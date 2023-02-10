Офис Зеленского: Боеприпасы у ВСУ находятся почти на нуле

Киевские власти продолжают любыми возможными способами «давить» на западных партнеров, побуждая тех поставить ВСУ больше оружия.
Так, заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква рассказал журналистам из Bloomberg о бедственном положении украинской армии в плане вооружения.
Со слов политика, бои на фронте настолько интенсивные, что ВСУ израсходовали почти все боеприпасы. Как выразился Жовква, последние сегодня «почти на нуле».
Кроме того, замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что Украина отчаянно нуждается в новых поставках вооружения, включая танки, гаубицы и самолеты. Последние якобы нужны для уничтожения российских баллистических ракет.
К слову, об истребителях. По мнению политика, у Украины не возникнет проблем с длительной подготовкой летчиков, способных управлять западными крылатыми машинами. Как выразился Жовква, данные специалисты могут быть готовы уже к марту, так как, дословно, пилоты ВСУ «очень опытные».
Напоследок замглавы офиса Зеленского добавил, что ВСУ нуждаются в ракетах большой дальности. При этом он заверил американских журналистов в том, что в случае поставки таких боеприпасов, они не будут применяться по российской территории.
Здесь стоит напомним, что ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым на Украине российской территорией не считают.