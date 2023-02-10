Зампред правительства РФ: Россия сократит объёмы добычи нефти

Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений

Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, курирующий энергетическую отрасль страны, сообщил, что начиная с марта этого года Россия добровольно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Такое решение принято в целях стабилизации мирового рынка энергоресурсов, уточнил вице-премьер.— сообщил Новак.По словам вице-премьера, Россия, несмотря на санкции Запада, реализует всю добываемую в стране нефть. При этом экспорт сырья и нефтепродуктов странам, прямо или косвенно поддерживающим так называемый «потолок цен» на российские энергоносители, осуществляться не будет, добавил Новак. В дальнейшем решения по регулированию объемов добычи нефти будут приниматься Москвой исходя из текущей рыночной ситуации.Вице-премьер напомнил, что искусственное регулирование цены на российскую нефть (механизм price cap) руководство РФ считает «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада». По его словам, такая политика в будущем не только приведет к снижению инвестиций в нефтяную отрасль, что неминуемо создаст дефицит сырья, но и может деструктивно повлиять на другие сектора мировой экономики.Ранее Новак сообщал, что добыча нефти в России в последние месяцы, несмотря на введенные Западом санкции, оставалась стабильной на уровне 9,8-9,9 миллионов баррелей в сутки. Начало февраля не стало исключением, но во второй половине месяца возможно некоторое сокращение объемов производства.Страны G7 и ЕС установили так называемый «потолок цен» на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель, на продукты нефтепереработки, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), в размере 100 долларов/баррель, и 45 долл./барр. — для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут). Price cap на сырье из РФ начал действовать с 5 декабря относительно сырой нефти и с 5 февраля — против нефтепродуктов, касается он российского сырья, перевозимого морскими танкерами.В ответ на ограничения Москва запретила с 1 февраля поставлять черное золото из РФ по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату введения запрета на экспорт сырья определит правительство.Рынок уже отреагировал на заявление Новака ростом котировок. Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,78% и поднялась до 86,85 долларов за баррель. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,77% — до 80,22 долларов/баррель.