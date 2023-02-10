Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле Суземского района со стороны ВСУ

Украинские военные продолжают осуществлять террористические атаки на мирных жителей и инфраструктуру приграничных регионов Российской Федерации.
Сегодня днем ВСУ открыли огонь по территории Суземского района Брянской области. В результате минометного обстрела повреждения получили два жилых дома. К счастью, обошлось без пострадавших, пишет в своем ТГ-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Кроме того, чиновник сообщает и о попытке атаки Брянска с использованием БПЛА. Украинский беспилотник был сбит силами ПВО ВС РФ. Пострадавших и разрушений в результате инцидента – нет.
Стоит отметить, что это не первая атака на Брянскую область за последние несколько дней. Буквально вчера в Брянском районе также был сбит беспилотник ВСУ. Его обломки упали на строящийся дом.
Также, на прошлой неделе, 3 февраля, был зафиксирован ракетный обстрел Стародубского муниципального округа с территории Украины. Российская ПВО перехватила все четыре ракеты. Обошлось без жертв и разрушений.
Стоит добавить, что регулярным обстрелам со стороны украинских военных подвергается не только Брянская область, но и другие приграничные регионы РФ. Более того, беспилотник ВСУ, вооруженный ОФАБ-100-120, 7 февраля был уничтожен российской ПВО в Калужской области, на расстоянии порядка 200 км от украинской границы.