По Украине наносятся ракетные удары: сообщают о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавской областях

С территории Украины стали поступать первые сообщения о «прилетах» российских ракет. Ранее ряд губернаторов украинских областей сообщали о запущенных в сторону их регионов российских ракетах.Первая информация о «прилетах» поступила из Кривого Рога. В городе прогремело несколько взрывов. Куда попали ракеты, пока не сообщается. Также известно о взрывах в Полтавской области, но местные власти сообщают, что они связаны с работой сил противовоздушной обороны. Взрывы слышны и в Одесской области.Тем временем, ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким сообщил о пуске второй волны ракет в сторону региона. Также власти сообщили, что ракеты летят в сторону Павлограда и Винницы, а в Кривом Роге после взрывов сообщили о пуске еще семи ракет в сторону города.Известно, что в Николаевской, Одесской и Полтавской областях Украины работают системы противовоздушной обороны. Также ПВО ВСУ работает над оккупированной украинскими формированиями частью российской Запорожской области, пытаясь прикрыть развёрнутые там свои военные объекты. Энергетические службы страны уже приступили к превентивным отключениям электроэнергии в ряде регионов, из-за этого уже начали задерживаться отдельные поезда на железных дорогах страны.В компании «Укрэнерго» уже сообщили о попадании ракет по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры Украины. Где конкретно были поражены объекты, в компании не сообщают, известно лишь, что речь идет о «западном, восточном и южном направлениях». Напомним, что МВД Украины призвало не рассказывать о последствиях «прилетов».В Одесской области поражено место концентрации военной техники, прибывшей из стран НАТО.Ранее в командовании Воздушных сил Украины сообщили о последствиях ночных атак ВС РФ. Как утверждают в ВСУ, российские войска запустили до 35 ракет, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО. Кроме того, была проведена разведка мест расположения украинских средств противовоздушной обороны с помощью беспилотных летательных аппаратов.