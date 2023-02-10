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Российские войска продвигаются в направлении Пречистовки под Угледаром

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Российские войска продвигаются в направлении Пречистовки под Угледаром

Западнее села Павловка в ДНР фиксируется продвижение российских войск в сторону населенного пункта Пречистовка. Наступление идёт на господствующие высоты на этом участке линии боевого соприкосновения.


Сообщается, что на Южнодонецком направлении российским войскам удалось взять под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в Донецкой Народной Республике.



Село Павловка было полностью освобождено еще 14 ноября прошлого года. Контроль над этим населенным пунктом обеспечил создание плацдарма для развития дальнейших наступательных действий российской армии на этом направлении. Освобождение Павловки также существенно облегчило наступление на город Угледар, где в настоящее время продолжаются ожесточенные бои.

В последние дни на Южнодонецком направлении российская армия пресекла три попытки наступления боевиков киевского режима со стороны оккупированных населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка.

Также сообщается, что киевский режим перебрасывает все имеющиеся в его распоряжении резервы на Купянское направление в Харьковской области, что говорит о готовящейся там новой "мясорубке".

В оккупированном украинскими войсками городе Купянск идет повальная мобилизация местных жителей, которых без какой-либо предварительной подготовки отправляют в том числе на Артемовское направление фронта, где продолжаются бои.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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23 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:31
    0
    Российские войска продвигаются в направлении Пречистовки под Угледаром
    Уже только самые упоротые не в курсе таких продвижений.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 14:32
      -8
      а Шарий фото пленных разместил...на фото 9 человек якобы с этих "продвижений"
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 14:46
        +6
        А у моей собаки блохи. Шарию привет.
        О чём ещё потрещим, о погоде или о рыбалке. wassat
        1. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 15:04
          -6
          в ТЕЛЕГЕ есть видео как нашу танковую роту расхерачили украинцы при наступлении под угледаром, это было три четыре дня назад, как описывает Рыбарь, опять наступаем на грабли.....как это было не раз и не два ,с начала СВО......когда уже манагеры в погонах начнут отвечать по полной за гибель людей и техники, а так же пленения наших воинов??!!! Сууукиии эти поганые манагеры в погонах.....это они должны ответить перед страной за гибель наших отцов, детей, внуков..!!!
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 15:07
          +1
          Шарик повестку ещё повестку от ВСУ на передовую не подучил? lol
      2. Моторист
        Моторист Сегодня, 14:47
        +3
        Цитата: Николай310
        а Шарий фото пленных разместил...на фото 9 человек якобы с этих "продвижений"

        На фото отчётливо видно 5 человек. Ничего не утверждается, кроме: "Сообщают, что взяты под Угледаром".
  2. antiput
    antiput Сегодня, 14:32
    -1
    Мы все видели это продвижение, танковая рота перестала существовать.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:34
      -2
      Мы все видели это продвижение
      К сожалению это только что мы видели, сколько еще скрыто от нас.
  3. severok1979
    severok1979 Сегодня, 14:34
    -4
    Под Угледаром наш наступ отбит, потери у морпехов тяжелые...
    Оценка ув. Романа Донецкого.

    Донецкий
    February 10th, 2023, 09:03 am
    Контрудар

    Много вопросов об Угледаре. Был удар. Он отражен противником. Фото противника несомненно фейк, потому как Конашенков о потерях не говорил, следовательно их нет, размещено как свидетельство бессильной злобы врага, жутко завидующего нашей обратной победе. У противника на прошлой неделе всего 15 "200" в 72 ОМБР, которая оккупировала Угледар. Из позитивов удара - противник перебросил резервы с Севера к Угледару. Чем слегка облегчил положение под Бахмутом-Артемовском. Там ВСУ тоже пытаются контратаковать силами предположительно свежей 30 ОМБР. Судя по их же сливам - безуспешно.

    На данный момент мы имеем - на Запорожском направлении наступление остановилось после первых успехов, которые, во время отвлекающего по сути маневра, оказались неожиданными и для командования нашего, которое сейчас там к чему то готовится. В Запорожье этой ночью 17 прилетов, включая дроны-камикадзе, на фронте появились музыканты, по данным украинской стороны.

    Под Бахмутом тяжелейшие бои, есть продвижение на отсечение города, хотя до окружения еще далеко. Подвозить все необходимое по зиме можно и полями. Судя по вводу новой бригады - противник решил держать город до конца, не давая его окружить. И готов платить за это высокую цену(30 ОМБР до войны одна из лучших на Украине). Вагнеру предстоят тяжелейшие бои.

    Тяжелые бои идут и под Кременной, есть небольшое(до 3 км) продвижение, но раздувать из этого успех и большое наступление - преждевременно. Выйдет как под Угледаром, где локальную попытку взять нахрапом маленький городок, благодаря присутствию медийных персон, позиционирующих себя как комбриги неизвестной никому, и невидимой бригады, раздули до размера слона, и получили по голове. Медийно тоже получили, грех противнику было упустить такую возможность.

