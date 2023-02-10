Военное обозрение
Войти Регистрация

Зампред правительства РФ: Россия сократит объёмы добычи нефти

49
Зампред правительства РФ: Россия сократит объёмы добычи нефти

Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, курирующий энергетическую отрасль страны, сообщил, что начиная с марта этого года Россия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Такое решение принято в целях стабилизации мирового рынка энергоресурсов, уточнил вице-премьер.


Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений

— сообщил Новак.

По словам вице-премьера, Россия, несмотря на санкции Запада, реализует всю добываемую в стране нефть. При этом экспорт сырья и нефтепродуктов странам, прямо или косвенно поддерживающим так называемый «потолок цен» на российские энергоносители, осуществляться не будет, добавил Новак. В дальнейшем решения по регулированию объемов добычи нефти будут приниматься Москвой исходя из текущей рыночной ситуации.

Вице-премьер напомнил, что искусственное регулирование цены на российскую нефть (механизм price cap) руководство РФ считает «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада». По его словам, такая политика в будущем не только приведет к снижению инвестиций в нефтяную отрасль, что неминуемо создаст дефицит сырья, но и может деструктивно повлиять на другие сектора мировой экономики.

Ранее Новак сообщал, что добыча нефти в России в последние месяцы, несмотря на введенные Западом санкции, оставалась стабильной на уровне 9,8-9,9 миллионов баррелей в сутки. Начало февраля не стало исключением, но во второй половине месяца возможно некоторое сокращение объемов производства.

Страны G7 и ЕС установили так называемый «потолок цен» на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель, на продукты нефтепереработки, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), в размере 100 долларов/баррель, и 45 долл./барр. — для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут). Price cap на сырье из РФ начал действовать с 5 декабря относительно сырой нефти и с 5 февраля — против нефтепродуктов, касается он российского сырья, перевозимого морскими танкерами.

В ответ на ограничения Москва запретила с 1 февраля поставлять черное золото из РФ по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату введения запрета на экспорт сырья определит правительство.

Рынок уже отреагировал на заявление Новака ростом котировок. Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,78% и поднялась до 86,85 долларов за баррель. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,77% — до 80,22 долларов/баррель.
Автор:
Использованы фотографии:
Роснефть
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
49 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:22
    -18
    Новак пытается сделать хорошую мину при плохой игре.
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 13:27
      -9
      Жест доброй воли? laughing laughing Накажем рынок - сократим добычу и штаты к ним?
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 13:32
        +16
        Иногда лучше промолчать и выждать, чем выставлять себя идиотом.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:56
        +9
        Я вообще никогда не понимал логической цепочки: Нефть продать на Запад за баксы, баксы вывезти за кордон, за кордоном их арестовывают. Ну - или нет, если повезёт. Один хрен - в экономику РФ они не идут. И за каким чёртом нам вообще продавать столько ископаемых?

        Кто-нибудь вообще пытался посчитать - сколько надо валюты в год чтобы страна могла нормально функционировать? Почему-то мне лично кажется, что эта цифра поразительно отличается он сумм продаж. Тогда - зачем мы это делаем? Чтобы подарить западным буржуям? Или чтобы наше ворьё себе кузявую жизнь там обеспечивало?
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 14:08
          0
          Видимо уважаемый paul3390, знать такие вещи простым гражданам не положено feel за бутылку пива-на зону, за вагон-уважаемый человек. request
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 14:16
          +3
          Цитата: paul3390
          Или чтобы наше ворьё себе кузявую жизнь там обеспечивало?

          Именно!!! yes
          Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в 2021 году заработал 632,2 млн руб.
          Декларируемый доход его жены Екатерины Игнатовой составил 6,8 млрд руб.
          Нехило так - 7 432 200 000 рублей за год или
          20 362 191,78 рублей в день!!!

          Но и это ещё не всё!!!
          В декларации перечислены доходы других сотрудников «Ростеха»:
          — управляющий директор Владимир Литвин (146 млн руб.),
          индустриальный директор Анатолий Сердюков (137,7 млн руб.),
          — первый заместитель гендиректора Владимир Артяков (176 млн руб.),
          — заместители: Николай Волобуев (140 млн руб.), Дмитрий Леликов (127,4 млн руб.), Александр Назаров (114 млн руб.), Игорь Завьялов (107,3 млн руб.) и Максим Выборных (104,6 млн руб.),
          — исполнительный директор Олег Евтушенко (115 млн руб.),
          — зампред научно-технического совета Александр Каширин (107,3 млн руб.),
          — управляющий директор Елена Сиэрра (100 млн руб.).

