Стрелковое оружие, гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы финской армии

Основными задекларированными целями российской Специальной военной операции на момент её начала были: демилитаризация и денацификация Украины, отрешение от власти в Киеве правительства нацистов-наркоманов, недопущение вступления соседней страны в Североатлантический альянс и невозможность поставок ВСУ западного оружия.
На фоне впечатляющих действий российских вооруженных сил в ходе СВО и включения в состав РФ новых территорий первоначальные цели спецоперации перестали быть актуальными, после чего исчезли из официальной повестки. И как-то совсем уж незаметно прошло известие о заявках на вступление в НАТО, поданных Швецией и Финляндией.
Хотя возможное расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии пока блокирует Турция, нет никаких сомнений, что позиция Анкары – это не что иное, как торг, попытка выдавить из западных стран дополнительные экономические, политические и военные преференции. Рано или поздно Турция, сильно зависящая от финансовой, технологической и оборонной поддержки со стороны США и стран Западной Европы, получит желаемые плюшки и согласует свою позицию с другими членами НАТО.
Возможное кардинальное усиление позиций альянса на северо-западных границах России было воспринято нашим руководством на удивление спокойно, а российские официальные лица и дипломаты отделались вялыми дежурными комментариями. Это тем более странно, если учесть, что при таком развитии событий сухопутная граница НАТО с РФ увеличивается многократно, после чего Санкт-Петербург, как и весь российский северо-запад, оказывается в весьма уязвимом положении.
В прошлом, даже в самый разгар холодной войны, Швеция, будучи частью западного мира, вела себя по отношению к нашей стране подчёркнуто нейтрально и избегала активных военных контактов со структурами НАТО. Финляндия же, имея негативный опыт вооруженного противостояния с СССР, в послевоенный период проводила не только активное экономическое, но и оборонное сотрудничество, всеми силами демонстрируя по отношению к нашей стране миролюбие и желание развивать различные связи.
Эскалация внешнеполитической напряжённости и развязывание в Европе крупнейшего после Второй мировой войны вооруженного конфликта привели к слому прежней системы международных отношений, быстрому изменению статуса некогда нейтральных государств и увеличению их военных бюджетов, что в перспективе чревато для нашей страны ухудшением позиций безопасности.
Силы обороны Финляндии
Силы обороны Финляндии организационно включают в себя: сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морские силы. Общая постоянная численность Сил обороны составляет 34 000 человек. При этом 8000 служат на постоянной основе и считаются профессионалами. Гражданские служащие – 4000 человек. Остальная часть – около 22 000 человек – призывники.
Пограничная служба общей численностью около 3600 человек подчиняется Министерству внутренних дел и не входит в состав Сил обороны, но её персонал и материальные средства могут быть прикреплены к Силам обороны отдельным решением в исключительных обстоятельствах, например, когда существует угроза военного конфликта.
При том что в Финляндии проживает около 5 млн граждан, в случае необходимости можно быстро призвать на военную службу около 300 000 резервистов. Этому способствует высокий престиж военной службы. На основании всеобщей воинской повинности граждане 18-30 лет, годные по состоянию здоровья, должны отдать родине 6 месяцев. После прохождения срочной службы резервисты становятся на учёт до 60 лет.
Призывник может выбрать альтернативный вариант с меньшими психологическими и физическими нагрузками, но в данном случае надо пробыть в армии 12 месяцев. У принципиальных пацифистов есть возможность отказаться от службы в армии, но они должны отбыть тюремное наказание продолжительностью 173 дня. Для этого есть специальные тюрьмы с «открытым» режимом пребывания. В дневное время разрешено покидать пределы тюрьмы. Такое заключение не несёт негативной нагрузки для репутации и никак не влияет на дальнейшую жизнь финна.
Согласно открытым данным, Финляндия тратит на оборону 1,1 % валового внутреннего продукта, что в денежном выражении примерно составляет 2,3 млрд евро.
