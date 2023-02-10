Военное обозрение
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По Украине наносятся ракетные удары: сообщают о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавской областях

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По Украине наносятся ракетные удары: сообщают о взрывах в Кривом Роге, Одесской и Полтавской областях

С территории Украины стали поступать первые сообщения о «прилетах» российских ракет. Ранее ряд губернаторов украинских областей сообщали о запущенных в сторону их регионов российских ракетах.


Первая информация о «прилетах» поступила из Кривого Рога. В городе прогремело несколько взрывов. Куда попали ракеты, пока не сообщается. Также известно о взрывах в Полтавской области, но местные власти сообщают, что они связаны с работой сил противовоздушной обороны. Взрывы слышны и в Одесской области.

Тем временем, ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким сообщил о пуске второй волны ракет в сторону региона. Также власти сообщили, что ракеты летят в сторону Павлограда и Винницы, а в Кривом Роге после взрывов сообщили о пуске еще семи ракет в сторону города.

Известно, что в Николаевской, Одесской и Полтавской областях Украины работают системы противовоздушной обороны. Также ПВО ВСУ работает над оккупированной украинскими формированиями частью российской Запорожской области, пытаясь прикрыть развёрнутые там свои военные объекты. Энергетические службы страны уже приступили к превентивным отключениям электроэнергии в ряде регионов, из-за этого уже начали задерживаться отдельные поезда на железных дорогах страны.

В компании «Укрэнерго» уже сообщили о попадании ракет по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры Украины. Где конкретно были поражены объекты, в компании не сообщают, известно лишь, что речь идет о «западном, восточном и южном направлениях». Напомним, что МВД Украины призвало не рассказывать о последствиях «прилетов».

В Одесской области поражено место концентрации военной техники, прибывшей из стран НАТО.

Ранее в командовании Воздушных сил Украины сообщили о последствиях ночных атак ВС РФ. Как утверждают в ВСУ, российские войска запустили до 35 ракет, которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО. Кроме того, была проведена разведка мест расположения украинских средств противовоздушной обороны с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Автор:
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37 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:03
    0
    Вчера смотрел видео из Одессы..Улицы уствлены генераторами разных цветов и мощностей..На энергосети уже не надеятся
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:09
      -1
      Удар возмездия за предотвращённый теракт.
      А за день до ракетного удара по авиазаводу в Харькове, 6 февраля, был город Калуга, вернее его окрестности, где российскими средствами ПВО был сбит беспилотник. По его обломкам удалось установить, что это украинский БПЛА, а конкретно — уже известный по попыткам налётов на российскую территорию Ту-141 «Стриж». На месте падения беспилотника была обнаружена серьёзная «начинка» — авиабомба ОФАБ-100-120 и стреловидные поражающие элементы.И, похоже, держала эта опасная украинская «птаха» курс, буквально стелясь по земле, ни куда-нибудь, а прямиком на Москву. Пролететь ей оставалось всего 162 километра. Как сообщали Telegram-каналы, обломки ещё одного украинского Ту-141 в тот день были обнаружены в районе украинского города Конотоп в Сумской области, от которого до российской столицы 579 километров.


      То есть в один день Украина попыталась осуществить воздушную атаку вглубь российской территории. Используя в одном случае место старта беспилотника либо в самом Конотопе (там находится бывший аэродром Черниговского военного училища летчиков), либо из Киева, где помимо аэродромов есть и авиационно-промышленная база. Здесь на авиастроительном заводе «Антонов» могли провести техническую предполетную подготовку БПЛА.

