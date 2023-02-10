Военное обозрение
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Офис Зеленского: Боеприпасы у ВСУ находятся почти на нуле

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Офис Зеленского: Боеприпасы у ВСУ находятся почти на нуле

Киевские власти продолжают любыми возможными способами «давить» на западных партнеров, побуждая тех поставить ВСУ больше оружия.


Так, заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква рассказал журналистам из Bloomberg о бедственном положении украинской армии в плане вооружения.

Со слов политика, бои на фронте настолько интенсивные, что ВСУ израсходовали почти все боеприпасы. Как выразился Жовква, последние сегодня «почти на нуле».

Кроме того, замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что Украина отчаянно нуждается в новых поставках вооружения, включая танки, гаубицы и самолеты. Последние якобы нужны для уничтожения российских баллистических ракет.

К слову, об истребителях. По мнению политика, у Украины не возникнет проблем с длительной подготовкой летчиков, способных управлять западными крылатыми машинами. Как выразился Жовква, данные специалисты могут быть готовы уже к марту, так как, дословно, пилоты ВСУ «очень опытные».

Напоследок замглавы офиса Зеленского добавил, что ВСУ нуждаются в ракетах большой дальности. При этом он заверил американских журналистов в том, что в случае поставки таких боеприпасов, они не будут применяться по российской территории.

Здесь стоит напомним, что ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым на Украине российской территорией не считают.
Автор:
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21 комментарий
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 15:15
    +5
    Ну и прекрасно! Если ситуационная подача информации не является дезой!
    В дополнении с потухшим светом и частичной остановкой на Ж/Д, просто радуюсь искренне! good
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:17
    +3
    я бы не стал им верить.. возможно это ловушка
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:24
      +3
      "Абдулла ! Оставь хоть один патрон, нечем будет застрелиться" !
      К-ф "Белое солнце пустыни"
    2. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 15:43
      +2
      как повод лишний раз просить поставок, а то ведь рухнет "еврозащита от вероломного Путина" ;)
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:19
    +2
    Это примерно так же, как у России ракеты заканчиваются. По многочисленным источникам из "Телеграмма", ВСУ-шники не просто огрызаются артиллерией, но и проводят жесточайшие артналёты, как по переднему краю, так и вглубь территории России.
    Пути подвоза, видать, непрекосновенны, а уж Европа с Америкой БК будут и дальше немеряно подгонять. am
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:22
      -1
      беприпасов там хватит ещё на несколько лет,беда с логистикой наступила.
  4. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 15:19
    -3
    Они еще не таких сказок понарассказывают. Бабушка Арина нервно курит в сторонке.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 15:26
      +1
      Хотели сказать-бабушка аристович нервно курит.А что она курит?
      1. Alex DHG
        Alex DHG Сегодня, 15:45
        +1
        Люся Арестович курит то, что ей с Банковой спускают. Сейчас вот курит роль крутого оппозиционера.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:46
      +3
      Цитата: Alex DHG
      Они еще не таких сказок понарассказывают.

      Это всего лишь гешефтмахерство, и ничего больше. Проси больше, дадут меньше, но навар получишь неплохой.
      1. Alex DHG
        Alex DHG Сегодня, 15:51
        0
        Гешефтмахерство, обильно политое хуцпой. yes
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:21
    +2
    В чем проблема? Купи... Это, знаешь, такая штука. когда ты кому-то деньги за товар даешь, а не тыришь их
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:27
      +3
      Цитата: Bingo
      когда ты кому-то деньги за товар даешь

      Это не тот народец ! Не зазря Зе по Европам шастал, все что мог выхлюздевал ! crying
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:28
        +1
        Ага, очко то у него до сих пор горит от трения от выпрашиваний у толерантных... Аж сидеть не могёт. laughing
  6. ilpine
    ilpine Сегодня, 15:25
    +2
    Это заказы на следующий период. Зная бюрократию Запада украинцы заранее бьются в их двери: - Караул, караул...не снарядов.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:30
    +1
    Одна песня на все лады, дайте..... ничего новостного.
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:31
    +1
    Ротик прополоскать и сосать (с придыханием) западным партнёрам - може какой хлам и дадут, стервь свидомитская....
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:36
    +1
    Со слов политика, бои на фронте настолько интенсивные, что ВСУ израсходовали почти все боеприпасы.

    Шустрые ребята из шоу бизнеса, опять в Нигерию патроны продали.
    А что касается «Операции Зеленский & Co.» — это бизнес. Вот и выбрали толкового бизнесмена от шоу-бизнеса. Когда-то в Германии выбрали неплохого живописца, Адольф Гитлер рисовал пейзажи. И даже в окопах побывал, в отличии от Зе.
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:40
    0
    Золотого запасу нема, а снарядов завались, хозяева такого добра для туземного войска не жалеют, тем более, что подвозят их с песнями и танцами, чуть не под нос неприятелю.
  11. Fluoride11
    Fluoride11 Сегодня, 15:48
    0
    Мне другое интересно, смотрел как в США изготавливают 155 миллиметровые снаряды для нужд Украины. Так вот доставляются они как я понимаю воздухом, из США в Польшу, потом машиной на поле боя. Это же какая стоимость выстрела? Понятно что все деньги за эти снаряды даже из США не выходят, но сам факт такой логистики конечно поражает.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:59
    0
    Дайте нам ракеты большой дальности, чтобы они долетали до Москвы... но стрелять по России мы ими не будем!
    А тогда нафига они вам в таком случае? А по кому будете? По Ирану? Или по Турции?