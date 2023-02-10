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США провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

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США провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запуск МБР состоялся с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы базы.


Запуск МБР состоялся в четверг, 9 февраля в 23:01 по местному времени, когда в Москве уже было 10 часов утра пятницы, 10 февраля. Ракета испытывалась без боезаряда, с испытательной боеголовкой. В Пентагоне такое испытание называют "рутинным", Россия о предстоящих испытаниях заблаговременно извещается. Несмотря на отсутствие контактов между странами, линия связи для военных сохраняется, случаи всякие могут быть.

Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, 9 февраля в 23.01 по тихоокеанскому времени с базы космических сил Ванденберг, Калифорния

- говорится в сообщении.

Испытания МБР традиционно проводятся из шахтной установки на бывшей базе ВВС Ванденберг, которую приписали к космическим войскам США. Расположена она в 130 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Minuteman III - единственная на сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении США с 1970 года. Трехступенчатую ракету разработали специально для противостояния с Советским Союзом. МБР Minuteman III способна поразить цель на дальности 12 тысяч километров тремя боеголовками. По имеющимся данным, на вооружении США стояло около 450 МБР, часть из них использована для испытаний. Срок службы ракет истекает в 2030 году, продлевать его больше невозможно, заявляют в Пентагоне.
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9 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:17
    +1
    Срок службы ракет истекает в 2030 году, продлевать его больше невозможно, заявляют в Пентагоне.


    Прекрасно.Как и все Огайо должны списать примерно к тому же времени,так как продлевать их срок службы так же больше нет возможности.Больше 40 лет некоторые подлодки прослужат к тому времени.Американские ВМС первоначально планировали срок службы «Огайо» в 30 лет, но затем продлили этот срок до 42 лет.Подводные лодки типа «Огайо» — серия американских стратегических атомных подводных лодок третьего поколения, вступивших в строй с 1981 по 1997 год.
    1. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 14:23
      +4
      "Сармат" им на голову!! Это они нас пугают ??
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 14:27
        +1
        Это они себя подбадривают, сроки эксплуатации продлевают . Смотрят не протухли ли ракеты.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:26
    +2
    А каковы результаты, она взлетела?Куда США ими пуляют в Тихий океан.Наш измерительный корабль рядом пасся?
    1. poquello
      poquello Сегодня, 14:31
      +2
      Цитата: tralflot1832
      уда США ими пуляют в Тихий океан

      по ракетам минитмен - куда пуляют и куда целятся обычно не совпадает
    2. Shket53
      Shket53 Сегодня, 14:36
      0
      Для Трансфлот1832 ..раньше этим занимался Лурдес...кто сейчас...
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:28
      0
      Они стреляют по атоллу в западной части Тихого окепна.
      Там полно приборов, фиксирующих точность попадания.
      Сама БЧ ракеты, как и ее первая ступень тоже обвешена датчиками. Фиксируется вся траектория.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:06
    0
    Wäre es nicht gut, wenn man diese "Minutemann" unterwegs
    umprogrammieren könnte, damit sie eine 180grad Schleife
    drehen und wieder "nach Hause" fliegen, oder zumindest
    nach England...!! Wäre doch wirklich schon, wenn diese
    Idioten sich selbst "versenken", oder im "friendly fire"
    zumindest Großbritanien, oder Polen...!!!? am laughing
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Wäre es nicht gut, wenn man diese "Minutemann" unterwegs
      umprogrammieren könnte, damit sie eine 180grad Schleife
      drehen und wieder "nach Hause" fliegen, oder zumindest
      nach England...!! Wäre doch wirklich schon, wenn diese
      Idioten sich selbst "versenken", oder im "friendly fire"
      zumindest Großbritanien, oder Polen...!!!? am laughing

      варум заген нихт ауф русишь ? lol