      https://dzen.ru/a/Y-QPGJEr1HRs4qSa
      1. starina
        starina Сегодня, 11:38
        -3
        Сегодня произошел удал по многим энергообектам.
        Например сообщают о взрыве на Харьков-ТЭЦ 5.
        Вопрос в студию. Вот эта операция "несокрушимая сила"..тьху ты.. "удар возмездия" он наверно был ответом на обстрел? ТЭЦ запустила по Калуге парогенератором и турбиной добавила.
        Вот пока армией командуют такие как "Orange-Bigg" с ударами возмездия куда дотянемся, а не куда надо по военной науке, будут "трудные решения" в Хар.области и Угледаре.
        Воистину, дураков на Руси на сто лет вперед припасено.
        sad
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:09
      +5
      Электричество получаемое от бензо и дизель-генераторов - самое дорогое. И к счастью на него расходуется один из самых важных на войне ресурсов - топливо. Пока одесские пижоны наслаждаются интернетом и торшерами где-то печально остановится танк. И это хорошо.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:14
        +1
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Электричество получаемое от бензо и дизель-генераторов - самое дорогое. И к счастью на него расходуется один из самых важных на войне ресурсов - топливо. Пока одесские пижоны наслаждаются интернетом и торшерами где-то печально остановится танк. И это хорошо.


        Кременчугский нефтеперерабатывающий завод кстати сейчас работает на полную мощность.Восстановили.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:25
        +3
        Вот только танк остановить может ракета ПТУР...А надеятся на то,что там сожгут солярку на генераторах-дело бесперспективное
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:38
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Вот только танк остановить может ракета ПТУР...А надеятся на то,что там сожгут солярку на генераторах-дело бесперспективное


          Ну или 152 мм снаряд,УАБ,фугас,ракета РСЗО в противотанковом исполнении, противотанковая мина, барражирующий боеприпас с 20 кг боевой частью.
    3. aakvit
      aakvit Сегодня, 11:10
      +5
      А кто там радовался донбасским детям в подвалах? Самим-то не комильфо так?! negative
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 12:02
        0
        Цитата: aakvit
        А кто там радовался донбасским детям в подвалах? Самим-то не комильфо так?! negative

        Вы уверены, что те кто сидят по подвалам на Украине радовались донбасским детям в подвале? Порошенко и Турчинов радовались, да, какой-нить Карась и Билецкий тоже, но что-то я сильно подозреваю, что в подвалах они не сидят.
    4. 76СССР
      76СССР Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Улицы уствлены генераторами разных цветов и мощностей.

      Хорошо бы "улицу разбитых генераторов" в довесок устроить, но там же люди бегают меж ними, дети малые снуют - бить по целям не дают... Гуманизм - страшная сила...
    5. solar
      solar Сегодня, 12:01
      0
      Просто перестраховываются. Очевидно было, что никакого "каменного века" не получится, минимально необходимые потребности и случаи перебоев обеспечиваются автономным питанием достаточно просто, это вопрос времени.
  2. Комментарий был удален.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:11
    +5
    Прекрасно! Мочалить укронацистов днем и ночью!. Пора уже начинать. Надоело слушать: - Мы еще и не начинали! Скоро годовщина. А годовщину надо отметить так, чтобы она запомнилась всем и надолго!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:12
    -1
    Брехня за прилеты, херои уже отчитались, что все сбили, даже те, что на пилонах еще были.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:14
    +7
    Вся критическая, стратегическая, транспортная и энергетическая инфраструктура Украины, используемая для поддержания боеспособности и военной логистики Украины должна быть полностью, на 100 % уничтожена в кратчайший срок!

    Повреждения объектов энергосистемы и транспортной системы Украины должны быть такими, чтобы восстановление их работоспособности заняло бы минимум 2 - 3 года!

    Ударами с воздуха должны быть немедленно, срочно на 100 % уничтожены:

    - центральные пролётные секции всех автомобильных и железнодорожных мостов от самой западной и южной границы Украины до Днепра и через Днепр, через Дунай и Днестр в том числе проходящие по дамбам и через шлюзы ГЭС,

    - все электростанции Украины - ТЭЦ, ТЭС, кроме ветряных и солнечных (из-за мизерной мощности двух последних видов электростанций)

    - на ГЭС и АЭС должны быть уничтожены все трансформаторы, машинные залы, подстанции, ЛЭП, эти электростанции должны быть полностью вырублены из единой энергосистемы Украины, которая должна полностью прекратить существование!

