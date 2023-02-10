Военное обозрение
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Представитель ГУР Украины во время ракетных ударов: У России заканчиваются ракеты, а наша энергосистема осталась устойчивой

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Представитель ГУР Украины во время ракетных ударов: У России заканчиваются ракеты, а наша энергосистема осталась устойчивой

В момент нанесения очередной волны ракетных ударов по военным и промышленным объектам Украины в эфире «всеукраинского телемарафона», который продолжается при любых обстоятельствах (даже когда большая часть страны сидит без электричества), представитель Главного разведуправления заявил Андрей Юсов:

Наша энергосистема выстояла.

Одновременно с этим Юсов, непонятно, кому адресовав своё заявление, сказал, что «у России заканчиваются ракеты».

Это заявление разные украинские чиновники повторяют с марта прошлого года. В разные периоды времени украинские власти, представители силовых структур, видимо, пытаясь убедить самих себя, повторяли одно и то же: тезис о якобы заканчивающихся у России ракетах.

Юсов в момент отключения света в Киеве, Одессе, Кировограде, Николаеве, Кривом Роге, Харькове и других городах:

Их ракетный блицкриг потерял смысл. Наша энергосистема осталась устойчивой.

Возможно, для г-на Юсова не важно даже то, что миллионы украинцев его заявления об «устойчивой энергосистеме» так и не услышали, просто потому, что, как отмечено выше, остаются без доступа к энергообеспечению.

Ракетная атака военных объектов и объектов важной инфраструктуры, используемой противником в военных целях, продолжается.
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26 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 11:57
    +1
    Да пусть трещит что хочет.........
    1. poquello
      poquello Сегодня, 12:04
      0
      "Я хочу опровергнуть слухи, что в городе появились летающие вафли! Кыш, кыш лохматая!"
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:05
      +1
      У России ракеты ещё год назад закончились. Приходится работать иранскими и северокорейскими ракетами. Пингвины Антарктиды обещали поставить ракеты для ВС РФ.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:58
    +1
    На ум только и приходит - Все хорошо, прекрасная маркиза...., далее по тексту.
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:00
    +1
    На двух украинских сайтах ,разгоняют инфу что наши ракеты ,через Молдову и Румынию,полетели на Украину?Что им делать в Румынии,Польша куда не шло.Верим?Или брешут со страху? lol
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:07
      +1
      Цитата: tralflot1832
      наши ракеты ,через Молдову полетели в Румынию?

      Посмотрел по карте , цели не увидел . Если только Косово нахлобучить и помочь Вучичу .
    2. solar
      solar Сегодня, 12:11
      0
      Внимательнее читайте. Не в Румынию, а на запад Украины через Румынию.
      Что навряд ли, конечно.
      Но западная Украина от Черного моря действительно прикрывается Молдавией и Румынией.
  5. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 12:00
    0
    сказал, что «у России заканчиваются ракеты».

    Сейчас подьедут строители и электрики из КНДР и Ирана и продолжат экспедировать железные дороги Украины .
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:00
    0
    Очень хорошая новость, необходимо продолжать наносить удары по энергетической и промышленной инфраструктуре Украины
  7. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:01
    +1
    Когда уже «довыступается» очередной юсoв request уничтожить теплогенерацию всей укропии и перегрузить объекты атомной энергетики - вопрос лишь волевого решения. Зависело бы это от Меня, небратья получили бы новую лампочку Ильича и электрификацию всей страны - лет через десять!
  8. роман66
    роман66 Сегодня, 12:02
    0
    представитель Главного разведуправления заявил Андрей американцев:
    как - то не по-русски
  9. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 12:02
    0
    Вот не пойму, почему разносят по времени атаку Геранями и ракетами. При совместном применении меньше шансов у ПВО на перехват. Соответственно, эффективность боевого применения выше.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:08
      +1
      Для этого нужно было служить в ракетных войсках, или как вариант, вообще служить.....
    2. AlexTss
      AlexTss Сегодня, 12:11
      0
      Не специалист ни разу, но могу предположить что связано с контролем поражения целей. what Ведь главное не запустить, а попасть. soldier
      1. стар
        стар Сегодня, 12:25
        0
        Уже писали: как что-то прилетело и не добило, они быстро стаскивают туда покрышки и поджигают - там это отработано. Наши видят пожар и рапортуют, что цель поражена.
    3. solar
      solar Сегодня, 12:13
      0
      На Украине уже разделили ПВО. Против Гераней используют не ЗРК, а мобильные группы с пулеметами и прожекторами- несколько статей на эту тему было на ВО. Вчера была, если не ошибаюсь.
  10. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:05
    +1
    это уже мем, какой то.. очень интересно почитать коменты местных которые сидят без воды и электричества..
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:07
    +3
    А вы заметили , как только Зеленский просит репарации , Россия их своевременно присылает ?
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    0
    У России заканчиваются ракеты, а наша энергосистема осталась устойчивой
    Ну вот и старая пластинка заиграла вновь. Когда сказать больше нечего желательно вернуться к проверенному и хорошо воспринимающемуся - "сам д.урак".
  13. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 12:08
    0
    Тут даже их пипл не схавает. Нужно срочно придумать новую перемогу под Вугледаром или ещё где-то, дабы успокоить население и посеять смятение в рядах противника. Думаю, что ЦИПсО уже трудится над этим.
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 12:08
    0
    Представитель ГУР Украины во время ракетных ударов: У России заканчиваются ракеты, а наша энергосистема осталась устойчивой

    Что-то, насчёт закончившихся у России ракет, я уже слышал много раз, только они на заканчиваются! fellow lol
  15. vikie1778
    vikie1778 Сегодня, 12:11
    0
    почему бандеровцы предполагают, что мы хотим отключить всю энергосистему (которую потом придется восстанавливать с огромными затратами), вместо того, чтобы держать ее на грани развала и заставлять западных хозяев тратить огромные ресурсы на ее постоянную ремонт?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 12:20
      0
      Наши все деликатничают, что бы мирных в асфальт не закатать. Но они по себе судят. Только бодливой корове Бог рогов не дает. А были бы уж они бы покуражились.
  16. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 12:16
    +1
    В турбинный зал ТЭЦ в кривом роге прилетело.
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:17
    0
    Да ни черта ничего в России ничего не заканчивается. Мы еще ЕС саранчу будем поставлять, тех которые смогут из Казахстана ноги унести. laughing Россия и братский Казахстан похоже новую статью дохода получают, благодаря ЕС. laughing
  18. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:23
    0
    А я еще раз настаиваю на своем мнении бьем не туда и тратим ракеты не оправданно.Военных целей и критической инфраструктуры предостаточно.Но упорно бьем по энергосистеме.Если бить то целенонаправленно т.е сегодня вынесли полность киевскую энергосистему,завтра харьковскуб и т.д,а так удар не кулаком,а растопыренными пальцами.И банлерлоги на критических участках успевают купировать наши удары.Пора менять подход к ударам.