Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Евросоюза активнее работать над поставками танков Украине

Мы прилагаем все усилия, чтобы продвинуть эту тему. Это также включает обучение, поставку запасных частей и боеприпасов. (...) Однако, конечно, это будет нелегко

Германия призывает страны Европы активнее включаться в поставку танков Leopard 2 Украине, а не ждать неизвестно чего. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании саммита Евросоюза в Брюсселе.В последне время возникает ощущение, что идея с поставкой танков на Украину была задумана только с одной целью - вовлечь в это Германию, которая активно этому сопротивлялась. И вот, после того, как Берлин капитулировал под натиском "танковой коалиции", те страны, кто громче всех кричал о необходимости поставок танков Киеву, резко замолчали. А ряд других выступили с заявлениями о том, что "откладывают" отправку бронетехники на Украину, или совсем отказываются от этого. В итоге немцы, фактически, остались одни.Вот и Шольц, видимо чувствуя, что его где-то "нагрели", призывает Евросоюз активнее направлять танки Украине. По его словам, в ином случае достигнуть поставленных целей не удастся. Иными словами, малое количество поставленных Киеву танков не поможет ВСУ сломить сопротивление российской армии. В то же время канцлер ФРГ признает, что ускорить поставку вряд ли возможно.- заявил Шольц.Ранее в Германии заявили, что удивлены молчанием стран Евросоюза и сомневаются в возможностях формирования двух танковых батальонов в составе ВСУ из танков западного образца в ближайшее время, поскольку никакой инициативы по поводу отправки танков Киеву нет. Теперь уже Берлин вынужден требовать от европейских стран выполнения взятых на себя обещаний.