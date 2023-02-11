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Президент РФ: Борьба с неонацизмом - одна из ключевых задач нашей дипломатии

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Президент РФ: Борьба с неонацизмом - одна из ключевых задач нашей дипломатии

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех сотрудников и ветеранов МИД с Днём дипломатического работника. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства указал на ряд ключевых задач российской дипломатии, среди которых он назвал обеспечение защиты прав российских граждан и их поддержка за рубежом. Борьбу с неонацизмом и дискриминацией по национальному признаку российский лидер назвал одним из её основных приоритетов.


Более того, добавил Путин, российская дипломатия будет и в дальнейшем прилагать усилия на пути к развитию многополярности в мире, путём демократических преобразований, соблюдения равенства и взаимного уважения, которые должны лечь в основу общепризнанных норм международного права.

Также акцентировал своё внимание президент и на теме активного развития дипотношений с партнёрами, проявляющими свою ответственность на международной арене.

Отметим, что президент РФ, по случаю торжественного концерта, посвященного 80-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве, прошедшего 2 февраля в Волгограде, заявил о том, что у России много друзей по всему миру, несмотря на все усилия прозападной пропаганды представить всё в ином, выгодном для них свете. По его словам, они есть не только в Европе, но также и в Латинской и Северной Америке.

Накануне Путин принял решение продлить срок государственной службы 2 заместителям главы МИД Сергея Лаврова ещё на один год. Речь идёт о Михаиле Богданове и Александре Грушко. Распоряжение связано с превышением дипломатов их предельного возраста пребывания на государственной службе – 65 лет.
Автор:
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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27 комментариев
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  1. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 07:17
    +4
    Видимо МИД плохо работал, раз под боком у нас появилось целое нацистское-террористическое гос-во, так еще и один с ними народ с пеной ненавидящий именно нас.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:23
      -4
      ага а в 37-39 МИД СССР плохо работал раз нацистская Германия появилась и с ней пришлось воевать? А 1905, 1913 МИД Российской Империи плохо работал если рядом появилась милитаристская Япония, и кайзеровская недружественная Германия?
      вы сразу тогда назовите когда МИД Руси, России хорошо работал и под боком враги не появлялись?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:28
        +3
        Цитата: голос_разуma
        37-39 МИД СССР плохо работал раз нацистская Германия появилась и с ней пришлось воевать? А 1905, 1913 МИД Российской Империи плохо работал если рядом появилась милитаристская Япония, и кайзеровская недружественная Германия?

        Американские послы на Украине зато очень хорошо поработали...
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 07:42
          -3
          У России нет такого козыря , как у Украины! Если бы была ещё одна Россия у границ с Россией то пинды вербовали бы нас против той России! Им все они нужны пока они делают грязную работу против нас. Не будет нас - не станет и их! Нафиг кому нужны будут эти трибалты, поляки, укропы и вообще вся эта гейропа.
          1. Николай310
            Николай310 Сегодня, 08:56
            +2
            так может стоит что-то делать,чтобы мы были всегда? не пальцами в Европу тыкать,а экономику мобилизовать...гардариков всяких разогнать с сынками "успешных" папаш и их костюмами за 120 тысяч(которых,конечно же не было,но скрины почему-то есть...наверно,американцы подделали)
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:46
          +6
          Политика не тепит пустоты.Там,где мы ничего не сделали,что бы привлечь людей на свою сторону-сделали другие...
          1. Николай310
            Николай310 Сегодня, 08:58
            +3
            вы правильно говорите...РФ ничего не делала...да кроме того,ещё и откровенные диверсии проводила,отправляя послами на Украину черномырдных и зурабовых...про 8-ми летнее упорное запихивания Донбасса в состав Украины путём реализации нереализуемого даже говорить нечего...но даже сейчас,спустя год СВОйны,Россия снова не предлагает жителям этих территорий НИЧЕГО,кроме статеек ненавидимого просто всеми Медведчука...ещё бы янукОвоща к нему добавили...
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 08:51
        +3
        сравнивать Украину,половина населения которой было прорусской с нацисткой или кайзеровской Германией,Японией,бонапартисткой Францией,монголо-татарами,половцами и печенегами,для этого конечно нужен голос РАЗУМА...

        кстати,знаток истории,Гитлер пришёл к власти в Германии не в 37-м году,если что...и нацисткая Германия появилась не вследствие "плохой" работы МИД СССР,а в результаты униженности немецкого народа результатами ПМВ и желанием реванша...