Сухопутные войска Финляндии
Основу боевой мощи финской армии составляют Сухопутные силы общей численностью около 18 000 человек. Командованию Сухопутных сил, штаб которых находится в городе Миккели (провинция южное Саво), подчиняются: одна бронетанковая бригада, три общевойсковых и одна егерская бригада, а также гвардейский столичный егерский полк и егерский полк специального назначения. Также имеется: полк ПВО, семь инженерных батальонов, три батальона связи, вертолётный батальон и батальон специального назначения. Для снабжения войск и проведения мобилизационных мероприятий предназначены три полка тылового обеспечения.
В мирное время эти части сведены в четыре территориальных командования (Западное, Восточное, Северное и Южное). В сухопутных войсках Финляндии бригады являются учебно-мобилизационными частями мирного времени, что и обуславливает их специфическую структуру. В среднем в одной бригаде несут службу 2300 человек, из которых примерно 1700 человек – призывники. При объявлении мобилизации в составе сухопутных войск на базе имеющихся частей развертываются 22 боевые бригады: две бронетанковые, девять механизированных и 11 пехотных.
В связи с тем, что тема является очень обширной, в данной публикации, являющейся первой частью в цикле, посвящённом Вооруженным силам Финляндии, будет кратко рассмотрено стрелковое оружие, гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы финской армии.
Стрелковое оружие финской армии
Офицеры, унтер-офицеры и часть рядового состава финской армии вооружены пистолетами калибра 9 × 19 мм: Glock 17, Walther P99, SIG Sauer P226 и FN HP-DA. Стандартным оружием пехотинцев и егерей в течение длительного времени являются автоматы, созданные конструкторами оружейных компаний Valmet и SAKO на базе советского АК-47. Первый автомат данного семейства, известный как Rk. 62 (фин. Rynnäkkökivääri – штурмовая винтовка), поступил на вооружение в 1962 году. В этом оружии используется тот же патрон 7,62 × 39 мм, что и в АК-47.
Финский военнослужащий с автоматом Rk. 62М1
В общей сложности было произведено около 350 000 Rk. 62. В 2015 году началась модернизация выпущенных ранее автоматов.
Боец финского спецназа с автоматом Rk. 95 TP
Модификация Rk. 95 TP, производимая с 1995 года, ведёт огонь патроном 7,62 × 39 мм, имеет ряд улучшений и, как считается, больше соответствует современным требованиям.
Согласно справочным данным, с 1995 по 1999 год было выпущено около 20 000 автоматов Rk. 95 TP.
Помимо собственного производства, для вооружения резервистов и замены изношенного индивидуального стрелкового оружия Финляндия в 1990-е закупила более 100 000 восточногерманских и китайских копий АКМ.
На вооружении бойцов финских частей специального назначения также стоят бельгийские штурмовые винтовки FN SCAR-L калибра 5,56 × 45 мм, немецкие 9-мм пистолеты-пулемёты Heckler & Koch MP5A5 и MP5SD6.
Снайперская винтовка 7,62 TKIV 85
Снайперы финской армии вооружены винтовками СВД, 7,62 TKIV 85 (создана на базе винтовки Мосина) под патрон 7,62 × 54 мм, а также Sako TRG-21 под патрон 7,62 × 51 мм NATO и Sako TRG-42 под патрон 8,6 × 70 мм.
Снайперская винтовка Sako TRG-42
В 21 веке было закуплено 300 крупнокалиберных 12,7-мм винтовок американского производства Barrett M82A1 и Barrett M95
Одновременно с автоматом Rk. 62 на вооружение был принят ручной пулемёт 7,62 Kk. 62 (фин. Кonekivääri 62 – пулемет 62) под патрон 7,62 × 39 мм. Это оружие с ленточным питанием конструктивно во многом сходно с чешским пулеметом LK vz. 52/57, а по боевым характеристикам примерно соответствует советскому РПД-44.
Финский военнослужащий с пулемётом 7,62 Kk. 62
В настоящее время почти все пулемёты 7,62 Kk. 62 в войсках заменены современными образцами, но на хранении до сих пор находится около 5000 таких пулемётов.
