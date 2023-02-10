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Иран продолжает наращивать темпы производства БПЛА

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Иран продолжает наращивать темпы производства БПЛА

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди отметил самодостаточность страны в производстве различных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и заявил, что темпы их производства увеличились на 33 процента.


Генерал Вахеди сделал это заявление во время брифинга с Верховным духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Мощность армии беспилотников, темпы производства увеличились на 33 процента за год

— заявил главнокомандующий ВВС Ирана

Вахеди указал на множество других достижений Ирана, включая разработку и производство поршневых и газотурбинных двигателей, производство тренажеров боевых самолётов, капитальный ремонт 29 истребителей и др.

Аятолла Хаменеи неоднократно призывал к усилиям по поддержанию и укреплению обороноспособности Ирана с целью готовности к ответному удару по врагам государства.

Военная доктрина Исламской Республики утверждает, что вооруженный потенциал страны служит исключительно оборонительным целям.

Тегеран за последние годы добился значительного прогресса в разработке разведывательных и боевых беспилотников. Иранские военные заявляют, что страна входит в число ведущих мировых производителей БПЛА.

Военные чиновники говорят, что Тегеран самодостаточен в создании беспилотников, от их фюзеляжа до различных подсистем и двигателей, добавляя, что вооруженные силы страны оснащены и готовы выполнять любые операции и миссии с дронами различного типа.

Иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что страна, не колеблясь, нарастит свой военный потенциал, в том числе арсенал своих ракет и беспилотников, которые полностью предназначены для обороны, и что оборонные возможности Ирана никогда не станут предметом переговоров.
Автор:
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33 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 22:21
    +7
    В Иране, в Тегеране хорошо цветут герани. Климат, понимаешь, подходящий...
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Вчера, 22:34
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Климат, понимаешь, подходящий...

      Вот этот климат и не даёт спокойно жить некоторым , приходится быть всё время начеку и развивать военную промышленность . Всё что не спёрли , то создали сами . Главное дело иметь хороших друзей , такие как Россия и Китай .
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 22:57
        +4
        Шахид-136 (Он же Герань-2) отличный дрон!
        Дешёвый, технологичный, и при этом надёжный.
        Дальность полёта под тысячу км. (у Герани вроде как 2 тыс, но кому такое СЕЙЧАС надо?)
        Боевая часть под 50 кг
        Всё, за исключением электроники, производится в Иране. А с Китаем, поставляющим электронику, у Ирана отношения нормальные.
        А анализ боёв на Украине иранские военные наверняка делают. Там отличные специалисты.
        Вот потому и увеличивают производство.
        А благодаря последнему теракту от Израиля с налётом БПЛА - наверняка всё производство в подземных бункерах будет. Иран и раньше всё в подземелья пытался спрятать, а теперь ещё больше подземелий рыть будет.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 23:16
      0
      Цитата: голос_разуma
      В Иране, в Тегеране хорошо цветут герани.


      Герань, герани, моей мамы цветы,
      Для меня нет милее их простой красоты.
      Герань, герани на окошке растут,
      Они в память о маме так ярко цветут.
  2. ratoborets
    ratoborets Вчера, 22:26
    +1
    Иранцы в этом плане для своей страны молодцы.

    Но вот слушаешь и за державу обидно. При всех возможностях, при сотнях миллиардов от нефтегазовых доходов ежегодно, при наличии остатков советской инженерно-технической школы, имея куда больше ресурсов, чем Иран ... "мы не шмогли". А точнее чиновники гордо надували щеки, рапортовали, что наша армия самая современная в мире и 70% новой техники, а в итоге почти все, что имеем – достояние и наследие СССР. А там, где что-то поновее, отстали от тех же иранцев и турков.
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 22:37
      +2
      Простенькие БПЛА-мопеды можно тупо КУПИТЬ. Промресурс не бесконечен - и ему есть чем заняться. Например, если про ракеты, то Калибры нам просто никто не продаст, а Кинжалы не только не продаст - их сделать никто не может, вот этим занята промышленность.
      И не надо вопить в панике, расчесывая нерво шерсть на афедроне, что "фсепрапала". Фсе, как раз, с умом сделано, например торгуя самолетами с Ираном, поднимая тем авиапром СВОЙ - надо что-то у Ирана брать, а что? Нефть, которой у самих завались? Или пусть лучше они нам помогают, производя для нас Герани? Такая простая мысль вам в голову не приходила?
      Оп! Секта минусаторов-всепропальщиков заработала wassat
      1. ratoborets
        ratoborets Сегодня, 00:42
        +1
        И не надо вопить в панике, расчесывая нерво шерсть на афедроне, что "фсепрапала".