    - все электроподстанции Украины мощностью 330 и 750 кВ,

    - все основные 40 депо с тепловозами и с подвижным составом - вагонами,

    - все крупные АТП с пассажирским и грузовым транспортом,

    - все элеваторы с зерном,

    - все газохранилища, в том числе подземные, должны быть приведены в негодность для хранения и транспортировки газа потребителям,

    - все склады и хранилища с топливом, нефтепродуктами, углем, продовольствием, медикаментами, одеждой, обувью,

    - все предприятия водоснабжения и канализации в городах свыше 100 тысяч жителей,

    - все узлы телефонной и иной связи и передающие станции телевидения, радиовещания, интернета,

    - все обитаемые центры принятия решений и все высшие должностные лица - президент Украины, министры Украины, депутаты Верховной Зрады Украины, Главнокомандующий нацистскими ВСУ, генералы НАТО и ВСУ, лидеры нацистских батальонов, гауляйтеры и администрации областей!

    Украина должна быть возвращена в XVIII век - ни света, ни газа, ни тепла, ни угля, ни топлива, ни жрачки, ни воды, ни канализации, ни транспорта, ни связи - ничего.

    Да, материальный ущерб от этих вынужденных мер будет огромным, но они абсолютно необходимы для достижения целей войны и победы над нацизмом и оправданы абсолютной необходимостью прекратить доставку любых вооружений НАТО через Украину и сломать моральный дух ВСУ и пропитанного нацистской, бандеровской пропагандой местного населения.

    Уничтожение всей энергетической и транспортной инфраструктуры Украины поможет сохранить миллионы жизней как мирного населения бывшей Украины, так и русских солдат на фронтах!

    После войны и денацификации сознания местного населения в составе Российской Федерации мы восстановим работоспособность всех этих объектов инфраструктуры, но сейчас в интересах победы над врагом они должны лежать в руинах.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:33
      -1
      Цитата: DefenderofTruth
      После войны и денацификации сознания местного населения в составе Российской Федерации мы восстановим работоспособность всех этих объектов инфраструктуры, но сейчас в интересах победы над врагом они должны лежать в руинах.

      Для этого придется
      1) держать там оккупационный корпус не менее1млн
      2)иметь возможность расстреливать за саботаж трибунальским решением
      3) где то найти деньги на выплаты пенсий, пособий, зп бюджетников тамошних
      4) где то найти деньги на восстановление всего разбомбленного
      5)где то найти деньги на укрепление границы- ибо они побегут оттуда - как бежали немцы из Германии на Запад
      6) где то найти деньги на поддержания нашего населения..
      Срок восстановления минимальный от 10 лет..
      И да- деньги олигархов не предлагать .Это копейки на этом фоне затрат.Жалкие копейки..
      Например ежедневный обьем выплат пенсий у нас 20 млрд, а тут добавиться как минимум еще 5млн пенсионеров.
    2. 1erWahrheitsMinister_1984
      1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Nach dem Krieg und der Entnazifizierung des Bewusstseins der lokalen Bevölkerung innerhalb der Russischen Föderation werden wir die Leistungsfähigkeit all dieser Infrastruktureinrichtungen wiederherstellen, aber jetzt müssen sie im Interesse de


