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ISW: Российское руководство готовит оборонно-промышленный комплекс страны к затяжному военному конфликту на Украине

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ISW: Российское руководство готовит оборонно-промышленный комплекс страны к затяжному военному конфликту на Украине

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал на своем сайте очередной доклад, посвященный событиям на Украине. В аналитической записке, в частности, сообщается, что российское руководство усиленно готовит оборонно-промышленный комплекс страны к затяжному военному конфликту на Украине.


Американские эксперты сообщают, что правительство РФ проводит переговоры с представителями бизнеса, на которых обсуждаются планы строительства новых заводов по производству беспилотных авиационных комплексов. Работа по увеличению выпуска продукции военного назначения, в том числе современных танков, российскими оборонными предприятиями ведется непрерывно. Причем, отмечают аналитики ISW, делать это властям РФ удается не проводя тотальную экономическую мобилизацию.



В прошлом году почти все предприятия российского ВПК перешли на трехсменный режим работы, чтобы выполнить существенно выросшие объемы оборонных заказов. Так, Концерн «Калашников» отчитался о росте объема производства стрелкового оружия по итогам прошлого года на сорок процентов по сравнению с предыдущим периодом. В 2022 году предприятие выпустило рекордное количество вооружений этого типа за последние двадцать лет. Аналогичная ситуация и на других предприятиях российского военно-промышленного комплекса.

Помимо наращивания выпуска военной продукции, российские государственные и частные компании, институты занимаются разработкой передовых видов новейших вооружений и военной техники. Не остаются в стороне и предприятия малого и среднего бизнеса, работающие с крупными концернами по субподрядным контрактам и обеспечивающие армию обмундированием и другой продукцией непрямого военного назначения.

Для стабильного обеспечения нужд военных, находящихся в зоне спецоперации на Украине, указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2022 года учрежден Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов.

При этом западные союзники Киева уже не справляются с текущими потребностями ВСУ в боеприпасах натовского стандарта. Украинские военные на передовой жалуются на нехватку снарядов и даже патронов. Для восполнения истощенных арсеналов и наращивания объемов производства вооружений киевским спонсорам требуются годы и миллиарды инвестиций, сообщают западные эксперты.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Дмитрия Медведева
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19 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:35
    +3
    Ну что ж.Прекрасный повод реально обновить армию.На практике.А не на учениях и не в отчётах.К тому же это реальное производство,что должно помочь экономике.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:43
      -6
      Прекрасный повод реально обновить армию.На практике.
      Вот увидите, все кончится распилом.
  2. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:43
    +2
    вот так уж и годы, это скорее пыль в глаза пускают, а на самом деле тоже разворачивают дополнительнве производства
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 14:44
    -5
    Угу

    https://m.vk.com/wall701885602_58282

    recourse
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:44
    -3
    Для полного разгрома Украины несмотря на любую помощь НАТО необходимо довести к лету 2023 года численность группировки СВО до 2 миллионов человек и увеличить число боевых единиц основных классов военной техники (кораблей, самолётов, вертолётов, танков, БТР, БМП, САУ, РСЗО, ОТРК и других) на ТВД минимум в 5 раз.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:48
      +2
      сначала надо бы танков и оружия разного интересного и побольше, на ВПК большие надежды, не хочется с берданкой в атаку идти
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:48
      -2
      необходимо довести к лету 2023 года численность группировки СВО до 2 миллионов человек
      Да хоть до 20 миллионов, это как дать дураку стеклянный... При существующей компетенции управления и подходам к проведению СВО шансов нет при любых количествах мобилизованных.
    3. Погоны
      Погоны Сегодня, 14:55
      -1
      Кто провёл Интернет в дурку????????????? request
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 15:16
        -2
        Ну это вы у соседей по палате спросите! wink
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:44
    -6
    К затяжному военному конфликту с НАТО , надо танков побольше наклепать и рассовать по разным местам, чтобы потом достать тем кто останется и вдарить русской гусеницей по ядерно-пепельной пустыне с ветерком !
  6. VORON538
    VORON538 Сегодня, 14:51
    -3
    Американский ВПК продолжает наживаться на очередной войне вне фша,но западные издания интересует Россия.
  7. штурм
    штурм Сегодня, 14:52
    +2
    Ход СВО показывает, что армию нужно укреплять не только в техническом плане, но и срочно обновлять высший командный состав, который оказался не способен и не готов к управлению войсками в новых условиях.
    Безответственность и безнаказанность привели к тому, что в руководстве ВС собраны придворные свадебные генералы, умеющие писать красивые рапорты на верх, покрывать бардак и воровство в армии.
    Многократно повторение одних и тех же ошибок говорит о неспособности и не желании нынешних "золотопагонников" кардинально менять подход к ведению боевых действий, организации снабжения войск, планированию операций...
  8. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 14:57
    +1
    Ну прям ЕС и СШа сложно миллиарды напечатать.... Они же стоят копейки, краска и бумага....
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:58
    +3
    Опять заводы по производству бпла?? Екать как деньги зарывают. В Рыбинске строили под Корсары- нет Корсаров. В Дубне Шойгу водили по цирку с конями "завод показывали"- нет Орионов. Але, наверху! Не в заводах дело, дело в вас! Плевать где их делают, хоть в Сколково. Наладьте военпредов из шарящих молодых и злых с добавлением пары участников войны и пусть они принимают, хоть в Тушино, хоть в Быково. Программу приемки пусть пишут прошедшие войну, они знают что нужно и как.
    Хватит "заводов", хватит воровать, остановитесь. Вы если и построите завод, так потом его и разорите.
    1. FPEDDI_KPYGEP
      FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 15:16
      0
      Kроншдадт так и не построил зaвод в Подмосковье, а новости уже 2 годa.
      Это предположение,Kроншдадт- не государственная частная компания. Rсли продукция компaнии так вжна отечeсвтенному впк но она не может нарастить обьемы производств то государство надо как то помочь а нe зерновaя сделка
  10. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:03
    -2
    Цитата: Orange-Bigg
    Ну что ж.Прекрасный повод реально обновить армию.На практике.А не на учениях и не в отчётах.К тому же это реальное производство,что должно помочь экономике.

    и армию насытят и производство реально обновиться.....
  11. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 15:08
    -1
    Рано радоватся. Запад тоже готовит оборонно-промышленный комплекс к затяжному военному конфликту на Украине
  12. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 15:11
    0
    M надо начать массовoe производство разведивaтельных бпла, очень полезная вещь не надо ee недooценивать
  13. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:43
    -1
    Российское руководство готовит оборонно-промышленный комплекс

    Странная какая-то подготовка. "Ростех" под руководством Чемезова больше банкротит, чем готовит. Недавно на ВО была статья на эту тему :
    Госкорпорация «Ростех»: одной рукой строит заводы, пятью - убивает
    5 октября 2022

    После такой статьи СК и ГП должны дела возбуждать в срочном порядке. Но нет, тишина...