        Я, кажется, нигде и не вопил, что "фсепропало". Так что не надо мне приписывать то, чего я не говорил.
        Фсе, как раз, с умом сделано, например торгуя самолетами с Ираном, поднимая тем авиапром СВОЙ - надо что-то у Ирана брать, а что? Нефть, которой у самих завались? Или пусть лучше они нам помогают, производя для нас Герани? Такая простая мысль вам в голову не приходила?

        Наши "эффективные менеджеры" тоже думали, зачем строить свое, если можно у Франции купить вертолетоносцы. Чем закончилось все знают и это лишь наглядно демонстрирует, что ВПК должен быть свой и не надо надеятся ни на Францию, ни на Иран.
        России очень повезло, что удалось наладить сотрудничество с Ираном. А могло не повезти и Иран мог отказать (если вы не в курсе, то Россия фактически негласно молчаливо поддержала многие санкции против Ирана). Или американская попытка устроить госпереворот в Иране госпереворот могла закончиться успешно ... и что тогда?!
    2. bayard
      bayard Вчера, 23:09
      +5
      Цитата: ratoborets
      Но вот слушаешь и за державу обидно.

      Немало причин для огорчений принесло нам военно-политическое руководство , но нужно и долг отдать . Так в плане тех же разведывательно-ударных БПЛА типа "Орион" комплекса "Иноходец" очень даже неплохой прогресс . В январе ВС РФ переданы 8 комплексов (по 6 БПЛА в каждом = 48 "Орионов") "Иноходец" , а до середины февраля должны передать ещё 12 таких комплексов (6 х 12 = 72 "Ориона") . Итого к концу февраля в войсках будет минимум 20 новых комплексов "Иноходец" , что составит 120 разведывательно-ударных БПЛА "Орион" . Это уже очень неплохой потенциал . А если учесть , что войска теперь будут получать ежемесячно минимум по 12 таких комплексов , то и тому подавно можно гордиться или ... обрести надежду на более грамотное ведение современного конфликта .
      И это ещё без учёта , что и боекомплект для "Орионов" расширили , и теперь это и корректируемые бомбы , и новые ракеты . А если на подвесах "Орионов" появятся "Ланцет-5" , а сам "Орион" будет использован как ретранслятор , то все оперативные тылы противника окажутся под такой угрозой ... ЗРК , РСЗО , САУ , РЛС , ЗКП , другие виды боевой техники ... просто загляденье получится . И без особых сложностей и затрат .
      Цитата: ratoborets
      самая современная в мире и 70% новой техники,

      Это от способа подсчёта . Если считать новой модернизированные образцы техники , то ... может так оно и было ... до 24.02.2022. Но с тех пор произошло многое ... В том числе и численное увеличение ВС РФ в части её Сухопутных Войск .
      Все помнят как ВГК , глава МО и Генштаба вместо руководства СВО устраивали танковые биатлоны и учебные военные игрища на ДВ ... а затем было "Чёртово Колесо" в момент прорыва ВСУ и обрушения фронта в Харьковской области . Если отрезвление произошло и хоть какое-то отрезвление случилось ... то теперь всё будет хоть чуть-чуть осознанней и ответственней .
      А если нет ... получится как с Николой-2 ... И никто добрым словом не помянет .
      Цитата: ratoborets
      , отстали от тех же иранцев и турков.

      У турок БПЛА - сборная солянка из импортных запчастей ... у иранцев по сути то же самое - разбор "Гераней" показал , что большая часть комплектующих выпущены в ... США , Канаде , Китае и даже ... России belay . И ни одной запчасти с иранской маркировкой . lol Так о чём это Вы ?
      В России , где созданы исключительно отечественные "Калибры" , Х-101\102 , "Ониксы" , "Цирконы" , "Искандеры-М и К" , "Кинжалы " , Х-32 , "Изделие-305" , "Кубы и "Ланцеты" ... Су-35С и Су-57 , "Булава" и "Авангард" , "Борей-А" и "Ясень-М" , "Сармат" и "Посейдон" ... нам ли испытывать комплексы и неуверенность в силах своих ?
      Цитата: ratoborets
      "мы не шмогли"

      Мы много чего "шмогли" , и этого вполне достаточно , чтобы не просто в пепел и стекло превратить территорию противника , но и просто смыть эти территории до базальта ... и сказать , что всё так и было ... А было ... природное ЯВЛЕНИЕ .
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 23:22
      +2
      Цитата: ratoborets
      Но вот слушаешь и за державу обидно.

