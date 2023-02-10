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В «Укрэнерго» рассказали об основных целях последних ракетных ударов ВС РФ

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В «Укрэнерго» рассказали об основных целях последних ракетных ударов ВС РФ

Главными целями ракетных ударов российских вооруженных сил 10 февраля 2023 года были электростанции и объекты высоковольтной сети. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго», отвечающей за энергетическое обеспечение Украины.


Как отметили в организации, удары наносились по целям в восточных, западных и южных регионах Украины. Наиболее серьезные проблемы с энергоснабжением зафиксированы по итогам атак в Харьковской области, где введены аварийные отключения. Компания ДТЭК, в свою очередь, написала на своей странице в социальных сетях о «прилетах» в четыре теплоэлектростанции. В результате ударов было повреждено оборудование теплоэлектростанций.

Кроме того, «Укрэнерго» сообщает о сетевых ограничениях электроснабжения в Одесской, Киевской и Хмельницкой областях. В других регионах страны ситуация лучше. В компании были вынуждены отменить график проведения измерения потреблений электричества, который был сформирован на днях.

Напомним, что сегодня утром территория Украины подверглась массированной ракетной атаке. На фоне рассуждений о том, что у России якобы опять «закончились» ракеты, по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны были нанесены высокоточные удары. Перед этим, в ночное время суток, беспилотные летательные аппараты также атаковали цели на украинской территории, параллельно определяя места размещения систем противовоздушной обороны противника.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Укрэнерго"
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10 комментариев
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  1. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 14:59
    +6
    Сперва укросми писали, что все сбили, затем уточнили…
    Противоракетные трансформаторы на службе украине)) дорого, темно и холодно, но зато ракет становится меньше))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:06
      +3
      Противоракетными должны быть не только трансформаторы,а и турбогенераторы,водородные станции,диспетчерские пункты..Там много чего может летать.И надолго
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 15:02
    +6
    Хорошо попали good в сети много информации, теплоэлектростанции вообще своевременно. Нужно продолжить знакомить небратьев с бензогенераторами бытовыми!
    А ещё канализацией и водоснабжением заняться, пусть в кустики ходят и в ручьях моются.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 15:08
      +3
      Вело генератор будет дешевле,но зато всё время в физической норме.
  3. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 15:06
    +1
    В любой системе, тем более связанной с компьютерным управлением, есть критическая точка, поражение которой приведет к поражению всей системы. Это относится к системе энергообеспечения Украины. Пока такую точку ВС РФ не нашли и не поразили. А ветки этой системы надо поражать, они питают транспортную систему. Корень надо искать, рубить под корень. Если анализировать логику восстановления этой системы, так можно найти и ее корень.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:19
      +1
      Корень там еще в СССР заложили.И он имеет большой запас прочности.Сейчас пытаются вывести мощности,необходимые для маневрирования в энергосистеме.Для меня одно непонятно,почему не трогают диспетчерское управление?
  4. Alex242
    Alex242 Сегодня, 15:10
    +2
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Хорошо попали good в сети много информации, теплоэлектростанции вообще своевременно. Нужно продолжить знакомить небратьев с бензогенераторами бытовыми!
    А ещё канализацией и водоснабжением заняться, пусть в кустики ходят и в ручьях моются.

    а в городе будет как в средние века ? отходы в окно......
  5. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 15:22
    -3
    Надо не так наносить удары по энергоструктуре. Потому что таким способом много вреда не причинишь. Надо не по одной-две ракеты пускать по каждой электростанции. Надо бить по каждой электростанции не менее, чем 5-ю ракетами. А лучше - больше. Чтобы не повреждать оборудование электростанции, а уничтожать. Пусть вместо 10 объектов удар будет нанесен по 5, зато эффективность этих ударов будет гораздо выше. Эти 5 электростанций полностью прекратят выработку электроэнергии, а не снизят. На следующую ночь еще 5 электростанций. И дальше так. В итоге там наступит коллапс. Железную дорогу дизельными генераторами не запитаешь. Но ведь надо же еще и по локомотивным депо бить, раз уж не желает наше руководство бить по мостам. Чтобы остановить надежно железную дорогу. Для нас это жизненно важно. Нельзя и про казармы забывать. Без пехоты все их танки просто ни о чем. А пехоту лучше в казармах положить, чем в окопах. Кстати, был разговор, что мост просто так не уничтожишь. Не верю. Одного Кинжала для любого их моста за глаза достаточно. Сколько можно телиться?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 15:36
      +2
      Всем не угодишь.
      То рубаха короткая,то хрен длинный. wassat
  6. ASM
    ASM Сегодня, 16:05
    0
    Ну ладно на востоке бьют по ОРУ, но западные ТЭС/Ц пора молотить по котельным и машзалам. Это просто предательство, поскольку жизни наших товарищей разменивают на всякие аммиакопроводы и т.п.