          * * *
          Неправда ли, знакомые все фамилии - на слуху все открытия, носящие их имена...
          НАХРЕНА НАМ ТАКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ К РАБОТЕ???
          Я знаю другой способ - китайцы показывали...
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 14:29
            0
            Хех, а тратить они их интересно успевают belay слуги народа ведь, как же тогда барины живут lol
        3. stelltok
          stelltok Сегодня, 14:28
          0
          Кто-нибудь вообще пытался посчитать - сколько надо валюты в год чтобы страна могла нормально функционировать?

          Да.
          Считали.
          Зарплаты находятся в прямой зависимости от размеров ВВП страны.
          ФОТ не может быть больше чем ВВП.
          Он может составлять только часть ВВП.
          Сейчас ФОТ составляет примерно 50% ВВП.
          Это примерно 55 триллионов рублей
          55 триллионов ФОТ делим на 80 миллионов трудоспособного населения и потом делим на 12 месяцев.
          что дает среднюю зарплату в 57 тысяч рублей.
          Это потолок.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:28
      -1
      И это правильно...

      Ибо именно в ЭТОТ период, над Европейским континентом ожидается значительной и продолжительное (до трёх недель...) похолодание. С понижением температур до - 15 - 20 градусов, в той же Германии...

      Так что, пусть покупают (чтобы не вымерзнуть", по "пиковым" ценам остатки нефти на рынке ...
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 13:36
        +7
        Цитата: ABC-schütze
        С понижением температур до - 15 - 20 градусов, в той же Германии...


        извините,а откуда Вы взяли свои данные? я открыл прогноз погоды по Берлину,Дортмунду и Мюнхену в яндексе...минимальные НОЧНЫЕ температуры -1... пролистал прогноз до марта...или вы ожидаете -20 в апреле? а может августе???

        вы уж тогда это,-50 что ли прогнозируйте раз считаете,что все вокруг тупые и ваш бред проверить не смогут
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 13:42
          0
          Я взял "это" не на Яндексе. И не на "скамейке" у подъезда...

          А в Фатерланде, действительно, пока ещё не суетятся. А зря...

          Об апреле я ничего не говорил. А вот о последней декаде февраля и первой половине марта, когда ожидается ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ (да-да именно оно...) ВЫСОКИХ слоёв атмосферы, и чем оно "чревато" вы Фатерланде (и не только) могли бы и подумать...
          1. vadimtt
            vadimtt Сегодня, 14:08
            +2
            Вам прямой путь на Метеоклуб, в разделДПП. Там хоть с ЕЦСПП, ГФС и Реддингом познакомитесь laughing
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 13:48
        +4
        Цитата: ABC-schütze
        Ибо именно в ЭТОТ период, над Европейским континентом ожидается значительной и продолжительное (до трёх недель...) похолодание. С понижением температур до - 15 - 20 градусов, в той же Германии...

        1. По Вашему нефтью отапливают?
        2. По Вашему у них запасов нет- все сразу в топку?
        3. По Вашему нефть только РФ поставляет в ЕС?
        По моему, Вы и Вам подобные еще с октября пишут, что ЕС и Украина вымерзет, а уже через 3 недели весна, а они еще и не начинали мерзнуть.. т.е. Вы выдаете свои "хотелки" за истину..
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 14:16
          0
          Советник, а им по барабану, лишь бы плюсиков дешёвых нахватать.....
        2. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:48
          -1
          "Отапливают" и не только отапливают, нефтепродуктами. На ввоз которых т.н. "европа" пару дней назад некое "эмбарго" ввела. И, которые, в следствие мной помянутого, сильно подорожать могут... Для "европейцев"...

          "Тёплую" зиму, уже якобы "благополучно переживших"...

