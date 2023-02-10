США провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США произвело пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, 9 февраля в 23.01 по тихоокеанскому времени с базы космических сил Ванденберг, Калифорния

Соединенные Штаты провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запуск МБР состоялся с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы базы.Запуск МБР состоялся в четверг, 9 февраля в 23:01 по местному времени, когда в Москве уже было 10 часов утра пятницы, 10 февраля. Ракета испытывалась без боезаряда, с испытательной боеголовкой. В Пентагоне такое испытание называют "рутинным", Россия о предстоящих испытаниях заблаговременно извещается. Несмотря на отсутствие контактов между странами, линия связи для военных сохраняется, случаи всякие могут быть.- говорится в сообщении.Испытания МБР традиционно проводятся из шахтной установки на бывшей базе ВВС Ванденберг, которую приписали к космическим войскам США. Расположена она в 130 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса.Minuteman III - единственная на сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении США с 1970 года. Трехступенчатую ракету разработали специально для противостояния с Советским Союзом. МБР Minuteman III способна поразить цель на дальности 12 тысяч километров тремя боеголовками. По имеющимся данным, на вооружении США стояло около 450 МБР, часть из них использована для испытаний. Срок службы ракет истекает в 2030 году, продлевать его больше невозможно, заявляют в Пентагоне.