Зеленский обратился к Словакии с просьбой передать Украине списанные истребители МиГ-29

Выведенные из состава ВВС Словакии истребители МиГ-29 до сих пор находятся на территории республики, несмотря на неоднократные заявления, звучащие как из Братиславы, так и из Киева. Однако, в скором времени эта ситуация может измениться, Зеленский официально запросил поставку данных истребителей.
В минувший четверг украинский президент где-то в кулуарах экстренного саммита Евросоюза выловил и.о. премьера Словакии Эдуарда Хегера и попросил его передать Украине уже не нужные Словакии истребители МиГ-29 заявив, что Киеву они нужнее. Таким образом, Украина официально запросила поставку самолетов у Словакии.
Хегер Зеленскому не отказал, но и не ответил согласием на данное предложение. Он пообещал обсудить этот вопрос в правительстве республики и на уровне Евросоюза, после чего принять решение. В то же время, подчеркнул словацкий политик, помощь Украине "соответствует национальным интересам Словакии и ЕС".
Стоит отметить, что история с этими словацкими истребителями длится с прошлого года, Зеленскому обещали передать их еще в августе. Последнее заявление о "готовности передать самолеты Киеву" прозвучало в конце января этого года, озвучил его министр обороны Ярослав Надь. По словам главы словацкого военного ведомства, Братислава готова к обсуждению условий передачи, но не за бесплатно, самолеты выведены из боевого состава и находятся на одной из авиабаз ВВС республики.
На вооружении ВВС Словакии стояло одиннадцать истребителей МиГ-29AS и МиГ-29UBS с модернизированным под стандарты НАТО радио- и штурманским оборудованием и системой опознавания. Десять из них словаки обещали передать Киеву после того, как выведут из эксплуатации. В каком техническом состоянии находятся самолеты неизвестно.