          Весна "по календарю", через помянутые Вами "три недели", ещё не есть весна "на улице". Так что, валенки, пока в подвал не уносите...
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:31
      -2
      А Вы видать крупный специалист в области реализации нефти и макроэкономики.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:24
    -5
    Щас так стабилизируем, что цены скакнут как шумеры на майдане! При меньшем объёме продаж прибыль вырастет, зато про все игры в "потолок" врагам придётся забыть.
  3. Tommy Calhoun
    Tommy Calhoun Сегодня, 13:29
    -3
    Только не сказал что цена за нашу нефть 45-50 потолок, которую дают. Если они хотят этим взвентить мировые цены, то это глупость, нам могут просто опустить планку потолка ещё ниже. И ускоглазые и прочии будут опять "выкручивать" нам руки скупая нашу нефть по сути по себестоимости, учитывая стоимость добычи у нас...
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:39
      +2
      а зачем? ура-патриоты схавают...один вон договорился,что в Германии похолодание до -20 наступает...только почему-то сервисы прогноза погоды об этом не знают...

      в России принято радоваться и в воздух чепчики бросать...то Эрдогану за дешман сдаём зерно,которое он в муку превращает и зарабатывает на этом(Россия же не в состоянии муку молоть,это архисложный процесс для технократов)...то в Китай и Индию по дешёвке нефть поставляем лишь бы брали...нормально,пипл же хавает и ещё больше лапши на уши просит

      сегодня только Небензя заявил:"За уже более, чем полгода действия меморандума Россия-ООН по этой линии не было отправлено ни одного "зернышка" и почти ничего из удобрений. И это несмотря на спрос и необходимость в российской продукции, что признают все. Поскольку западные санкционные режимы имеют для операторов этих стран юридическую силу и являются серьезным карательным инструментом для тех, кто пытается их обойти, все эти псевдоизъятия и генеральные лицензии – бутафория, никоим образом не гарантирующая свободу действий в деловой среде",

      но всё равно ура-патриоты всех переигрывают и переигрывают...
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 14:06
        +2
        "Бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь"
        Пётр Великий
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 15:04
        0
        "а зачем? ура-патриоты схавают...один вон договорился,что в Германии похолодание до -20 наступает...только почему-то сервисы прогноза погоды об этом не знают..."
        ******************************************************************************************
        Послушайте "знаток Германии"...

        А что там "сервисы прогноза" наворковали обитателям того же Фатерланда, скажем, зимой 1978/1979 ?..

        "Die Schneekatastrophe im Jahrhundertwinter 1978/79" на NDR...

        Если с языками "более- менее", и может почитать и, заодно, "поучительное" видео лицезреть...

        И всё, как-то "очень неожиданно" получилось... Кстати, как позапрошлогодние потопы в той же Германии...
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: Tommy Calhoun
      взвентить мировые цены, то это глупость, нам могут просто опустить планку потолка ещё ниже. И ускоглазые и прочии

      В ЦИПсО вас вообще без образования набирают? В двух строчках три раза над языком поиздевались.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 14:22
        +1
        Цитата: Сарбоз
        ускоглазые

        вероятно бровастые, ну типа усы над глазами, а про потолок в 50 вообще шедевр
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: Tommy Calhoun
      Только не сказал что цена за нашу нефть 45-50 потолок, которую дают. Если они хотят этим взвентить мировые цены, то это глупость, нам могут просто опустить планку потолка ещё ниже.

      Тут не всё так просто. Если этот "кнут" в части принудительного установления ценового потолка сработает в отношении России, то этот же "кнут" будут применять в отношении любой страны добывающей нефть, что не устраивает страны ОПЕК и иже с ними, поскольку цена формируется не рынком и спросом, а прихотью нескольких, обуревших в корягу, стран.
      В ноябре С.Аравия сократила суточную добычу на те же 500 тыс.баррелей + сократила экспорт нефти на 6,3%. Венесуэла сократила суточную добычу с 824 б/с до 693 б/с. Сейчас на сокращение пошла Россия, так же снизив суточную добычу на 500 тыс б/с.
      Нефть матрасов в немалом количестве идёт на возмещение нефти которую они, по решению Бидона, вытащили из своих резервов. Снижение добычи по любому приведёт к повышению стоимости барреля и дефициту предложения на мировом рынке, а значит и на потолки особо никто смотреть не будет. Саудиты и РФ могут пойти на снижение до 1 млн.б/с безболезненно для себя и так же получать прибыть за счёт роста цены при меньшем предложении.
      Цитата: Tommy Calhoun
      И ускоглазые и прочии будут опять "выкручивать" нам руки скупая нашу нефть по сути по себестоимости, учитывая стоимость добычи у нас...