Финский военнослужащий с пулемётом ПКМ
Единым пулемётом финской пехоты является советский ПКМ. В силах специального назначения имеются 5,56-мм пулеметы FN Minimi. На танках Leopard 2A4 и Leopard 2A6 установлены 7,62-мм пулемёты MG3 и FN MAG.
Пулемёт MG3 на башне танка Leopard 2A4
В 1980-е годы Финляндия приобрела несколько сотен 12,7-мм пулемётов НСВ. В финской армии это оружие получило обозначение 12,7 Itkk 96. Пулемёты 12,7 Itkk 96 устанавливаются на треножные станки и бронетехнику.
Пулемёт 12,7 Itkk 96 на огневой позиции
В прошлом финская армия использовала советские 12,7-мм пулемёты ДШК и ДШКМ, но сейчас они в войсках заменены американскими Browning M2HB. Однако некоторое количество старых советских крупнокалиберных пулемётов имеется на складах.
Гранатомёты финской армии
Помимо стрелкового оружия, для уничтожения живой силы финская пехота может использовать 40-мм американские подствольные гранатометы М203 и 40-мм немецкие гранатометы Heckler & Koch HK69A1.
40-мм гранатомёт HK69A1
Для стрельбы на дальность до 2200 м применяются 40-мм автоматические гранатометы 40 KRKK 2005 (лицензионная копия немецкого Heckler & Koch GMG).
40-мм автоматический гранатомёт GMG
С 1961 года противотанковым оружием ротного звена в финской армии являлся 95-мм станковый гранатомет 95 S 58-61, фактически являющийся безоткатным орудием.
Станковый противотанковый гранатомёт 95 S 58-61
При массе в боевом положении 145 кг 95-мм гранатомет мог эффективно поражать подвижные цели на дистанции до 700 м. Дальность стрельбы по неподвижным целям – 1000 м. Боевая скорострельность 7-8 выстр./мин. Расчёт 8 человек.
В боекомплекте имеются выстрелы с кумулятивными и осколочными гранатами. Модернизированная 95-мм кумулятивная граната с тандемной боевой частью после преодоления динамической защиты способна пробить 550-мм гомогенную броню.
В настоящее время станковые гранатометы 95 S 58-61 в основном находятся на складах и используются для обучения резервистов. Однако отказываться от них окончательно финское командование не планирует. Считается, что это простое и надёжное оружие может быть очень эффективно против живой силы и бронетехники в условиях сильно пересечённой лесистой местности.
Для борьбы с бронетехникой отдельные пехотинцы могут использовать 66-мм гранатометы M72 EC LAW, произведённые в Норвегии и США. Всего финская армия располагает 70 000 66-мм гранатометов. Для пополнения запасов в 2022 году принято решение о приобретении дополнительной партии с улучшенными характеристиками. В финской армии они имеют обозначение 66 KES 12 RAK.
Финские военнослужащие с гранатомётами 66 KES 12 RAK
Дальность стрельбы гранатомета 66 KES 12 RAK по подвижным целям составляет 250 м. Бронепробиваемость – до 450 мм гомогенной брони. Модификация 66 KES 12 PST с кумулятивно-осколочной боевой частью предназначена для борьбы с легкой бронетехникой, живой силой и полевыми укреплениями.
Пехотным гранатометом, предназначенным для поражения современных основных боевых танков, в вооруженных силах Финляндии с середины 1980-х является французский RAC 112 APILAS. Всего было закуплено около 40 000 единиц.
Одноразовый противотанковый гранатомёт RAC 112 APILAS
Этот 112-мм гранатомет в боевом положении весит более 9 кг. Перед выстрелом на пусковую трубу монтируется комбинированный (день/ночь) оптоэлектронный прицел. Эффективная дальность стрельбы по подвижным целям – до 350 м. По неподвижным – 500 м. Бронепробиваемость – до 700 мм гомогенной брони или 2 м бетона.
Гранатомет RAC 112 APILAS считается достаточно эффективным не только против бронетехники, но и при стрельбе по живой силе и долговременным огневым точкам. В связи с принятием на вооружение современных ПТРК одноразовые 112-мм гранатометы в ближайшее десятилетие планируется снять с вооружения. В финских СМИ пишут, что их с большой долей вероятности безвозмездно передадут Украине.