      Sie sprechen mir aus dem Herzen...; volle Zustimmung...!!
    3. starina
      starina Сегодня, 11:39
      +1
      феноменальный идиот ,прости Господи
      fool
    4. V.B.
      V.B. Сегодня, 11:54
      +1
      Всё абсолютно верно. Только одно уточнение. Во главе России должен стоять другой человек, а не Путин. Тогда все Ваши предложения воплотятся в жизнь, а так останутся, к глубочайшему сожалению, на бумаге. Управляющие Россией в этом не заинтересованны. Им и на жизнь русских солдат плевать, они их боятся, помня о феврале 17- го. Поэтому для них и мобилизация- нож острый. Где в мире Вы видели в воюющей стране демобилизацию срочников? Только у фанерного Македонского.
    5. igork735
      igork735 Сегодня, 12:19
      0
      Золотая рыбка только три желания выполняет
  6. V.B.
    V.B. Сегодня, 11:14
    +2
    Пуляют по окраине, какой результат? Центры принятия решений, мосты, дороги, тоннели, яворский полигон?Группа беспилотников окраины дважды пыталась обстрелять брянский аэропорт. Рано или поздно они своего добьются. А уважаемые партнёры Путина зеленский и остальные свободно разъезжают и летают по миру. Правильно, в Брянске нет друзей- олигархов и родственничков, там простые русские люди.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:15
    +2
    Нормальное такое добренькое утречко для бандерлогов. Взбодритесь , ждуны Леопардов
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:16
    +6
    Герань - это, как известно, цветочки:
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:17
    +2
    Энергетические службы страны уже приступили к превентивным отключениям электроэнергии в ряде регионов,
    Чтобы током не убило! laughing
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 11:20
    +2
    Удручает, что в списке нет Львова...
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: svp67
      Удручает, что в списке нет Львова

      Винницу сегодня бомбили. Это тоже неплохо...
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:21
    +5
    Пошли прилеты, а кто-то уже успел доложиться, что все сбил. Но украинские города могут быть спокойны когда на перехват вылетает сам Зеленский с таким ведомым, а может ведущим.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:03
      0
      сам Зеленский с таким ведомым, а может ведущим.
      Не.
      С таким активным, а может пассивным.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: rotmistr60
      когда на перехват вылетает сам Зеленский

      Это он в Артемовск на вызов Пригожина?
  12. Tzar
    Tzar Сегодня, 11:25
    +1
    Хорошо пошлоgood Пора бы уже начинать замешивать в эти ракетные залпы по одной-две ракетке с "сюрпризом", очень-очень маломощным.
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:27
    -1
    В Одесской области поражено место концентрации военной техники, прибывшей из стран НАТО.

    По морю или ЖД доставляется?
  14. Погоны
    Погоны Сегодня, 11:29
    -3
    Интересно, те, кто сейчас радуются прилётам по украинским городам, понимают, что вечером полетит по Донецку, по Белгородской области? request
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:34
      +1
      По ним летит не в ответ, а потому что......
    2. starina
      starina Сегодня, 11:46
      0
      Нет. Чтобы это понять нужен мозг. А у них вместо мозгов- межушный ганглий.
      Для них ведь победа не нужна. Любому дураку понятно, что удары по энергообъектам никак не влияют на армию противника. Ну неприятно , но не более. Можно уничтожить их все, но военные действия не прекратятся.
      Потому, что они, ****, мало связаны.
      Но для них главное картинка, а-ааа горит, а-ааа взрывы...мочи их...
      И я подозреваю что они они от львовской бандервы ничем не отличаются. "Один народ".
      Кста. Думаю сегодняшние удары - попытка отвлечь внимание от Угледара.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 12:02
        -2
        Цитата: starina
        И я подозреваю что они они от львовской бандервы ничем не отличаются. "Один народ".


        Я вот послушал, что у нас обычные люди говорят про другие нации. Про украинцев, про беларусов, про американцев, про африканцев, про китайцев. Какими эпитетами и определениями их называют.
        Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я? winked
        Но плохие конечно в соседней стране, а вот у нас - хорошие. hi
  15. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:36
    0
    Очень хорошо ракетная группа бьет. Крайне важно продолжать эти атаки на вашу энергетическую и промышленную инфраструктуру.
  16. Snay
    Snay Сегодня, 11:43
    0
    "В компании «Укрэнерго» уже сообщили о попадании ракет по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры Украины. Где конкретно были поражены объекты, в компании не сообщают, известно лишь, что речь идет о «западном, восточном и южном направлениях»."

    Как так?! Они же фсе сбивают!
  17. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:06
    0
    У меня одного подозрение, что все эти стопитсотые "ракетные штормы" (в результате) малоэффективны?
    Замах на рубль. Удар на копейку.(нар.мудрость)