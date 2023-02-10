Путин привел нас в многополярный мир

Благодаря президенту РФ Владимиру Путину мир стал другим. Он теперь многополярный.Об этом написал на своей странице в соцсети американский журналист Джексон Хинкль.Он считает, что современный мир нельзя считать однополярным, так как российский лидер привел его к многополярности.- утверждает журналист из США.Его мнение перекликается со словами главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, которые он сказал в конце прошлого года. Министр иностранных дел РФ заявил, что США и их западные союзники напрасно стараются удержать планету под своим единоличным контролем. Теперь это невозможно, так как наступает эпоха многополярного мироустройства. Оно непременно утвердится. Конечно, Соединенные Штаты вместе с другими странами Запада стараются притормозить этот процесс, чтобы как можно дольше сохранить свое привилегированное положение. Но мировое сообщество всеми силами старается, чтобы такая гегемония была разрушена.В прошлом году на арабоязычном телеканале Al Mayadin заявили, что в Кремле давно стремились изменить миропорядок, и теперь украинский конфликт позволит это сделать. В частности, разрушить однополярную систему уже давно призывал российский президент Владимир Путин.Похоже, что Россия постепенно превращается в новый центр силы, наряду с Соединенными Штатами и Китаем. Собственно, до распада в СССР баланс в мире сохранялся благодаря наличию двух полюсов влияния – Москвы и Вашингтона.