      Ну да ну да. Россия значит зальёт весь азиатский мир + Индостан, дешёвой нефтью, а саудиты с дорогой нефтью будут с отрешённым видом жечь свою среди барханов, поскольку все выстроятся в очередь за дешёвой. Если так, то им так же придётся снижать свою цену до 45-50, а оно им надо.
      Скорее всего С.Аравия и прочие, будут действовать в одной упряжке с Россией и вся эта чехарда с потолками потерпит фиаско.
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:30
    +2
    Надеются, что боржоми поможет.
    И скорее всего , все результаты всех этих мер проявят себя летом.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:30
    +4
    С начала СВО соляр в Англии подешевел с 1.97( апрель-май) до 1. 63.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:47
      -3
      А у нас медленно но неуклонно ценник на топливо растёт.....а чего бы и нет, мы же по словам гаранта лучшая страна в мире yes
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:05
        +5
        лучшая страна в мире
        Всяко не самая худшая.
      2. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 14:09
        -2
        Цитата: Alien From
        А у нас медленно но неуклонно ценник на топливо растёт.....

        Подскажите, где именно, в Киеве, Львове? И какое именно топливо растёт?
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 14:37
          0
          В России уважаемый, в России, или вы не заправлялись ни разу.....
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:31
    +7
    Не знаю что там будет на мировом рынке, но у нас под этот шумок на АЗС точно цены поднимут.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:37
    +8
    искусственное регулирование цены на российскую нефть (механизм price cap) руководство РФ считает «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада».

    Так перекройте трубопроводы в Европу до полного публичного дезавуирования Европой своих хамских заявлений. Глядишь, и германским танкам по украине не на чем ездить будет. Фашисты же там все на вашей, господа подонки, соляре!
  8. Аварийный
    Аварийный Сегодня, 13:40
    0
    Дадим саудитам заработать, а ЕС потратится по полной.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:45
    +3
    Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений
    А они сегодня в мире существуют в таком виде, как задумывали отцы-создатели (теоретики) рынка, как такового? Когда в одностороннем порядке вводятся экономические санкции, волевым решением устанавливаются потолки цен для продавца, когда процветает недобросовестная конкуренция причем одной страны о каком восстановлении "рыночных отношений" можно говорить? Но если это, как ответ западному беспределу тогда другое дело.
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:45
    +1
    Путин совсем забыл завет Отца народов:
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:51
      +5
      Путин совсем забыл завет Отца народов
      У Отца Народов была Родина.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:00
        0
        Аплодисменты Вам! Коротко и ясно. Золотые слова! hi
    2. zenion
      zenion Сегодня, 14:42
      0
      Непонятно, какие могут быть претензии к Путину, он ведь всё не для себя, это же всё для беднейших слоёв, как марля, населения. Таки ради них, что бы лучше марли жилось все затевалось от ать до ять.
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Путин совсем забыл завет Отца народов:

      Звучит хорошо, но Фишка заключается в том, что "Отец народов" такого не говорил. Увы. Это из разряда таких же цитат Ленина об интернете
  11. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:56
    -1
    Долой продажных олигархов!
    Даёшь национализацию добычи любого сырья - нефти, газа, леса, металлов!
  12. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:12
    +3
    Сокращение нефтедобычи поддерживаю . Нам вообще нужно поэтапно сокращать нефтедобычу на "легких" месторождениях, консервируя их для собственных интересов . За 30+ лет наше население было избалованно широким спектром поставляемых с запада товаров, значительную долю которых мы могли бы изготавливать сами (но вместо этого покупаем их за валюту) ,которую в свою очередь покупаем за конечные ресурсы . Одно дело когда нас обложат санкциями С ресурсами , и у нас будет вариант развернуть у себя производство нужного,опираясь на них. И совсем другое дело -когда нас обложат БЕЗ ресурсов . На сколько у нас осталось месторождений легкодобываемой нефти и газа при нынешних темпах добычи ? 20-30 лет . Потом что будем делать ? Вот потом точно у нас уже не будет подпорки для рывка .
    Пока она есть - может не стоит ее сливать "по фигне" ?
    1. zenion
      zenion Сегодня, 14:44
      0
      Вам легко так говорить. У вас два колодца вместо воды в них нефть. Вам на несколько тыщ лет хватит, дай вам бог стоко прожить.
  13. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:13
    0
    Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки (примерно на 5%), сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова РБК передала пресс-служба.
    «Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. барр. в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — сказал он. В дальнейших решениях страна будет руководствоваться ситуацией на рынке, указал вице-премьер."

