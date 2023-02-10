Иран продолжает наращивать темпы производства БПЛА

Мощность армии беспилотников, темпы производства увеличились на 33 процента за год

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди отметил самодостаточность страны в производстве различных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и заявил, что темпы их производства увеличились на 33 процента.Генерал Вахеди сделал это заявление во время брифинга с Верховным духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.— заявил главнокомандующий ВВС ИранаВахеди указал на множество других достижений Ирана, включая разработку и производство поршневых и газотурбинных двигателей, производство тренажеров боевых самолётов, капитальный ремонт 29 истребителей и др.Аятолла Хаменеи неоднократно призывал к усилиям по поддержанию и укреплению обороноспособности Ирана с целью готовности к ответному удару по врагам государства.Военная доктрина Исламской Республики утверждает, что вооруженный потенциал страны служит исключительно оборонительным целям.Тегеран за последние годы добился значительного прогресса в разработке разведывательных и боевых беспилотников. Иранские военные заявляют, что страна входит в число ведущих мировых производителей БПЛА.Военные чиновники говорят, что Тегеран самодостаточен в создании беспилотников, от их фюзеляжа до различных подсистем и двигателей, добавляя, что вооруженные силы страны оснащены и готовы выполнять любые операции и миссии с дронами различного типа.Иранские официальные лица неоднократно подчеркивали, что страна, не колеблясь, нарастит свой военный потенциал, в том числе арсенал своих ракет и беспилотников, которые полностью предназначены для обороны, и что оборонные возможности Ирана никогда не станут предметом переговоров.