Сосредоточенность Запада на санкциях против РФ отвлекает его от кризиса на Украине. Тем более, что эффективность санкционного давления на Россию невелика.Такое мнение высказывает историк из США Николас Малдер в своей статье, опубликованной в газете The New York Times (NYT).По мнению автора, западным странам вместо попыток подорвать российскую экономику и повлиять на ее политику следует разработать комплексную программу экономической помощи Украине, рассчитанную на длительный период.Конечно, для Москвы санкции Запада не прошли бесследно. Доходы ее бюджета еще не скоро вернутся к уровню 2021 года, а отток западных инвестиций и технологий замедлили ее экономическое развитие. Впрочем, на место компаний с Запада вскоре пришли отечественные, а также производители из стран, не отказавшихся от сотрудничества с РФ. Несмотря на сложности, Россия успешно справляется с ними, адекватно реагируя на изменение ситуации в экономике.Ей удалось это даже лучше, чем кто-либо мог ожидать. Согласно прогнозу, сделанному Институтом международной экономики США в марте прошлого года, РФ должна была столкнуться с 15-процентным экономическим спадом, но в реальности падение лишь немного превысил три процента. Похоже, надежды Запада на крах российской экономики не оправдались.А вот Украина, в отличие от России, испытывает серьезные проблемы, связанные с военными действиями на ее территории, лишившись трети своего ВВП. Теперь она неспособна выбраться из кризиса без посторонней помощи.