    Если перевести слова А.Новака на обычный язык, то посыл его сообщения звучит следующим образом:
    По оценкам «Синары», около половины объемов нефтепродуктов, которые российские компании поставляли в Евросоюз (0,6 млн из 1,2 млн барр. в сутки), не найдет новых рынков сбыта из-за инфраструктурных ограничений. В итоге банк прогнозирует снижение экспорта нефтепродуктов из России на 20% в 2023 году.
    hi
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:46
      -1
      Цитата: Gomunkul
      Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки (примерно на 5%)

      Цитата: Gomunkul
      В итоге банк прогнозирует снижение экспорта нефтепродуктов из России на 20% в 2023 году.

      Прогноз раза в четыре страшнее реального снижения объёмов добычи.
      Реальность состоит в том, что нам противостоит совокупная экономика, превосходящая нас по объёмам. Но они недооценили нашу устойчивость. И переоценили свои возможности. При изнеженности их общества, привыкшего к сытой жизни 1990-х и нулевых, они надломятся раньше нас. Многотысячные протесты в Британии и Европе будут нарастать, а потом переметнутся и за лужу.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:29
    0
    В конце февраля ,начале марта посмотрим кто где нагадил.Мифин всё расскажет. lol
  15. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:38
    +2
    La Russie baisse sa production de 5% et effet immédiat le prix du pétrole monte de 3.5%.
    La perte de gain potentiel n'est que de 1.5% tout en produisant 5% de moins, bien sur si la Russie vend au prix du marché. Mais de toute façon plus le prix du pétrole sera haut plus certains pays chercheront à "contourner" les sanctions :-)

    Россия сокращает добычу на 5% , и в результате цена на нефть немедленно растет на 3,5%.
    Потеря потенциальной прибыли составляет всего 1,5% при производстве на 5% меньше, конечно, если Россия продает по рыночной цене. Но в любом случае, чем выше будет цена на нефть, тем больше некоторые страны будут стремиться "обойти" санкции :-)
  16. zenion
    zenion Сегодня, 14:40
    0
    У бедного рабоче-крестьянского народа опять забирают деньги. Шо это за жизнь такая? Зелёные придут - грабят, бандеры придут - грабят, белые придут - грабят. Куда податься бедному рабоче-крестьянскому миллионеру, или миллиардеру? Таки придётся лавочку закрывать.
  17. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 14:49
    +1
    А нам что , самим нефть не нужна что ли ? Тем более , она скоро и у нас закончится . Если уж и стоит вопрос , продавать надо не сырую нефть , а продукты переработки нефти . То же касается зерна , леса , алмазов и другого сырья .
  18. влад20000
    влад20000 Сегодня, 15:42
    0
    еще с 1991 года когда кто то в руководстве россии заявляет о добровольном или жестах доброй воли это означает только одно.то что оно врет.как врало про обеспеченность войск бронежилетами беспилотниками и суперсовременной техникой.как врало что кто то серьезно разрабатывал план наступления на украину в 22 году.как врало что никуда не уйдем с освобожденных земель.как врало что всех азовцев под трибунал.они как держали народ за дурней так и держат сейчас.рассказывают по телеку про 7-10% убийственную инфляцию на западе?а что у нас она нулевая?навскидку от 30 до 50% подорожание на все.пофиг санкции на нефть?так что то молчок по какой реально цене ее продают сейчас.блеют про 50 долларов а реально шепотом кое кто рассказывает что ценник 30 баксов иначе никто не возьмет.для стабилизации цены сократят добычу?вообще бы молчали лучше.правда в том что некуда деть ее.позорише.в этой стране никогда не будет гражданского общества.потому что лжец сидит на лжеце и лжецом погоняет.