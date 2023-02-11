Президент РФ: Борьба с неонацизмом - одна из ключевых задач нашей дипломатии

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех сотрудников и ветеранов МИД с Днём дипломатического работника. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства указал на ряд ключевых задач российской дипломатии, среди которых он назвал обеспечение защиты прав российских граждан и их поддержка за рубежом. Борьбу с неонацизмом и дискриминацией по национальному признаку российский лидер назвал одним из её основных приоритетов.Более того, добавил Путин, российская дипломатия будет и в дальнейшем прилагать усилия на пути к развитию многополярности в мире, путём демократических преобразований, соблюдения равенства и взаимного уважения, которые должны лечь в основу общепризнанных норм международного права.Также акцентировал своё внимание президент и на теме активного развития дипотношений с партнёрами, проявляющими свою ответственность на международной арене.Отметим, что президент РФ, по случаю торжественного концерта, посвященного 80-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве, прошедшего 2 февраля в Волгограде, заявил о том, что у России много друзей по всему миру, несмотря на все усилия прозападной пропаганды представить всё в ином, выгодном для них свете. По его словам, они есть не только в Европе, но также и в Латинской и Северной Америке.Накануне Путин принял решение продлить срок государственной службы 2 заместителям главы МИД Сергея Лаврова ещё на один год. Речь идёт о Михаиле Богданове и Александре Грушко. Распоряжение связано с превышением дипломатов их предельного возраста пребывания на государственной службе – 65 лет.