        псевдореволюция гидности в Украине произошла вследствие открытого вмешательства иностранных дипломатов в дела Украины в то время,как дипломаты РФии убеждали Януковича не применять силу и пойти на договора...да и "минские соглашения" на коленке придумал кое-кто...который всяческие пытался исполнять эти соглашения,твердил об их безальтернативности и которого как оказалось просто водили за нос 8 лет(по его собственному признанию) вместе с его вечно озабоченным МИДом...

        у СССР не было возможности в 33-м году уничтожить нацисткую гадину в зародыше,а у РФ в 2014-м году все козыри были на руках...но Путин и его МИД повели себя по принципу:"ах,обмануть меня не трудно,я сам обманываться рад"...

        так что учите историю лучше,если действительно хотите быть "разумом",а не джакузи в лужах делать
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:26
      +8
      предельного возраста пребывания на государственной службе – 65 лет.
      А у самого-то, уже за 70 !
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 07:55
        +3
        Цитата: Uncle Lee
        предельного возраста пребывания на государственной службе – 65 лет.
        А у самого-то, уже за 70 !

        а вот и нет ! вспоминайте историю про ноль !
      2. Карат
        Карат Сегодня, 08:13
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        предельного возраста пребывания на государственной службе – 65 лет.
        А у самого-то, уже за 70 !

        Ему возраст обнулили перед выборами.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 09:06
          +2
          Цитата: Карат
          Ему возраст обнулили перед выборами.

          Да если бы только возраст! Еще и его обещания, которые были сделаны до того (включая пенсионный возраст не увеличивать).
  2. Комментарий был удален.
  3. МЮД
    МЮД Сегодня, 07:39
    +7
    И каков результат по данному вопросу? А ни какого. Полный провал.
    Много ли у нас дружественных стран? (Контрольный вопрос для определения: чей Крым?) Опять полный провал. И т.д. и т.п. Моя оценка работы МИД 2 с минусом.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:42
      +6
      Очень мне не нравится постоянные заявления представителей нашего МИДа с сожалениями и недоумениями...так серьезные организации себя не ведут...это ущербная позиция.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 07:51
        -2
        не нравится постоянные заявления представителей нашего МИДа с сожалениями и недоумениями

        так ведут себя все МИДы стран со слабыми или ослабленными армиями, наш не исключение. Российская армия на сейчас на подъёме - риторика мидовская изменится
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 09:01
          0
          армия на подъёме??? кхм...ЧВК не та структура,чтобы иметь свой МИД,а где вы подъём у мурадовых,лапиных и прочих Зусько увидели-я не знаю...
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 08:32
        +6
        это ущербная позиция
        они озвучивают позицию руководства.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:47
    +4
    Бороться с неофашизмом дипломатией также эффективно, как бороться с раковой опухолью заговорами. Только хирургический нож и химио-, лучевая терапия.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:05
      +4
      вы правы...история знает 2 факта дипломатической борьбы против нацизма-фашизма...первый был в Европе и привёл к Мюнхенскому сговору 1938-го года...многие знают про пакт Молотова-Риббентропа,а вот то,что он стал ответом на политику умиротворения агрессора и полный отказ Англии и Франции заключать антинацисткое соглашение-предпочитают умалчивать...как и роль "несчастной" Польши в разделе Чехословакии в сотрудничестве с Гитлером...

      в итоге всех этих МИДовски игрищ в 1939-м году началась ВМВ...

      второй факт-это бездарные минские соглашения,которые привели к странной военной операции,которая "оперировать" фашизм пока не особо торопится...чего там может предотвратить МИД-не ясно...особенно вечноозабоченный калинко-малинковский МИД последователей дела Козырева
  5. север 2
    север 2 Сегодня, 07:47
    +1
    неонацизм , это такая зараза , что дипломатией его не победить ! Сколько памятников Героям победившим нацизм , за последних двадцать лет по всей Европе снесли неонацисты ! И они чихали на ноты протеста по этому поводу российской дипломатии . После снесённого памятника Ватутину в Киеве , неонацисты замахнётся и на памятник Советскому солдату -освободителю от нацизма в Трептов-парке в Берлине ! А ведь каждый снесённый памятник победившим нацизм, это есть , в первую очередь , удар по правам граждан Русского мира и по правам граждан многонациональной России иметь память об том , кто мы такие и во имя чего пожертвовали миллионами жизней солдат-освободителей , спасавших Европу от нацизма . Вывод только один , Кого то из тех нацистов Советский солдат-освободитель тогда не добил , и сегодняшних неонацистов , потомков тех нацистов , российская дипломатия не уничтожат . Это должен окончательно сделать российский Солдат .
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:28
      0
      ох сколько пафоса...проблема только в том,что нацизм или фашизм-это идеология...и кроме живых носителей этой идеологии(которых физически просто невозможно уничтожить всех),это ещё и наличие определённых книг и т.п...

