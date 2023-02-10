Благодаря президенту РФ Владимиру Путину мир стал другим. Он теперь многополярный.
Об этом написал на своей странице в соцсети американский журналист Джексон Хинкль.
Он считает, что современный мир нельзя считать однополярным, так как российский лидер привел его к многополярности.
Путин привел нас в многополярный мир
- утверждает журналист из США.
Его мнение перекликается со словами главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, которые он сказал в конце прошлого года. Министр иностранных дел РФ заявил, что США и их западные союзники напрасно стараются удержать планету под своим единоличным контролем. Теперь это невозможно, так как наступает эпоха многополярного мироустройства. Оно непременно утвердится. Конечно, Соединенные Штаты вместе с другими странами Запада стараются притормозить этот процесс, чтобы как можно дольше сохранить свое привилегированное положение. Но мировое сообщество всеми силами старается, чтобы такая гегемония была разрушена.
В прошлом году на арабоязычном телеканале Al Mayadin заявили, что в Кремле давно стремились изменить миропорядок, и теперь украинский конфликт позволит это сделать. В частности, разрушить однополярную систему уже давно призывал российский президент Владимир Путин.
Похоже, что Россия постепенно превращается в новый центр силы, наряду с Соединенными Штатами и Китаем. Собственно, до распада в СССР баланс в мире сохранялся благодаря наличию двух полюсов влияния – Москвы и Вашингтона.