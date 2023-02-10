Сообщается о выходе штурмовых групп ЧВК «Вагнер» к Орехово-Васильевке с блокировкой трассы Артёмовск - Славянск

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" начали обход позиций ВСУ в поселках Парасковиевка и Красная Гора рядом с Артемовском (Бахмутом), окончательно перерезав трассу, соединяющую город со Славянском. Группы "музыкантов" вышли на окраины населенного пункта Орехово-Васильевка. Такая информация поступает от военкоров."Вагнеровцы" начали окружение группировки ВСУ, закрепившейся в Парасковиевке и Красной Горе рядом с Артемовском, обходя их со стороны трассы на Славянск. Одновременно идет ликвидация опорников на подходах к Парасковиевке. Это информация с нашей стороны, она не официальная и пока не подтвержденная. Также сообщается о перерезанной нашими трассе Артемовск - Славянск.В то же время Генштаб ВСУ заявляет, что подразделения российской армии начали атаку в направлении Орехово-Васильевки и Дуброво-Васильевки, расположенных западнее укрепрайона Парасковиевка - Красная Гора. В сообщении никаких подробностей нет, просто констатируется факт атаки.Между тем, опять же по данным с нашей стороны, противник начал отводить подразделения из Парасковиевки и Красной Горы, опасаясь попадания в окружение и огневой мешок. Так это или нет, подтвердить не можем, но что в данном районе который день идут ожесточенные бои, сообщалось не раз.С другой стороны Артемовска, подразделения ЧВК "Вагнера" пытаются установить полный контроль над трассой Артемовск - Константиновка, для этого "музыкантам" необходимо закрепиться на окраинах поселка Ступочки. В настоящее время здесь идут бои, командование ВСУ перебросило на этот участок резервы в попытке остановить продвижение штурмовиков "Вагнера".В самом Артемовске бои продолжаются, проходит информация, что Залужный выводит из города некоторые части, заменяя их резервами. Также имеется информация, что у оставшихся в городе всушников совсем плохо с боеприпасами, наши перерезают пути снабжения.