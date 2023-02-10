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Сообщается о выходе штурмовых групп ЧВК «Вагнер» к Орехово-Васильевке с блокировкой трассы Артёмовск - Славянск

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Сообщается о выходе штурмовых групп ЧВК «Вагнер» к Орехово-Васильевке с блокировкой трассы Артёмовск - Славянск

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" начали обход позиций ВСУ в поселках Парасковиевка и Красная Гора рядом с Артемовском (Бахмутом), окончательно перерезав трассу, соединяющую город со Славянском. Группы "музыкантов" вышли на окраины населенного пункта Орехово-Васильевка. Такая информация поступает от военкоров.


"Вагнеровцы" начали окружение группировки ВСУ, закрепившейся в Парасковиевке и Красной Горе рядом с Артемовском, обходя их со стороны трассы на Славянск. Одновременно идет ликвидация опорников на подходах к Парасковиевке. Это информация с нашей стороны, она не официальная и пока не подтвержденная. Также сообщается о перерезанной нашими трассе Артемовск - Славянск.

В то же время Генштаб ВСУ заявляет, что подразделения российской армии начали атаку в направлении Орехово-Васильевки и Дуброво-Васильевки, расположенных западнее укрепрайона Парасковиевка - Красная Гора. В сообщении никаких подробностей нет, просто констатируется факт атаки.


Между тем, опять же по данным с нашей стороны, противник начал отводить подразделения из Парасковиевки и Красной Горы, опасаясь попадания в окружение и огневой мешок. Так это или нет, подтвердить не можем, но что в данном районе который день идут ожесточенные бои, сообщалось не раз.

С другой стороны Артемовска, подразделения ЧВК "Вагнера" пытаются установить полный контроль над трассой Артемовск - Константиновка, для этого "музыкантам" необходимо закрепиться на окраинах поселка Ступочки. В настоящее время здесь идут бои, командование ВСУ перебросило на этот участок резервы в попытке остановить продвижение штурмовиков "Вагнера".

В самом Артемовске бои продолжаются, проходит информация, что Залужный выводит из города некоторые части, заменяя их резервами. Также имеется информация, что у оставшихся в городе всушников совсем плохо с боеприпасами, наши перерезают пути снабжения.
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14 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:55
    +4
    Динамичный вход штурмовых отрядов Вагнера в восточные окраины н.п. Ступочки, которое является восточным форпостом Константиновки под Артемовском.
    Взятие н.п. Константиновка позволит сформировать наступательный плацдарм на Краматорск-Славянск через Дружковку .
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:59
      -7
      помню пару недель подобные реляции были про взятие Орехова и Угледара...что они что-то там откроют...может уже хватит этих фантазий в стиле Подоляки,который к Курахово "вышел" в марте прошлого года...только почему-то российскую армию забыл с собой прихватить
      1. zenion
        zenion Сегодня, 14:20
        -1
        ВЫ уже успели заработать отрицание за выдачу военной и государственной тайны. Если так дальше дело пойдёт, то из-за ваших данных противник будет знать, где находится нофелет.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:20
      +2
      Вот с Константиновкой согласен.Взятие этого населенного пункта,да еще Часова Яра накроет чсю эту группировкв всук медным тазом.А про блокирование дороги на Славянск сообщалось пару дней назад.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 14:44
      +3
      Взятие н.п. Константиновка позволит сформировать наступательный плацдарм на Краматорск-Славянск через Дружковку .

      Это Вы батенька торопитесь.
      Константиновка она по размеру как Артемовск, только что многоэтажек нет.
      Но да если ее взять там все рушится.
      И дело даже не в Краматорске, получается выход в тыл второй линии обороны.
      Торецк в окружение попадает.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:58
    +7
    Вагнеровцы свой "концерт" не прерывают. Всё делают с умом. Молодцы!
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:14
    -3
    Мобилизацию надо дальше проводить,и наступать. То что мобилизовали наврятли хватит для масштабного наступления.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:25
      +1
      Мобилизацию надо дальше проводить,и наступать.
      Вам ни кто в частном порядке мобилизоваться не мешает.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 14:17
    +2
    Хорошая новость! Теперь закрепиться на этих рубежах, и продолжать обрубать пути снабжения. Вот и будет пусть и тяжелая, и небыстрая, но победа!
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 14:20
    -4
    Все бы хорошо, если не одна пакостная новость
    . https://amp.ridus.ru/poyavilos-video-razgroma-rossijskih-podrazdelenij-pod-ugledarom-400452.html
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:22
    -2
    выводит из города некоторые части, заменяя их резервами

    как же так? месяц читаю рапорты о перерезанных дорогах - и вот опять... боюсь что будет как в соледаре... "замах на рубль, удар на копейку", к сожалению...
  7. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:26
    0
    А вот это сообщение как понимать:"Поскольку о поражении под Угледаром уже широко известно (в сеть выложено множество роликов, снятых дронами киевских партнеров) - придется прокомментировать отдельно (ранее я этого делать не хотел, равно как и сообщать о потерях).
    Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются (как минимум - с момента поступления в военные училища) полными кретинами - образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее. Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам - минные поля) закончилось разгромом. Часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускаемых с высотных домов Угледара), часть - расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники (разбивку по видам давать не буду), потери "двухсотыми" только у танкистов - многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И - самое главное - все эти потери оказались "односторонними" - украинцы расстреляли атакующих "как в тире", нанести им встречные потери наши бойцы не смогли. Противник вновь без особого труда удержал свои позиции в укреп-районе, который до того уже пытались весной и летом прошлого года (также "в лоб") взять неоднократно.

    Одновременно наши военачальники (чтобы "два раза не вставать") привычно послали на убой по знакомой местности в Донецкой "промке" (там ходили на штурм десятки раз) на Авдеевку "переименованные в ВС РФ" батальоны бывшей НМ ДНР и добровольческие подразделения. Не поддержав их ни нормальным артиллерийским огнём (который был исключительно неточен), ни бронетехникой (которую "берегли от мин" ,а разминировать местность не получилось по техническим причинам). Угробили еще две роты штурмовой пехоты с тем-же результатом, что и ранее - то есть безрезультатно.
    В общем, на этом и закончилось широко анонсированное по сети "ура-военкорами" "наступление российской армии на всём Донецком фронте". Дополненное мятежом (отказом выступать на позиции) батальона тывинских кочевников и не только (принципиально не сообщаю ничего о подобного рода событиях, пока они кем-то не "слиты" в сеть и не попали в общий доступ).И на этом пока всё." И.Стрелков. Что эти фанерные и герасимовы с Путиными делают? На съёмку смотреть невозможно. А бандерлоги всё сделали качественно. За русскую кровь рано или поздно ответят "полководцы'. Расстреливать за это надо.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:42
      -1
      Противник вновь без особого труда удержал свои позиции в укреп-районе, который до того уже пытались весной и летом прошлого года (также "в лоб") взять неоднократно.

      Там так плотно населенные пункты и укрепления, что куда ни сунься везде "в лоб". Из тыла артиллерия бьет. Принципиально подход к наступлению надо как-то менять.
    2. vova1910
      vova1910 Сегодня, 15:36
      -2
      Цитата: V.B.
      . За русскую кровь рано или поздно ответят "полководцы'. Расстреливать за это надо.

      А писали, что всё идёт по плану. Может это план такой?