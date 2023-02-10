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Медведев: в США деменция не может стать препятствием для повторного избрания на пост президента

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Медведев: в США деменция не может стать препятствием для повторного избрания на пост президента

Зампред Совбеза РФ, Дмитрий Медведев связал участившуюся путаницу президента США Джо Байдена в датах, именах и географических названиях с его деменцией. Об этом он написал в своём аккаунте в Telegram. Так политик отреагировал на заявления главы Белого Дома о готовности к выдвижению своей кандидатуры на второй срок на следующих президентских выборах, которые состоятся в стране в 2024-м году.


Наверняка, прогрессирующая деменция не является препятствием для повторного избрания в качестве президента США

– отметил Медведев.

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ отметил, что американский лидер не отличился ничем хорошим за всё время пребывания на своём посту. Так, он упомянул о недавно найденных в гараже его личного дома секретных документах, а также и то, что несмотря на вложенные сотни млрд долларов в разваливающуюся страну, он (Байден) возлагает ответственность за все экономические проблемы Соединённых Штатов на Россию, продолжая, при этом, существенно повышать градус эскалации украинского конфликта непрекращающимися поставками киевскому режиму всё новых и новых вооружений.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Медведев
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18 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:04
    +3
    Медведев: в США деменция не может стать препятствием для повторного избрания на пост президента
    Медведев знает о повторном избрании на пост президента много всего, деменция, ерунда какая) Боюсь представить что тогда помешало Медведеву)))
    1. poquello
      poquello Сегодня, 15:12
      +2
      Цитата: Trapp1st
      Медведев: в США деменция не может стать препятствием для повторного избрания на пост президента
      Медведев знает о повторном избрании на пост президента много всего, деменция, ерунда какая) Боюсь представить что тогда помешало Медведеву)))

      у Медведева нет деменции, что сказать то хотели?
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 15:17
        +6
        Цитата: poquello
        Цитата: Trapp1st
        Медведев: в США деменция не может стать препятствием для повторного избрания на пост президента
        Медведев знает о повторном избрании на пост президента много всего, деменция, ерунда какая) Боюсь представить что тогда помешало Медведеву)))

        у Медведева нет деменции, что сказать то хотели?
        а он, и без деменции "хорош".))) иначе не ржали бы всей страной.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 15:32
          +1
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: poquello
          Цитата: Trapp1st
          Медведев: в США деменция не может стать препятствием для повторного избрания на пост президента
          Медведев знает о повторном избрании на пост президента много всего, деменция, ерунда какая) Боюсь представить что тогда помешало Медведеву)))

          у Медведева нет деменции, что сказать то хотели?
          а он, и без деменции "хорош".))) иначе не ржали бы всей страной.

          у нас и повеселее есть, например генерал-лейтенант Соболев, то бороды ему у бойцов не нравятся, то Польшу бить нельзя, и?
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 15:59
            +1
            Цитата: poquello
            не нравятся

            Наследник Тутти на 2 годика старше депутата Соболева
  2. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 15:05
    +3
    Прогрессирующий маразм это залог карьерного успеха современного наглосаксонского политика))
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:09
      -2
      Маразматику англосаксу хватает ума продернуть пол мира.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:18
        +1
        Цитата: Trapp1st
        Маразматику англосаксу хватает ума продернуть пол мира.

