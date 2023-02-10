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Зеленский обратился к Словакии с просьбой передать Украине списанные истребители МиГ-29

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Зеленский обратился к Словакии с просьбой передать Украине списанные истребители МиГ-29

Выведенные из состава ВВС Словакии истребители МиГ-29 до сих пор находятся на территории республики, несмотря на неоднократные заявления, звучащие как из Братиславы, так и из Киева. Однако, в скором времени эта ситуация может измениться, Зеленский официально запросил поставку данных истребителей.


В минувший четверг украинский президент где-то в кулуарах экстренного саммита Евросоюза выловил и.о. премьера Словакии Эдуарда Хегера и попросил его передать Украине уже не нужные Словакии истребители МиГ-29 заявив, что Киеву они нужнее. Таким образом, Украина официально запросила поставку самолетов у Словакии.

Хегер Зеленскому не отказал, но и не ответил согласием на данное предложение. Он пообещал обсудить этот вопрос в правительстве республики и на уровне Евросоюза, после чего принять решение. В то же время, подчеркнул словацкий политик, помощь Украине "соответствует национальным интересам Словакии и ЕС".

Стоит отметить, что история с этими словацкими истребителями длится с прошлого года, Зеленскому обещали передать их еще в августе. Последнее заявление о "готовности передать самолеты Киеву" прозвучало в конце января этого года, озвучил его министр обороны Ярослав Надь. По словам главы словацкого военного ведомства, Братислава готова к обсуждению условий передачи, но не за бесплатно, самолеты выведены из боевого состава и находятся на одной из авиабаз ВВС республики.

На вооружении ВВС Словакии стояло одиннадцать истребителей МиГ-29AS и МиГ-29UBS с модернизированным под стандарты НАТО радио- и штурманским оборудованием и системой опознавания. Десять из них словаки обещали передать Киеву после того, как выведут из эксплуатации. В каком техническом состоянии находятся самолеты неизвестно.
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:28
    +1


    Зеленский как всегда .С протянутой рукой.

    Собственно, о поставках авиации Лондон также еще не объявил официально. Однако там уже заявили о начале подготовки украинских летчиков, что является прямым подтверждением готовящихся поставок боевых самолетов. Какие именно это будут самолеты, неизвестно, но выбор у Великобритании невелик. На вооружении Королевских ВВС сейчас стоят всего два типа истребителей: Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35B Lightning II. Что касается, F-35B, то большинство экспертов сходятся во мнении, что передавать ВСУ истребитель пятого поколения за 200 млн не решатся ни в Лондоне, ни в Вашингтоне. Поэтому речь может идти именно о Eurofighter Typhoon, который также есть на вооружении у Германии, Италии, Испании и ряда других стран.


    На этот раз в качестве «цепного бобика» была выбрана Украина, которой в довесок к танкам и авиации могут дать еще и ракеты Storm Shadow. Эта авиационная крылатая ракета имеет боевую часть массой 450 кг и, по некоторым оценкам, способна преодолевать расстояние в 1000 км. Пока еще доподлинно неизвестно, получат ли ВСУ подобное вооружение, но слухи об этом сейчас стали упорно распространяться в СМИ.

    https://topcor.ru/31970-rakety-s-dalnostju-1000-km-i-aviacija-kak-skoro-ih-peredadut-vsu.html
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      в довесок к танкам и авиации могут дать еще и ракеты Storm Shadow. Эта авиационная крылатая ракета имеет боевую часть массой 450 кг и, по некоторым оценкам, способна преодолевать расстояние в 1000 км.

      Думаю у Ирана тоже должны появится новейшие системы ПВО ,Авиация и ударные системы .Специалисты выстраивающие систему ПВО
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:28
    0
    выловил и.о. премьера Словакии Эдуарда Хегера и попросил его передать Украине уже не нужные Словакии истребители МиГ-29 заявив, что Киеву они нужнее.

    Дай нам Боже, что вам негоже... laughing
    Десять из них словаки обещали передать Киеву после того, как выведут из эксплуатации. В каком техническом состоянии находятся самолеты неизвестно.

    Предполетном состоянии... и прдутилизационном для 404-х
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:33
    -1
    Все бандеровцам отдадут и танки и самолёты и наёмников, лишь бы приченить вред России ...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:04
      0
      наёмников
      Наемников было много в начале конфликта- когда по телевизору показывали тысячи горящих танков и сотни сбитых вертолетов ВС РФ за день. Сейчас, когда гробы с Донбасса приехали даже в Хастингс, желающих резко поубавилось( мертвым деньги не нужны).
      и танки и самолёты
      Украина начинает надоедать на Западе, тем более что жизненный уровень здесь падает( не стремительным домкратом, как пишут ура патриоты, н все же). Надоедают также бедныебеженцы из у-страны. А танки и самолеты- это не винтовки- они очень дороги. Как-то так.
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:11
      0
      Не.
      Лишь бы с Россией не встретиться на поле боя.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +1
    украинский президент где-то в кулуарах экстренного саммита Евросоюза выловил и.о. премьера Словакии Эдуарда Хегера
    Тимошенко старалась поймать у туалета и до захода туда клиента. Быстрее даст согласие на любую просьбу. Наверное Зеленский действует проверенным методом.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:42
    +2
    Британская The Sun поставила на обложку фото встречи Зе с Королем с подписью крупными буквами " спасибо за чай- теперь давай свои самолеты" laughing Как-то так.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:03
      +2
      Встреча клоуна с королем, вызывает некоторые вопросы - прием королевской особы чела в бомжеватом виде - это окраина так высоко поднялась или бриты так низко опустились.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:13
        0
        бриты так низко опустились.
        Королева Виктория приказала бы такого " вождя", одетого как садовник, выставить за ворота как минимум. Судя по британским новостям, Король был немного удивлен тем, что зе не потрудился даже на прием костюм надеть.
        Когда Гагарин был на обеде в Букингемском дворце, ему подали чай с лимоном. Он лимон выловил из чая и со своей улыбкой, знаменитой на весь мир, сьел. Все присутствыющие были удивлены и шокированы- таки моветон belay . Королева Елизавета спасла ситуевину на раз- выловила из чая и сьела свой лимон, как будто это совершенно обычное дело. Так что недооценивать британскую монархию и монархов не стоит.Кстати Королева Елизавета и с Олимпием Рудаковым станцевала как-то раз.
      2. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 12:14
        0
        Хіба мати винувата, що дитина дурнувата?.. (нар.малорос.поговорка о королеве Елизавете II и сыне её Чарлике)
  6. Snay
    Snay Сегодня, 11:42
    +1
    Ну передадут и что? На пару взлетов максимум..
  7. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 11:46
    +1
    Как всегда все уперлось в деньги.Зеленский хочет чтобы МИГ-29 ему отдали бемплатно а Словакия хочет за самолеты деньги,несмотря на то что это списанные самолеты.
    Вспоминается цитата из фильма "БРАТ 2" "....у них все просто так,кроме денег".
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:12
    0
    Списанные МиГари для пилотов, которых киевская власть уже списала. Украинских летчиков можно уважать или не уважать (разные они по духу, по продажности натЕ и многому другому), но трусами их назвать язык не поворачивается. Только подавляющее большинство советских летчиков- фронтовиков, что родом из УССР назвали бы их предателями.