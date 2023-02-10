Военное обозрение
Войти Регистрация

Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле Суземского района со стороны ВСУ

7
Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле Суземского района со стороны ВСУ

Украинские военные продолжают осуществлять террористические атаки на мирных жителей и инфраструктуру приграничных регионов Российской Федерации.


Сегодня днем ВСУ открыли огонь по территории Суземского района Брянской области. В результате минометного обстрела повреждения получили два жилых дома. К счастью, обошлось без пострадавших, пишет в своем ТГ-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Кроме того, чиновник сообщает и о попытке атаки Брянска с использованием БПЛА. Украинский беспилотник был сбит силами ПВО ВС РФ. Пострадавших и разрушений в результате инцидента – нет.

Стоит отметить, что это не первая атака на Брянскую область за последние несколько дней. Буквально вчера в Брянском районе также был сбит беспилотник ВСУ. Его обломки упали на строящийся дом.

Также, на прошлой неделе, 3 февраля, был зафиксирован ракетный обстрел Стародубского муниципального округа с территории Украины. Российская ПВО перехватила все четыре ракеты. Обошлось без жертв и разрушений.

Стоит добавить, что регулярным обстрелам со стороны украинских военных подвергается не только Брянская область, но и другие приграничные регионы РФ. Более того, беспилотник ВСУ, вооруженный ОФАБ-100-120, 7 февраля был уничтожен российской ПВО в Калужской области, на расстоянии порядка 200 км от украинской границы.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:13
    0
    А кроме констатации фактов, больше ничего?
    1. zenion
      zenion Сегодня, 14:25
      0
      "И кроме мордобития, никаких чудес. Врёшь, кричу, шалишь, кричу, ну и дух в амбицию. Стукнул раз, специалист, видно по нему. Я конечно побежал, позвонил в милицию, убивают, говорю, прямо на дому. Тут они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не мог. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху бросили в чёрный воронок." В. Высоцкий. "Русский дух".
  2. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 14:18
    0
    Флаги ещё не поменяли в городах Новозыбков,Стародуб,Трубчевск Севск..? С полетом беспилотника кого поздравить.?
    1. zenion
      zenion Сегодня, 14:27
      0
      Опять власть переменилась. Васька, меняй флаг. "Свадьба в Малиновке".
  3. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 14:30
    0
    Вы неправильно поняли. Флаг должен быть Российский ,а герб города Брянска.
    а)Шикарный костюм дорогой поменяйте на полевую форму.
    б)Автомобиль импортный на КАМАЗ 4х4.
    в)Вспомните обстрелы дорог,домов.
    г)Душу пусть жена успокоит ,чтоб не плакала.
    д)Оставаться один на один с горем нельзя ,футбольную команду в кузов КАМАЗА 4х4.
    И так далее...
    Далее мать обнимите и поезжайте не к черту ,которому на вас плевать ,а укреплять границу.Помните ,что вы жив.
    Вы долго шли через года ,завтра настанет и будет завтрак.
    Встав перед иконой помолитесь.
    Бог с нами ,черт против ,налоги собрал и сел стюардессу щупать ,да слушать голос пилота. А то вообще отупел шакал.
  4. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 14:52
    0
    Свободных удобных окопов нет ,на вещевом складе два размера одежды и обуви. Слишком большой и слишком малый.
    Когда укрепите границу ,черту не докладывает в телефон ,а противнику напомните ,что оборона надёжна.
    Черт сразу приедет побегать в туфлях по деревянным тротуарам вдоль окопов.
  5. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 15:19
    0
    Когда 60 000 000 Англичан упадут перед Мавзолеем на колени ,прося пощады ,тогда можешь опять делать табуретки и продавать на базаре.(анекдот).