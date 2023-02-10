Военное обозрение
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На Украине обесточен ряд участков железной дороги

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На Украине обесточен ряд участков железной дороги

На Украине из-за обесточивания некоторых участков железной дороги начались задержки поездов. "Укрзализныця" спешно пересаживает пассажиров поездов из электровозов на тепловозы.


В частности, задержки поездов отмечаются на Харьковском, Киевском и Краматорском направлениях. Сообщается о задержках некоторых поездов на 30 минут и более.

Также в украинской железнодорожной компании сообщают о проблемах с электроснабжением инфраструктуры в Одесской, Сумской, Харьковской и Львовской областях. В компании также сообщают об активно ведущихся работах, направленных на восстановление электроснабжения на основных участках железнодорожных путей.

При этом украинская сторона умалчивает важный факт: в очередной раз возникли проблемы с оперативной переброской из одной части страны в другую воинских эшелонов, в том числе составов с военной техникой.

Проблемы с электроснабжением возникли в результате массированного ракетного удара по военным и инфраструктурным объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях.

Сообщается о новой волне летящих на Украину ракет. В связи с этим, в Полтавской области назначенная Киевом администрация региона распорядилась превентивно отключить электроэнергию. Появляются сообщения о ракетах, пролетевших через Харьковскую область в направлении Полтавы.

Компания "Укрэнерго" ранее сообщила о поражении ракетами и ударными беспилотниками нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры, расположенных в восточных, западных и южных регионах страны. Выведены из строя электростанции и объекты, входящие в систему передачи электроэнергии.
Автор:
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13 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:50
    +5
    Свет потушить, рельсы сдать на металлолом wink Железная дорога небратьям не нужна, позапрошлый век! Они все скоро будут на Леопардах кататься и Еврофайтерах летать bully
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:03
      +1
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Свет потушить, рельсы сдать на металлолом wink Железная дорога небратьям не нужна, позапрошлый век! Они все скоро будут на Леопардах кататься и Еврофайтерах летать bully

      Они будут скакать, сами знаете на чём, галопом.
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 11:54
    +3
    Возникли проблемы с оперативной переброской из одной части страны в другую воинских эшелонов

    Вот , а теперь надо бить по скоплению воинских эшелонов . Насколько понятно из сообщения, активизировалась поставка иностранного вооружения из за границы .
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:55
    +1
    Вот и железка встала без электричества. То есть стратегия выбрана верная, чтоб эшелоны остановить
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:22
      0
      Боюсь - чтобы таскать воинские эшелоны у них тепловозов хватит. По самой железке надо лупить, по мостам, по депо, по прочему хозяйству.
  4. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 12:00
    +3
    По жд депо было неплохо отработать . Одна ракета с самонаводящимися элементами и нет тепловозов. На всю Украину 50 депо. В прифронтовой зоне не думаю что больше десятка.
  5. AlexTss
    AlexTss Сегодня, 12:05
    0
    Дааа...
    СССР проектировал и строил на века и любые войны... yes
    За год не смогли завалить электросеть кусочка СССР... request
    Поклон низкий отцам и дедам. Не их вина что такая х@thyz происходит...
  6. мазута
    мазута Сегодня, 12:09
    +1
    Добавить еще по крупнейшим ж\д узлам,мостам и отполировать по скопившимся составам и колоннам.ПВО на всё точно не хватит.Ночью снова пусть наблюдают "цветные"сны с ароматом герани.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:09
    +2
    Снова по ним нанесли точные удары. Продолжать разрушать энергетическую и промышленную систему Украины — это ключ к войне.
  8. solar
    solar Сегодня, 12:17
    +1
    в очередной раз возникли проблемы с оперативной переброской из одной части страны в другую воинских эшелонов, в том числе составов с военной техникой.

    ну да. Если некоторые пассажирские задерживаются на полчаса, судя по статье, то любому понятно, что военные пустят в первую очередь.
  9. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 12:19
    0
    Полетели наши птички
    В добрый путь!

    бандеровский Харьков, Херсон, Одесса, Днепропетровск, всем приготовиться
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:26
    0
    Я думаю, что акценты расставлены не верно. Эшелоны воинские надо не останавливать, а уничтожать. Или уничтожать их немедленно после остановки. В противном случае воинские грузы и личный состав доставят в ущерб всему остальному. А, на это "все остальное" бандеровцам наплевать.
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:27
    0
    Это что прикол?30 минут это не что,если это действительно так.