      Не обидно, зря вы так. Это же наша Родина.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Вчера, 22:28
    +3
    темпы их производства увеличились на 33 процента

    надо компенсировать убыль БПЛА из-за поставок в Россию (которых нет)), а даже увеличить их продажи - реклама на Украине в буквальном смысле бомбическая
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 22:38
      +5
      Цитата: ivan1979nkl
      реклама на Украине в буквальном смысле бомбическая

      Да, зятек Эрдогана со своими Байрактарами оценил wassat Думаю, при слове Украина он теперь нервно вздрагивает)))
      ПиСи: да и с Жабелинами там неудобно получилось winked
      1. solar
        solar Вчера, 23:16
        -6
        Да, зятек Эрдогана со своими Байрактарами оценил wassat Думаю, при слове Украина он теперь нервно вздрагивает)))

        Не нервно, а от восторга за доходы.
        Очередь заказов на продукцию Baykar Tech стоит на годы вперед.
        .
        1. Bingo
          Bingo Вчера, 23:27
          +3
          Цитата: solar
          Очередь заказов на продукцию Baykar Tech стоит на годы вперед.

          Вече-ерний звон... Бом-бом...
          Угу, которые набрали после Карабаха. И не отменить без неустойки laughing Про рост спроса на них после начала СВО и массового падения этих тихоходных уродцев что-то ни гу-гу. Гу-гу про то, что запланированый заводик по производству Байраков для Украины приказал долго жить.
          В общем, судя по тому, что спросом на байраки не хвастаются, как хвастались после Карабаха - хвастаться-то нечем
        2. Yho
          Yho Вчера, 23:30
          -6
          Да и производство Джавелингов увеличили.
          1. Bingo
            Bingo Вчера, 23:42
            +2
            Ссылочку пжалте про увеличение производства после начала СВО.и И не из хохлоньюс, пжалте.
  4. AdAstra
    AdAstra Вчера, 22:34
    -3
    Иран продолжает, а мы интересно? recourse """
    1. bayard
      bayard Вчера, 23:25
      +2
      Цитата: AdAstra
      Иран продолжает, а мы интересно?

      А мы организовали производство "Гераней" в России не просто в серийных , но и в массовых масштабах . smile
      А в Дубне налажено производство разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" (с БПЛА "Орион") . А скоро будет налажено производство и других - более крупных и совершенных БПЛА , ибо "двигательное проклятье" преодолено , производство дизельных авиадвигателей (целой их линейки) на российских предприятиях налажено ... а это результат работы наших соотечественников из Германии , которые выполнили заказ из РФ , разработали целую линейку дизельных авиадвигателей для БПЛА и малой авиации . Лицензии , техпроцесс и сами производства - всё развёрнуто в РФ и теперь все задумки и проекты "Кронштадта" обретут ... свои дизельные сердца . Всё уже в работе .
      hi
      Другие типы БПЛА тоже идут в войска и больше недостатка в оных не наблюдается .
  5. михаилл
    михаилл Вчера, 22:38
    +3
    Я подозреваю, что одномоментную атаку 2-3мя тысячами, а лучше пятью-десятью, дронов типа Герани2 вообще никакая ПВО отразить не сможет. Только отключение систем спутникового позиционирования может помочь.
    И по деньгам получаются сущие копейки- 10000$ на 10000 штук = 100000000$.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:46
    +6
    Как интересно ,комплектующие со всего мира собрались в одном месте - Иране.А страдает от этого Украина,заговором западных элит попахивает! bully
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 22:52
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Как интересно ,комплектующие со всего мира собрались в одном месте - Иране.А страдает от этого Украина,заговором западных элит попахивает! bully

      Россия постаралась и внесла некоторые изменения в технологию
      производства иранских БПЛА И с удовольствием купим или бартером
      Мощность армии беспилотников, темпы производства увеличились на 33 процента за год

      Можем иранцев пригласить для испытания ..А еще Северная Корея рвется на фронт и вообще ..Ну и главное КНР !!!! Все на укрорейхе хотят испытать свое вооружение ..Россия всегда рада !!!! Мы и сами испытываем новейшее вооружение на бандеровцах ))))
      1. bayard
        bayard Вчера, 23:29
        +3
        Цитата: LukaNord
        .А еще Северная Корея рвется на фронт и вообще .

