то.
    laughing
  18. spirit
    spirit Сегодня, 12:03
    0
    Вложить тут можно только в долгосрочные облигации самих же США под минимальный процент.Но прибыль будет тогда нескоро.Если вкладывать в другие интересные,те же акции и прочие, кто на себя будет брать риск в случае "проседания ворованного портфеля"? Ой мутная схема, но кто то на этом деньги погреет знатно.