    В целом же обещанного крупного наступления нет. А время истекает. Март это распутица, а в апреле наступать будут пытаться они. Пока локально. Да и боевой дух войск...За зиму взят Соледар. Все. Одним словом посмотрим что дальше и как. Начальству все равно виднее, жираф, в смысле начальник большой, а я лишь скромно замечу что обратная победа это тоже выполнение цели СВО. Хотя время еще есть. Но мало
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 14:46
      -4
      . Фото противника несомненно фейк, потому как Конашенков о потерях не говорил,
      Видео - тоже фейк, по вышеуказанной причие. https://amp.ridus.ru/poyavilos-video-razgroma-rossijskih-podrazdelenij-pod-ugledarom-400452.html
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:48
      +6
      severok1979 (Вячеслав) Сегодня, 14:34
      -1

      Под Угледаром наш наступ
      Чьих будете?Наступ-это украинская лексика,палитесь! lol
  4. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:35
    +4
    Мобилизуют бандерлоги население, да что- то в плен они не торопятся сдаваться. Странно. Поэтому жалеть никого и ничего не надо. Стирайте всё. Величайшая ценность на земле- это русский солдат.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 14:42
      +1
      полит силу не уничтожаем а та призывает и пиар делает что запад им помогает это хорошо действует на укрр население ! связь интернет все работает в укррр тв показывает ! даже в 40 годах уничтожали связь и все что с этим связано ! вакуума нету в украине по информации !
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:36
    +2
    В оккупированном украинскими войсками городе Купянск идет повальная мобилизация местных жителей
    История повторяется. Всё идёт по сценарию, так любимого в Украине фюрера.
    Секретный приказ «О широком использовании мужчин и женщин в целях обороны рейха» был подписан Адольфом Гитлером 13 января 1943 года. Приказом введена обязательная трудовая повинность для всех проживающих в Третьем Рейхе мужчин в возрасте от 16 до 65 лет и женщин от 17 до 45 лет. Одновременно в оккупированных гитлеровцами странах развернулась настоящая охота за людьми. Квалифицированных рабочих и просто всех трудоспособных лиц отправляли в Германию.
    hi
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:39
    0
    у меня вопрос почему не уничтожается полит сила в укрр и всу штабы глав и тп и тд ?????????
    почему там работает интернет и тв почему нету вакуума в информационном поле украине ?
    почему поставки идут до сех пор а РФ не че не делает что бы остановить эти поставки ?

    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:51
      +1
      у меня вопрос почему не уничтожается полит сила в укрр и всу штабы глав и тп и тд ?????????

      Потому что это бессмысленно. Даже в Великую Отечественную было бессмысленно.
    2. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 15:06
      0
      Цитата: opuonmed
      у меня вопрос

      к кому????
      пишите вопросы в МО!! а не сайт ВО
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:58
    -1
    Вот учат,учат наших лампасников в академиях,говорят им -поучитесь у ополченцев,они там уже 8 лет воюют,специфику знают и сами её создают,ну а те себе на уме а потом такое,как под Угледаром.
    Танки это железо а вот солдатикам вечная память.
    Только с лампасников всё,как с гуся вода.
  8. Blackflag88
    Blackflag88 Сегодня, 15:25
    +2
    Сколько мы должны потерять ребят и новейшей техники, что бы отправить на проверку пров пригодности генерала Мурадова. Вот серьезно, такое ощущение, что он воюет не на нашей стороне. Бросил танки без поддержки, а потом решил бросить ещё когда первые закончились. Я понимаю, что там ситуация сложная, но что делает тамошнее командование, можно назвать безумием….
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 15:49
      -1
      Читайте или смотрите " Дни Турбиных", Басова. Штабс- капитан Мышлаевский хорошо сказал о генералах. С тех пор ничего не изменилось. Ни в 80- е, ни дальше. Помню. Только охамели. Недостаток воспитания и традиций. Про кадровый состав можно лекции читать о звёздочках, чинах и орденах. Да и с честью большие проблемы.
  9. Индус
    Индус Сегодня, 15:28
    +1
    Цитата: AVA77
    А у моей собаки блохи. Шарию привет.
    О чём ещё потрещим, о погоде или о рыбалке. wassat


    А блохи вашей собаки участвуют в продвижении?
    Не? Вам просто тему заболтать?
  10. Индус
    Индус Сегодня, 15:32
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Шарик повестку ещё повестку от ВСУ на передовую не подучил? lol


    Он в Испании проживает. А так да, вы прикольную тему оседлали - с коверканием имён оппонентов. Стопудовая тема. Для кое какой аудитории заходит на ура.
  11. тон
    тон Сегодня, 15:42
    0
    Павловка, Угледар морпехи зачем Вы слушаетесь его и идете на верную смерть? Ему же плевать и не накажут...