        кучка его шестёрок, которых он нагнул, за полмира никак не катит
    2. poquello
      poquello Сегодня, 15:16
      +1
      Цитата: Анахорет
      Прогрессирующий маразм это залог карьерного успеха современного наглосаксонского политика))

      да что-то у мощей Байдена речи всё загадышней, я его последнюю фразу "никто не хочет быть Си Цзиньпином" до сих пор не догоняю
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:08
    +2
    Наверняка, прогрессирующая деменция не является препятствием для повторного избрания в качестве президента США

    Мало того, в нынешних США, это большой плюс. Президент марионетка очень выгоден некоторым политическим силам которые и рулят страной.
  4. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:09
    +3
    лидер не отличился ничем хорошим за всё время пребывания на своём посту


    что то я вспоминаю такое... feel laughing lol интересно, вот, о ком я это подумал... ))))))))))
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:13
    +3
    Так поле чудес же. Президент с деменцией, пресс-секретарша косноязычная, министр обороны к армии традиционно никаким боком... Ракеты якобы запускает осужденный в США мошенник, которого выперли из африканского ПТУ за неуспеваемость, причем специальность - экономист. Что он там в ракетах понимает - загадка, если он больше ничему не учился - из канадского вуза выперли сразу за неуспеваемость же, и тоже по экономике. Потом уже в НАСА ему тупо купили два диплома заочно и задним числом...
    И вы спрашиваете, почему у них там 50 полов. Потому что все делается исключительно через ж...!!!
  6. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:26
    -2
    На самом деле, Байден, конечно, тот ещё адекват, но вот в чем не отказать их государственной системе - так это в том, что что Байден рулит, что Трамп, что обезьяна будет - система будет все равно работать. Потому, что она не базируется на одном человеке, а содержит и механизмы контроля, баланса полномочий, издержек и противовесов.
    И прежде чем ржать над сонным Джо - просто посмотрите результаты в их экономике - сокращение темпов гос.долга , всю Европу нагнули и весь их бизнес в США бежит....
    Так что прежде чем смеяться и шутить - сначала бы присмотреться повнимательнее
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:29
      +3
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      а содержит и механизмы контроля, баланса полномочий, издержек и противовесов.

      Самое толковое у вас - это опечатка по Фрейду. Именно потому, что система сдержек и противовесов там окончательно нае... Что признают сами американцы, и итогом чего стал развал например промышленности и ликвидация выборной системы, полностью замененная подтасовками. Это к примеру.
  7. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:36
    +1
    а что такого? Президент Алжира Бутефлика на 4 срок избрался в 77 лет, присягу принимал в инвалидном кресле и сразу чуть ли не в реанимацию. А набрал 81% wassat
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:45
    +1
    Ну так они бы вообще рыбку из аквариума назначили бы себе и радовались. Новая вершина демократии!
  9. ASM
    ASM Сегодня, 15:53
    -1
    Да у Димона деменция еще круче. Вспомните его недавние слова об ответе за удары по территории РФ, за поставки тяжелого вооружения, и т.д. Да пошла эта птица - говорун в окопы листву жевать! Я думаю его там правильно встретят.
  10. Индус
    Индус Сегодня, 15:56
    0
    Цитата: Bingo
    Так поле чудес же. Президент с деменцией, пресс-секретарша косноязычная, министр обороны к армии традиционно никаким боком... Ракеты якобы запускает осужденный в США мошенник, которого выперли из африканского ПТУ за неуспеваемость, причем специальность - экономист. Что он там в ракетах понимает - загадка, если он больше ничему не учился - из канадского вуза выперли сразу за неуспеваемость же, и тоже по экономике. Потом уже в НАСА ему тупо купили два диплома заочно и задним числом...
    И вы спрашиваете, почему у них там 50 полов. Потому что все делается исключительно через ж...!!!


    Вот все у них хреново. Только при этом США - первая экономика. Да, нагнула всех. Ну, так и вы смогите. Например, выгоните всех чад американских сенаторов из Саратова, Иркутска, Анадыря, где там они ещё недвиги понакупали.
    Даже получившая ядерную плюху Япония в лучших дружбанах. Причем, совершенно искренне.
    А вскормленные участники СЭВ - все сейчас заклятые.
    Это ли не гений дипломатии?
    Нашим только и остаётся, что на их бездуховность кивать.
    У самих то така духовность. В Химках пятиклассница ножиком одноклассницу на ленточки пустила. Духовность так и прёт...