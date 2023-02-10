Военное обозрение
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Украинские войска потеряли контроль над частью территории Гряниковки и отходят к Купянску

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Украинские войска потеряли контроль над частью территории Гряниковки и отходят к Купянску

Из Харьковской области приходят сообщения об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении. С начала недели фигурировали сводки ГШ противника о том, что «отражены атаки в районе села Гряниковка», что в нескольких километрах к северо-востоку от города Купянск.


Сегодня поступила информация о том, что российские войска вошли в Гряниковку, выбив с части её территории подразделения противника.

Понеся в Гряниковке потери, в том числе и территориальные, ВСУ вынуждены отойти южнее – в сторону села Масютовка. Однако и там «спокойной жизни» у противника не получается. Российские войска продолжают наступательные операции в районе Купянского леса, нанося огневое поражения средствами артиллерии и авиации находящему там гарнизону украинских вооружённых сил и так называемой ТрО (территориальной обороны).

Как уже сообщало «Военное обозрение», в сегодняшней утренней сводке генерального штаба ВСУ село Масютовка упоминается впервые фактически с момента отхода российских войск из Харьковской области осенью прошлого года.



Продвижение в Харьковской области российскими войсками свидетельствует о том, что наступательная операция в районе Купянска идёт с нескольких направлений – в том числе со стороны Сватово Луганской Народной Республики. Если успех будет развит, то купянский гарнизон ВСУ может оказаться в оперативных клещах.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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18 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 13:47
      +6
      Цитата: Alien From
      Вот когда окажется, тогда и пишите. Про колонну танков не забудьте вспомнить, мастера пиара блин!

      Это вы кому пишите? Как я понял, это заметка Военного Обозрения на основе сводки Генштаба ВСУ.
      1. Комментарий был удален.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:03
          +4
          не читайте, каждый читает те новости которые ему нравятся, выбирает те источники которые ему нравятся
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:50
      +4
      На рубеже Кременная – Сватово, пишет Телеграм-канал Поддубный |Z|O|V|edition.

      Наши силы отбивают атаки противника успешно. Заметно увеличение количества средств разведки разных типов на переднем крае. Локально удалось отбить небольшие населённые пункты, которые были заняты противником в ходе действий в конце осени. В целом инициатива на нашей стороне, хотя обстановка тяжёлая. У противника достаточно сил на направлении, в основном аэромобильные части. С артиллерией так же все в порядке. Несмотря на успешное ежедневное уничтожение вооружения и военной техники киевского режима, продолжается стабильный подвоз САУ и гаубиц западного производства, а также боеприпасов. Снарядного голода у противника нет.


      Из-за неверно собранной и неправильно переданной информации подразделения трёх бригад ВСУ не менее пяти раз пытались контратаковать несуществующего противника южнее Ивановского. Однако в начале каждой атаки скопление украинской пехоты обнаруживалось с воздуха, и после начала движения по наземным войскам ВСУ, усиленным танками Т-64БВ, отрабатывали орудия «Гиацинт-С» калибра 152 мм и гаубицы Д-30.
      По предварительным данным, к ночи 7 февраля из-за высоких потерь контратаки ВСУ в этом районе были практически прекращены. После тяжёлых боёв на открытой местности на восстановление боеспособности и пополнение мобилизованными был выведен 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» и 41-й мотопехотный батальон 53-й ОМБр, а также 105-й отдельный батальон и противотанковый дивизион 63-й ОМБр ВСУ.


      Успехи наших войск заставили украинское командование перебрасывать дополнительные силы и средства, а также использовать резервы.С Харькова, через Купянск, вооружённые формирования Украины перебрасывают вооружение, технику и личный состав в районы населённых пунктов Сватово и Кременная. По информации, которая еще требует дополнительного подтверждения, эти подразделения прибыли в Харьков с западной Украины и являлись личным резервом Залужного, сообщает Телеграм-канал Марочко Live.

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-na-rubezhe-kremennaya-svatovo-obstanovka-izmenilas
    3. Blackgrifon
      Blackgrifon Сегодня, 13:55
      +2
      Испанский стыд... Как упомянутая колонна соотносится с продвижением наших войск? Или можно воевать без потерь? Это не говоря уже о том, что о какой именно колонне идет речь?
      1. Комментарий был удален.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 14:05
      +4
      Цитата: Alien From
      Про колонну танков не забудьте вспомнить,

      Целую статью ранее про это написали
      Цитата: Alien From
      мастера пиара блин!

      А Вы получается Мастер ПАНИКИ?
      Истерить, по поводу и без не надо.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:11
        -10
        Паникуй не паникуй, все равно.....уже ГОД непонятно что творится, жить лучше не стали, только людей положили, которых как раз очень жаль!
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:18
        +1
        Цитата: svp67
        А Вы получается Мастер ПАНИКИ?
        Истерить, по поводу и без не надо.

        Его коммент админ удалил.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:46
    +10
    Медленно, но уверенно продвигаемся на всех направлениях. Удачи бойцам. Храни Вас Бог.
    1. Комментарий был удален.
      1. Синоид
        Синоид Сегодня, 14:01
        +4
        Что за стон Ярославны? Как пошли в наступление и начали эту нечисть стирать в порошок, так сразу вбросы пошли про потери и нерадивых командиров. А фото поди вообще наверное своих разбитых выкладывают:
        "Из-за неверно собранной и неправильно переданной информации подразделения трёх бригад ВСУ не менее пяти раз пытались контратаковать несуществующего противника южнее Ивановского. Однако в начале каждой атаки скопление украинской пехоты обнаруживалось с воздуха, и после начала движения по наземным войскам ВСУ, усиленным танками Т-64БВ, отрабатывали орудия «Гиацинт-С» калибра 152 мм и гаубицы Д-30.
        По предварительным данным, к ночи 7 февраля из-за высоких потерь контратаки ВСУ в этом районе были практически прекращены. После тяжёлых боёв на открытой местности на восстановление боеспособности и пополнение мобилизованными был выведен 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» и 41-й мотопехотный батальон 53-й ОМБр, а также 105-й отдельный батальон и противотанковый дивизион 63-й ОМБр ВСУ".
        1. wty7777
          wty7777 Сегодня, 15:31
          +1
          так это классика уже, чем хуже на фронте, тем яростней вбрасывают скакуасы и конечно ставят минусы
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:55
    +2
    в районе Купянского леса
    Да сжечь его к той самой матери и делов. Лес новый вырастет а солдат не вернуть.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:04
      +1
      надо было летом палить, зимой тяжело
  4. stels_07
    stels_07 Сегодня, 14:00
    -9
    Конашенков ещё рассказывает или на фронт отправили?
    1. Комментарий был удален.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:15
      +1
      У него другая сейчас задача - ципошников тапками по подвалам гонять.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 14:02
    +3
    Если успех будет развит, то купянский гарнизон ВСУ может оказаться в оперативных клещах.
    Удачи вам ребята...
  6. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 14:14
    -7
    А в это время под Угледаром наших берут в плен пачками. Что то странное происходит на юге.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 14:17
      +3
      откуда у Вас такая информация?

      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  7. zenion
    zenion Сегодня, 14:34
    -5
    Императорские российские войска успешно продвигаются в плохо намеченном направлении. На основании сос водкой Генерального штаба этих войск. На вечный бой, в последний бой летит вот эта эскадрилья.