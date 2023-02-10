В «Укрэнерго» рассказали об основных целях последних ракетных ударов ВС РФ

Главными целями ракетных ударов российских вооруженных сил 10 февраля 2023 года были электростанции и объекты высоковольтной сети. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго», отвечающей за энергетическое обеспечение Украины.Как отметили в организации, удары наносились по целям в восточных, западных и южных регионах Украины. Наиболее серьезные проблемы с энергоснабжением зафиксированы по итогам атак в Харьковской области, где введены аварийные отключения. Компания ДТЭК, в свою очередь, написала на своей странице в социальных сетях о «прилетах» в четыре теплоэлектростанции. В результате ударов было повреждено оборудование теплоэлектростанций.Кроме того, «Укрэнерго» сообщает о сетевых ограничениях электроснабжения в Одесской, Киевской и Хмельницкой областях. В других регионах страны ситуация лучше. В компании были вынуждены отменить график проведения измерения потреблений электричества, который был сформирован на днях.Напомним, что сегодня утром территория Украины подверглась массированной ракетной атаке. На фоне рассуждений о том, что у России якобы опять «закончились» ракеты, по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов страны были нанесены высокоточные удары. Перед этим, в ночное время суток, беспилотные летательные аппараты также атаковали цели на украинской территории, параллельно определяя места размещения систем противовоздушной обороны противника.