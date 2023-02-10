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Историк из США: сосредоточенность Запада на санкциях против РФ отвлекает его от кризиса на Украине

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Историк из США: сосредоточенность Запада на санкциях против РФ отвлекает его от кризиса на Украине

Сосредоточенность Запада на санкциях против РФ отвлекает его от кризиса на Украине. Тем более, что эффективность санкционного давления на Россию невелика.


Такое мнение высказывает историк из США Николас Малдер в своей статье, опубликованной в газете The New York Times (NYT).

По мнению автора, западным странам вместо попыток подорвать российскую экономику и повлиять на ее политику следует разработать комплексную программу экономической помощи Украине, рассчитанную на длительный период.

Конечно, для Москвы санкции Запада не прошли бесследно. Доходы ее бюджета еще не скоро вернутся к уровню 2021 года, а отток западных инвестиций и технологий замедлили ее экономическое развитие. Впрочем, на место компаний с Запада вскоре пришли отечественные, а также производители из стран, не отказавшихся от сотрудничества с РФ. Несмотря на сложности, Россия успешно справляется с ними, адекватно реагируя на изменение ситуации в экономике.

Ей удалось это даже лучше, чем кто-либо мог ожидать. Согласно прогнозу, сделанному Институтом международной экономики США в марте прошлого года, РФ должна была столкнуться с 15-процентным экономическим спадом, но в реальности падение лишь немного превысил три процента. Похоже, надежды Запада на крах российской экономики не оправдались.

А вот Украина, в отличие от России, испытывает серьезные проблемы, связанные с военными действиями на ее территории, лишившись трети своего ВВП. Теперь она неспособна выбраться из кризиса без посторонней помощи.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:10
    +2
    Так а кто мешает, вместо танков шлите цемент М400.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:12
      +4
      Экономика Украины и до начала СВО была не в лучшем состоянии,что уже сейчас о ней говорить?Не знаю сколько там сейчас реально населения.

      Цитата: Uprun
      Так а кто мешает, вместо танков шлите цемент М400.


      Вы в цемент что ли украинцев собираетесь закатать? belay
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 13:23
      +3
      Цитата: Uprun
      Так а кто мешает, вместо танков шлите цемент М400.

      Ежемесячный дефицит бюджета Украины из-за конфликта оценивается в пять миллиардов долларов, а экономика страны сократилась более чем на 35 процентов, по отчету ООН, и это при постоянных вливаниях в экономику западных союзников с

      Только вот союзники поставляют оружие, поддерживая тем самым военный бюджет и связанные с ним отрасли, восстановление украины - совершенно их не интересует.
      Реальные потери украины просто невозможно посчитать, страна по всем параметрам скатилась на уровень «банановых» республик, что будет дальше? Дешевле ликвидировать эту чудо страну, чем её восстанавливать, что собственно и делают западные «союзники», Небратья радостно им в этом помогают. fool
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 13:57
      +1
      Они сразу это стадо готовят на бойню нафиг им что то слать? Поддерживают чтобы с голоду окончательно не сдохли и толк хоть какой то был.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:13
    0
    Да чтоб их негры с арабами замордавали.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13
    0
    Историк из США: сосредоточенность Запада на санкциях против РФ отвлекает его от кризиса на Украине
    . Да ладно, не способна выкарабкатся??? А кто её в тот кризис загнал, можно сказать, пинка и??? Уж не тели, кто теперь "спасать" должен?
    Таких чудес не бывает, не за тем Украину в положение риз ставили, что б потом помочь распрямится!
    Клоуны, лгуны... вся болтавня рассчитана на тех, с мозгами рыбки Гуппи, не более того.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:19
    +2
    laughing
    Вопрос, чисто теоретический. ЧТО способна производить Украина, чтоб куда-то продавать? Сельхозпродукцию? Ну, кроме того, что она ей никогда за долги не расплатится - так даже сейчас польские фермеры вон против закупок зерна на Украине бунтуют. Промпроизводство? Кому нужен конкурент. России они продавать не могут ничего.
    Ну? Что осталось, чисто теоретически?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:22
      +2
      Они же прикололись недавно.Предложили создать Югороссию для ...внимание ... поставок через неё украинской промпродукции в Китай. Можно смеяться.Узнать бы что это за загадочная украинская промпродукция,в которой нуждается Китай? what
    2. Приходимец_СЭМ
      Приходимец_СЭМ Сегодня, 13:59
      +1
      Цитата: Bingo
      laughing
      Вопрос, чисто теоретический. ЧТО способна производить Украина, чтоб куда-то продавать? Сельхозпродукцию? Ну, кроме того, что она ей никогда за долги не расплатится - так даже сейчас польские фермеры вон против закупок зерна на Украине бунтуют. Промпроизводство? Кому нужен конкурент. России они продавать не могут ничего.
      Ну? Что осталось, чисто теоретически?


      Ситуация напоминает анекдот: когда один второго "вгоняет в долги", а второй получает от этого удовольствие.
      Но, есть и отличие, создается впечатление, что и первому это начинает нравиться.
      Так и заживут?
  5. cniza
    cniza Сегодня, 13:30
    +1
    А вот Украина, в отличие от России, испытывает серьезные проблемы, связанные с военными действиями на ее территории, лишившись трети своего ВВП. Теперь она неспособна выбраться из кризиса без посторонней помощи.


    Цинизм зашкаливает , а кто их туда загнал?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:38
    0
    Николас Малдер озаботился экономической помощью Украине, которой вроде как недостаточно из отвлечения запада на санкции против России. Ну если финансовое и военное содержание Украины это мало, то тогда не понятно, а что в самый раз? Так объявите ее своим новым штатом и как дотационный возьмите на полное довольствие не забывая про социалку.