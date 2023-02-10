Российские войска продвигаются в направлении Пречистовки под Угледаром

Западнее села Павловка в ДНР фиксируется продвижение российских войск в сторону населенного пункта Пречистовка. Наступление идёт на господствующие высоты на этом участке линии боевого соприкосновения.Сообщается, что на Южнодонецком направлении российским войскам удалось взять под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в Донецкой Народной Республике.Село Павловка было полностью освобождено еще 14 ноября прошлого года. Контроль над этим населенным пунктом обеспечил создание плацдарма для развития дальнейших наступательных действий российской армии на этом направлении. Освобождение Павловки также существенно облегчило наступление на город Угледар, где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои.В последние дни на Южнодонецком направлении российская армия пресекла три попытки наступления боевиков киевского режима со стороны оккупированных населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка.Также сообщается, что киевский режим перебрасывает все имеющиеся в его распоряжении резервы на Купянское направление в Харьковской области, что говорит о готовящейся там новой "мясорубке".В оккупированном украинскими войсками городе Купянск идет повальная мобилизация местных жителей, которых без какой-либо предварительной подготовки отправляют в том числе на Артемовское направление фронта, где продолжаются бои.