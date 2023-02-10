Военное обозрение
Войти Регистрация

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Евросоюза активнее работать над поставками танков Украине

12
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Евросоюза активнее работать над поставками танков Украине

Германия призывает страны Европы активнее включаться в поставку танков Leopard 2 Украине, а не ждать неизвестно чего. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании саммита Евросоюза в Брюсселе.


В последне время возникает ощущение, что идея с поставкой танков на Украину была задумана только с одной целью - вовлечь в это Германию, которая активно этому сопротивлялась. И вот, после того, как Берлин капитулировал под натиском "танковой коалиции", те страны, кто громче всех кричал о необходимости поставок танков Киеву, резко замолчали. А ряд других выступили с заявлениями о том, что "откладывают" отправку бронетехники на Украину, или совсем отказываются от этого. В итоге немцы, фактически, остались одни.

Вот и Шольц, видимо чувствуя, что его где-то "нагрели", призывает Евросоюз активнее направлять танки Украине. По его словам, в ином случае достигнуть поставленных целей не удастся. Иными словами, малое количество поставленных Киеву танков не поможет ВСУ сломить сопротивление российской армии. В то же время канцлер ФРГ признает, что ускорить поставку вряд ли возможно.

Мы прилагаем все усилия, чтобы продвинуть эту тему. Это также включает обучение, поставку запасных частей и боеприпасов. (...) Однако, конечно, это будет нелегко

- заявил Шольц.

Ранее в Германии заявили, что удивлены молчанием стран Евросоюза и сомневаются в возможностях формирования двух танковых батальонов в составе ВСУ из танков западного образца в ближайшее время, поскольку никакой инициативы по поводу отправки танков Киеву нет. Теперь уже Берлин вынужден требовать от европейских стран выполнения взятых на себя обещаний.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:21
    +2
    Шольц - реально потерпевшая жертва извращённой любви! Сколько не упирается - всегда получает первым, призывая о сочувствии. И обзывания терпит и всё о помощи просит, а его всё прогибают и прогибают. При таком раскладе не удивлюсь если и вопросе поставки авиации его настоятельно попросят быть первым.
    Даже не припомню настолько слабого канцлера в истории германии, хлебнут ещё немцы с ним горя.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:24
      0
      Нужно готовить БОПСы Свинец-1/Свинец-2 и Вакуум-1/Вакуум-2 для Леопардов. Понадобятся,если мы никак не желаем накрывать колонны бронетехники при её переброске к фронту.Российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские и танковые дуэли, сообщил в эфире Первого канала советник врио главы ДНР Ян Гагин.

      Он рассказал, что российские войска заходят в Угледар с юго-востока и с востока, закрепились на окраинах.

      "Идут очень серьезные ожесточенные артиллерийские и танковые дуэли", - сказал он, отметив, что противник хорошо оснащен и имеет достаточно живой силы.

      https://rg.ru/2023/02/10/sovetnik-pushilina-gagin-sily-rf-zakrepilis-na-okrainah-ugledara-idut-artillerijskie-dueli.html
      1. Дмитрий Донской
        Дмитрий Донской Сегодня, 12:29
        +1
        Я конечно верю,что наши сожгут не только леопарды с абрамсами,но и все самолеты,которые поставит запад,но как подумаю какой ценой... .Удачи нашим воинам. soldier
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 12:32
          0
          Цитата: Дмитрий Донской
          Я конечно верю,что наши сожгут не только леопарды с абрамсами,но и все самолеты,которые поставит запад,но как подумаю какой ценой... .Удачи нашим воинам. soldier


          Так все эти танки можно было уничтожить ещё на подходе к Угледару при помощи аналогов Хароп,УАБ Краснополь,ударных беспилотников,нет даём подойти.
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 12:24
      +1
      Развели Олафа на танки... было бы смешно, но танки идут на "Восточный фронт"
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:32
      0
      он нацист, под предводительством матрасни!
  2. Погоны
    Погоны Сегодня, 12:21
    0
    Тут очень интересная информация от Алксниса - https://m.vk.com/wall701885602_58282

    request
  3. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 12:24
    +1
    Германия мало того, что сама отправляет танки, так ещё открыто призывает других. Бербок заявляет, что они воюют против России. И при всем при этом не является стороной конфликта?!
  4. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 12:25
    +1
    "...видимо, чувствуя, что его где-то "нагрели"". А ведь правильно чувствует.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:27
    +1
    Стремно выглядеть одиноким дураком после развода "коллег по цеху", как в программе "Розыгрыш".
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:28
    0
    Германия призывает страны Европы активнее включаться в поставку танков Leopard 2 Украине
     С миру по нитке,нищему рубаха
  7. бухач
    бухач Сегодня, 12:31
    0
    Мерзавец этот фрукт немецкий,практически призывает к продолжению войны с Россией,ему ведь смешно про геноцид слышать.