      к примеру,что вы будете делать с Иваном Ильиным,которого так любит цитировать кое-кто? или разрешим цитировать правильные слова,а неправильные сделаем вид,что "гузский" патриот(наполовину немец правда) этого не говорил: "Пока Муссолини ведёт Италию, а Гитлер ведёт Германию – европейской культуре дается отсрочка. Поняла ли это Европа? Кажется мне, что нет… Поймёт ли это она в самом скором времени? Боюсь, что не поймёт… Гитлер взял эту отсрочку прежде всего для Германии. Он и его друзья сделают все, чтобы использовать её для национально-духовного и социального обновления страны. Но взяв эту отсрочку, он дал её и Европе."?

      и там много таких цитат,про белое движение как протофашисткую организацию...или мы сделаем вид,что украинский нацизм плохо,а фашизм колчаков-врангелей-это вполне годнота?

      большая ошибка думать,что Советский Союз мол не добил фашизм из-за того,что Хрущёв отпустил бандеровцев...хочу напомнить,что фашисткий режим Франко существовал в Испании до 1975-го года,фашисткий режим Салазара существовал в Португалии до 1968-го года...это ещё помимо всяких пиночетов,которых так любят некоторые в России...

      российский солдат может очистить Украины от нацистов или загнать их глубоко в подполье,как это сделал советский солдат. но считать,что идеология будет уничтожена-просто нелепо...

      как ещё один пример,уничтожена ли идеологии ичкерийства? даже если бы всех поголовно жителей Чечни бы уничтожили(что само по себе преступление),то в Лондоне бы остался некий Ахмед Закаев,который продолжил свою деятельность...так же как носители бандеровщины спокойно себе живут в Канаде и ничего с ними сделать невозможно...что возможно-это убрать почву для данной идеологии на конкретной земле,что сделал СССР в Европе в 45-м году,что сделала Россия в Чечне...да и пинать Хрущёва в то время,как Путин отдал туркам Калыну и Редиса как-то смешно...

      поэтому спуститесь с небес на земле,посмотрите объективно вокруг себя...и меньше пафоса...российский солдат,окончательно...это тот самый,который Марьинку год взять не может? опять же претензия не к солдатам,а к тем,кто довёл армию до такого состояния.но не забыл на себя все мыслимые и немыслимые ордена нацепить...тут вопрос скорее получится ли хотя бы Харьков денацифицировать...что в свете постоянных "готовностей" МИДа к переговорам крайне сомнительно...
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 07:50
    +2
    Бедненькие.
    Как им годиков не хватает для разрушения страны. На все готовы , даже для себя поднять пенсионый возрат.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:54
    +3
    Борьба с неонацизмом говорите? А сколько там стран подписались в оон под героизацией нацизма? А кто там у нас непротив взаимовыгодной торговле с этими странами? Помнится китайцы вообще из торгового реестра вычеркнули одних лилипутов оборзевших, причем за меньшее чем против нас. И как страна победительница( и позиционирующая себя оной в пропаганде из каждого утюга и на каждом празнике по поводу и нет) себя и свою историю защищает?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    -2
    Борьба с нацизмом это необходимо, но тут одними дипломатическими методами не обойтись. Сколько наши представители в СБ ООН и на других площадках тыкают носом "просвещенный и цивилизованный" запад в цветущий буйным цветом нацизм на Украине, в нацистские проявления в Прибалтике и все, как об стенку горох. Мало того эти "просвещенные" не только не хотят этого видеть, но и сами частенько в своих выступлениях используют нацистские высказывания и призывают к геноциду русскоязычного населения.
  9. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 08:27
    +3
    Бороться с нацизмом надо в самой России. Причём не с русским национализмом, а с засильем выходцев из Средней Азии и Кавказа. Вот гдет нацизм процветает, и этому нацизму потворствует власть. Последние случаев Челябинске и с очередным недоблогером, которого бояться всё русские, яркое тому свидетельство
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:38
    +2
    Президент Владимир Путин уволил с должности посла в Мексике Виктора Коронелли, который занимал этот пост с 2018 года. Коронелли стал известен после того, как помог совместно с российскими и аргентинскими спецслужбами раскрыть «кокаиновое дело», когда занимал должность российского посла в Аргентине. Он объяснил тогда, что через него было организовано согласование операции с местными властями.
  11. Комментарий был удален.
  12. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:21
    -1
    Им всем давно уже пора на пенсию, включая Самого. Сколько лет уже одни и те же лица. Нужно дать дорогу молодым. good
    Может быть, тогда наконец что-нибудь изменится к лучшему.