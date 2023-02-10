На Херсонском направлении пресечена попытка украинской ДРГ высадиться на левый берег Днепра

Противник не прекращает попыток прощупать оборону российских войск на левом берегу Днепра. С этой целью периодически на нашу сторону пытаются высадиться украинские диверсионно-разведывательные группы, как правило, уничтожаемые еще на воде. Очередную попытку высадки ДРГ пресекли на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны.
В последнее время Днепр значительно обмелел из-за закрытия шлюзов на Днепровской ГЭС выше по течению. Таким способом Киев пытается подготовиться к предполагаемому наступлению, полагая, что низкий уровень поможет украинским войскам форсировать реку и прорвать построенную линию обороны российских войск.
Согласно сообщению, на одном из участков обороны на Херсонском направлении украинские военные предприняли попытку форсировать Днепр, но были замечены разведывательным беспилотником, с помощью которого российская разведка мониторила ситуацию на реке. Разведка передала информацию о координатах места высадки вражеской ДРГ командованию батальона, обороняющего этот участок. После чего приближающаяся к берегу лодка с диверсантами была уничтожена огнем из стрелкового оружия.
Как пояснили сами военные, аналогичные случаи довольно часты, противник пытается прощупать нашу оборону на различных участках. Иногда попытки форсирования реки пресекаются в самом начале, так называемым беспокоящем огнем с нашей стороны.
В целях недопущения подхода к урезу воды подразделений противника российские воины периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия
- заявили российские военные.