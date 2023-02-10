Представитель ГУР Украины во время ракетных ударов: У России заканчиваются ракеты, а наша энергосистема осталась устойчивой

Наша энергосистема выстояла.

Их ракетный блицкриг потерял смысл. Наша энергосистема осталась устойчивой.

В момент нанесения очередной волны ракетных ударов по военным и промышленным объектам Украины в эфире «всеукраинского телемарафона», который продолжается при любых обстоятельствах (даже когда большая часть страны сидит без электричества), представитель Главного разведуправления заявил Андрей Юсов:Одновременно с этим Юсов, непонятно, кому адресовав своё заявление, сказал, что «у России заканчиваются ракеты».Это заявление разные украинские чиновники повторяют с марта прошлого года. В разные периоды времени украинские власти, представители силовых структур, видимо, пытаясь убедить самих себя, повторяли одно и то же: тезис о якобы заканчивающихся у России ракетах.Юсов в момент отключения света в Киеве, Одессе, Кировограде, Николаеве, Кривом Роге, Харькове и других городах:Возможно, для г-на Юсова не важно даже то, что миллионы украинцев его заявления об «устойчивой энергосистеме» так и не услышали, просто потому, что, как отмечено выше, остаются без доступа к энергообеспечению.Ракетная атака военных объектов и объектов важной инфраструктуры, используемой противником в военных целях, продолжается.