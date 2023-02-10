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На Херсонском направлении пресечена попытка украинской ДРГ высадиться на левый берег Днепра

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На Херсонском направлении пресечена попытка украинской ДРГ высадиться на левый берег Днепра

Противник не прекращает попыток прощупать оборону российских войск на левом берегу Днепра. С этой целью периодически на нашу сторону пытаются высадиться украинские диверсионно-разведывательные группы, как правило, уничтожаемые еще на воде. Очередную попытку высадки ДРГ пресекли на Херсонском направлении. Об этом сообщает Минобороны.


В последнее время Днепр значительно обмелел из-за закрытия шлюзов на Днепровской ГЭС выше по течению. Таким способом Киев пытается подготовиться к предполагаемому наступлению, полагая, что низкий уровень поможет украинским войскам форсировать реку и прорвать построенную линию обороны российских войск.

Согласно сообщению, на одном из участков обороны на Херсонском направлении украинские военные предприняли попытку форсировать Днепр, но были замечены разведывательным беспилотником, с помощью которого российская разведка мониторила ситуацию на реке. Разведка передала информацию о координатах места высадки вражеской ДРГ командованию батальона, обороняющего этот участок. После чего приближающаяся к берегу лодка с диверсантами была уничтожена огнем из стрелкового оружия.

Как пояснили сами военные, аналогичные случаи довольно часты, противник пытается прощупать нашу оборону на различных участках. Иногда попытки форсирования реки пресекаются в самом начале, так называемым беспокоящем огнем с нашей стороны.

В целях недопущения подхода к урезу воды подразделений противника российские воины периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия

- заявили российские военные.
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3 комментария
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  1. мазута
    мазута Сегодня, 14:48
    +7
    Скоро зелёнка попрёт и ребятам нашим станет труднее контролировать ситуацию.Дай Бог им выдержки,сил и Здоровья!А тепловизоров,бпла и других средств обнаружения в придачу.
  2. ANB
    ANB Сегодня, 15:00
    +5
    . воины периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия

    Зачем? Проще в воде топить. Раки толще будут.
  3. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 16:01
    0
    Надеюсь никому из бандеровцев не удалось скрыться!