Противотанковые ракетные комплексы
В середине 1980-х в дополнение к гранатометам 95 S 58-61 стали поступать американские противотанковые ракетные комплексы BGM-71E (TOW 2A) и BGM-71F (TOW 2B), получившие обозначение PSTOHJ 83 MA и PSTOHJ 83 MB.
Несмотря на приличный возраст, эти ПТРК с полуавтоматической системой наведения и ракетами, управляемыми по проводам, на дальности до 3700 м до сих пор представляют большую угрозу современным танкам. Согласно справочным данным, Сухопутные силы Финляндии располагают примерно 600 ПТРК PSTOHJ 83 MA/MB.
Для замены одноразовых гранатометов французского производства RAC 112 APILAS ведутся закупки легких ПТРК 102 RSLPSTOHJ NLAW. На данный момент приобретено более 3000 комплексов.
ПТРК 102 RSLPSTOHJ NLAW
Это оружие является совместной шведско-британской разработкой, призванной резко повысить вероятность поражения хорошо защищённых бронированных машин на дальности до 600 м. Взведение взрывателя происходит в 20 м от дульного среза. Время полёта ракеты на дальность 400 м – около 2 с. Относительно небольшая масса ПТРК NLAW – 12,5 кг, даёт возможность его переноски одним военнослужащим. Умеренная отдача и отсутствие большого форса пламени сзади позволяют вести огонь из помещения.
Перед запуском ракеты в течение 3-5 с осуществляется захват параметров движения цели. После пуска инерциальная система наведения автоматически удерживает ракету на линии прицеливания, внося поправки на скорость перемещения цели, боковой ветер и дальность. Оператор ПТРК NLAW имеет возможность многократного включения и выключения блока наведения. Таким образом, на близких дистанциях сочетает возможности ПТРК с лёгкостью применения РПГ. Для наведения оружия на цель используется простой оптический прицел, но опционально может быть установлен ночной тепловизионный.
Подрыв 150-мм боевой части происходит при пролёте над целью. Также имеется возможность поражения цели в результате прямого попадания. Выбор режима производится оператором перед пуском. Величина бронепробиваемости не разглашается, но согласно экспертным оценкам, она составляет не менее 500 мм, чего для поражения относительно тонкой верхней брони танка более чем достаточно.
В дополнение к американским тяжелым ПТРК TOW 2A и TOW 2B закупаются современные израильско-германские комплексы Spike-MR, LR и ER. ПТРК Spike-MR и LR имеют обозначение PSTOHJ 2000 и PSTOHJ 2000M и используются в противотанковых подразделениях батальонного звена. Всего приобретено около 200 пусковых установок.
Финский ПТРК PSTOHJ 2000M
Для варианта Spike-MR пусковой блок с прицелом весит около 13 кг. Масса ракеты – 14 кг. Дальность стрельбы – 2500 м. На ракете установлена кумулятивно-осколочная боевая часть, позволяющая поражать бронетехнику, пехоту и разрушать укрепления.
ПТРК Spike-LR в боевом положении имеет массу около 45 кг. Максимальная дальность стрельбы составляет 4000 м. Помимо ИК ГСН ракета имеет связь с оператором по оптоволоконной линии и может корректироваться после запуска. Заявленная бронепробиваемость – более 700 мм гомогенной брони.
На вооружении финских войск береговой обороны имеется два десятка ПТРК Spike-ЕR с дальностью стрельбы 8000 км, что позволяет использовать эти комплексы в качестве эффективного противодесантного оружия. Ракета массой 34 кг снабжена мощной кумулятивно-осколочной боевой частью с бронепробиваемостью более 1000 мм. Вес пусковой установки – 30 кг.
К сожалению, формат сайта не позволяет рассказать о всём оружии финской армии в одной статье. В следующей публикации речь пойдёт о финской артиллерии, бронетехнике и армейской авиации. Также будут рассмотрены мобилизационные возможности и боеспособность Сухопутных сил Финляндии.
Продолжение следует...