Украинские войска потеряли контроль над частью территории Гряниковки и отходят к Купянску

Из Харьковской области приходят сообщения об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении. С начала недели фигурировали сводки ГШ противника о том, что «отражены атаки в районе села Гряниковка», что в нескольких километрах к северо-востоку от города Купянск.
Сегодня поступила информация о том, что российские войска вошли в Гряниковку, выбив с части её территории подразделения противника.
Понеся в Гряниковке потери, в том числе и территориальные, ВСУ вынуждены отойти южнее – в сторону села Масютовка. Однако и там «спокойной жизни» у противника не получается. Российские войска продолжают наступательные операции в районе Купянского леса, нанося огневое поражения средствами артиллерии и авиации находящему там гарнизону украинских вооружённых сил и так называемой ТрО (территориальной обороны).
Как уже сообщало «Военное обозрение», в сегодняшней утренней сводке генерального штаба ВСУ село Масютовка упоминается впервые фактически с момента отхода российских войск из Харьковской области осенью прошлого года.
Продвижение в Харьковской области российскими войсками свидетельствует о том, что наступательная операция в районе Купянска идёт с нескольких направлений – в том числе со стороны Сватово Луганской Народной Республики. Если успех будет развит, то купянский гарнизон ВСУ может оказаться в оперативных клещах.