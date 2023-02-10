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Американский журналист: благодаря Путину мир стал другим

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Американский журналист: благодаря Путину мир стал другим

Благодаря президенту РФ Владимиру Путину мир стал другим. Он теперь многополярный.

Об этом написал на своей странице в соцсети американский журналист Джексон Хинкль.

Он считает, что современный мир нельзя считать однополярным, так как российский лидер привел его к многополярности.

Путин привел нас в многополярный мир

- утверждает журналист из США.

Его мнение перекликается со словами главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, которые он сказал в конце прошлого года. Министр иностранных дел РФ заявил, что США и их западные союзники напрасно стараются удержать планету под своим единоличным контролем. Теперь это невозможно, так как наступает эпоха многополярного мироустройства. Оно непременно утвердится. Конечно, Соединенные Штаты вместе с другими странами Запада стараются притормозить этот процесс, чтобы как можно дольше сохранить свое привилегированное положение. Но мировое сообщество всеми силами старается, чтобы такая гегемония была разрушена.

В прошлом году на арабоязычном телеканале Al Mayadin заявили, что в Кремле давно стремились изменить миропорядок, и теперь украинский конфликт позволит это сделать. В частности, разрушить однополярную систему уже давно призывал российский президент Владимир Путин.

Похоже, что Россия постепенно превращается в новый центр силы, наряду с Соединенными Штатами и Китаем. Собственно, до распада в СССР баланс в мире сохранялся благодаря наличию двух полюсов влияния – Москвы и Вашингтона.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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12 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:34
    +1
    А лучше или хуже, для России конечно, пока не ясно.
    1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:42
      +3
      Было бы лучше.Если не война.. Во сколько жизней,этот пресловутый мир обходится..
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 11:53
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        Было бы лучше.Если не война..

        Какая война? Уничтожаются мосты, туннели и электростанции противника? Воспрещается торговля противника морем? Уничтожаются ключевые лица государства-противника? Одно слово, уже неприличное по моему - СВО.
        Хотя думаю что это было неизбежно, но как ведётся...
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 12:08
          +1
          Опять вцепились в Путина? Это благодаря безусловной поддержке народа России, все смог сделать ВВП.
    3. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 11:57
      0
      Для тех, кто мечтает о халяве, а также привык обирать и грабить народ, торговать Родиной - одназначно хуже. Надеюсь...
    4. кредо
      кредо Сегодня, 12:02
      -2
      ...до распада в СССР баланс в мире сохранялся благодаря наличию двух полюсов влияния – Москвы и Вашингтона.

      Чтобы понять хуже или лучше жить в многополярном мире нужно просто освежить в памяти жизнь в СССР и соцстранах после ВМВ.
      Вывод очевидный - в многополярном мире жить однозначно лучше. hi
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:37
    +6
    Теперь это невозможно, так как наступает эпоха многополярного мироустройства.

    А при Союзе разве не было этой многополярности в противостоянии стран соцлагеря и капиталистов?
    В любой многополярности останутся две ведущие силы со своим лагерем, противостоящие друг другу.
  3. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:40
    +4
    А лучше или хуже, для России конечно, пока не ясно.

    А какой есть другой вьибор? Превратится в сателит США как Украина?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:48
      -2
      Скажем,лет пять назад мы были "саттелитом"США(если отбросить все мысли о "не нашей конституции"итд).Или шли к этому?Многополярный мир должен быть установлен только войной?Теперь понятно,что выхода нет,только победа или смерть.Раз привели к этому.А не решились в 2014...
  4. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 11:48
    +1
    Об этом написал на своей странице в соцсети американский журналист

    Убойное мнение!
  5. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 11:50
    +6
    Интересно что он изменил? То что пытался встроиться в глобальную систему и не получилось? В том что вернулось все на круги своя? А всего -то требовалось это понимать и работать над восстановлением производств, науки и культуры. Но комфортнее было 20 лет сидеть на углеводородах. За эти 20 лет мир изменил Китай.
    1. Комментарий был удален.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:27
    0
    Почему мериканский журналист поет дифирамбу Путину?
    Потому же, почему и Набиулина -лучшая глава центробанки.
    Потому как они их устраивают, они идут по тем путям, по каким их толкают из "глубинного государства" США. Сделаны все ошибки(?), какие можно сделать в сфере экономики и социальной политики, серьезно разрушены армия и МВД, образование и медицина.
    Не совпадает ли с целями Морганов и Рокфеллеров?
    Совпадает? Это случайность, хотели то только хорошего, Платон или планктон, выбор ясен.