        Корейцы Севера вообще объявили себя "в одном окопе" с нами . Посмотрим как будет дальше .
        1. LukaNord
          LukaNord Вчера, 23:42
          +2
          Цитата: bayard
          Цитата: LukaNord
          .А еще Северная Корея рвется на фронт и вообще .

          Корейцы Севера вообще объявили себя "в одном окопе" с нами . Посмотрим как будет дальше .

          Я думаю сами справимся в этом деле ..Но вот как строителей и восстановителей уж лучше северокорейский строительный отряд !!!
          А то опять набегут турки и прочии шабашки армянские ..надают взяток и как обычно все развалится
          Ын в этом деле жестко будет вести себя ..Любая жалоба на не качество и все !!!! negative
          1. михаилл
            михаилл Сегодня, 00:15
            0
            "северокорейский строительный отряд"- корейцы офигительно близкие ментально. Человек 15 учились и жили в общаге- моментально расселились кто куда. "Бурят?"- "Кореец" -"Заходи".
            А индусы четко в своем жили, три блока в конце коридора и только учеба.
          2. bayard
            bayard Сегодня, 00:33
            0
            Цитата: LukaNord
            вот как строителей и восстановителей уж лучше северокорейский строительный отряд !!!

            Там уже подготовили первые группы таких строителей , может первые из них уже у нас . Отзывы о их работе на ДВ самые наилучшие . А остальное ... думаю действительно сами справимся - это ведь наше "домашнее дело" - спор славян между собою ... тот самый спор , уж взвешенный судьбою ... Но если конфликт начнёт расширяться , то думаю , что и корейцы , и иранцы , и арабы ... окажутся рядом - у них фетва о "последней битве Добра со злом" и им велено воевать на стороне России . И они уже (!) воюют .
            А если дело пойдёт на эскалацию , то ... мусульман в европах нынче но-о-ого - порвут как грелку Тузик , лишь только ... а там уже - Содом и Гомора .
            Но того , кто спланировал такую (!) СВО , я бы сам предал военно-полевому суду .
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 23:28
      0
      Цитата: tralflot1832
      А страдает от этого Украина,заговором западных элит попахивает!

      А западу на Юкраин плевать, это же «проект», а не страна. Это просто, что то виртуальное. Жаль, но они сами это выбрали, самим и платить.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 23:03
    0
    Увеличение производства хорошо. Нам есть куда направить излишки :)
  8. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 23:10
    0
    Те или иные иностранные службы у нас работают я уже убедился. Я не знаю как и на это реагировать и куда обращаться если ставят к стенке именно они???
  9. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 23:11
    0
    Я верить в совпадения и случайности не могу, так как раньше такого не было.
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 23:17
    0
    Это очень мудрое решение. Иранские беспилотники очень хорошо справляются с ударами вглубь вражеской территории.
  11. Beaver
    Beaver Вчера, 23:18
    -3
    Иран смог наладить производство лимбахов для своих бла, а наш ростех тока болтает без остановки
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 00:37
      0
      Цитата: Beaver
      Иран смог наладить производство лимбахов для своих бла, а наш ростех тока болтает без остановки

      Думаешь все те "Герани", которые нами массово используются в/на 404 приехали из Ирана? Давно уже у нас и производятся.
  12. senima56
    senima56 Сегодня, 00:11
    -4
    Это страна, в которой кроме нефти, песка и фиников ничего нет! Это страна, которая 40 лет под жесточайшими санкциями! А мы, космическая и авиационная держава, покупаем у них беспилотники!
    Мне стыдно. А вам? negative
  13. Бамблби
    Бамблби Сегодня, 00:37
    0
    Цитата: bayard
    исключительно отечественные

    так ли уж на самом деле?))