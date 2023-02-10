На Украине обесточен ряд участков железной дороги

На Украине из-за обесточивания некоторых участков железной дороги начались задержки поездов. "Укрзализныця" спешно пересаживает пассажиров поездов из электровозов на тепловозы.В частности, задержки поездов отмечаются на Харьковском, Киевском и Краматорском направлениях. Сообщается о задержках некоторых поездов на 30 минут и более.Также в украинской железнодорожной компании сообщают о проблемах с электроснабжением инфраструктуры в Одесской, Сумской, Харьковской и Львовской областях. В компании также сообщают об активно ведущихся работах, направленных на восстановление электроснабжения на основных участках железнодорожных путей.При этом украинская сторона умалчивает важный факт: в очередной раз возникли проблемы с оперативной переброской из одной части страны в другую воинских эшелонов, в том числе составов с военной техникой.Проблемы с электроснабжением возникли в результате массированного ракетного удара по военным и инфраструктурным объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях.Сообщается о новой волне летящих на Украину ракет. В связи с этим, в Полтавской области назначенная Киевом администрация региона распорядилась превентивно отключить электроэнергию. Появляются сообщения о ракетах, пролетевших через Харьковскую область в направлении Полтавы.Компания "Укрэнерго" ранее сообщила о поражении ракетами и ударными беспилотниками нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры, расположенных в восточных, западных и южных регионах страны. Выведены из строя электростанции и объекты, входящие в систему передачи электроэнергии.