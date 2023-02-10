Медведев: в США деменция не может стать препятствием для повторного избрания на пост президента

Наверняка, прогрессирующая деменция не является препятствием для повторного избрания в качестве президента США

Зампред Совбеза РФ, Дмитрий Медведев связал участившуюся путаницу президента США Джо Байдена в датах, именах и географических названиях с его деменцией. Об этом он написал в своём аккаунте в Telegram. Так политик отреагировал на заявления главы Белого Дома о готовности к выдвижению своей кандидатуры на второй срок на следующих президентских выборах, которые состоятся в стране в 2024-м году.– отметил Медведев.Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ отметил, что американский лидер не отличился ничем хорошим за всё время пребывания на своём посту. Так, он упомянул о недавно найденных в гараже его личного дома секретных документах, а также и то, что несмотря на вложенные сотни млрд долларов в разваливающуюся страну, он (Байден) возлагает ответственность за все экономические проблемы Соединённых Штатов на Россию, продолжая, при этом, существенно повышать градус эскалации украинского конфликта непрекращающимися поставками киевскому режиму всё новых и новых вооружений.