Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские власти заявили о полете российских ракет над Молдавией и Румынией

14
Украинские власти заявили о полете российских ракет над Молдавией и Румынией

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что силы ПВО ВСУ якобы имели возможность сбить российские ракеты "Калибр" в момент их пролета через воздушное пространство сопредельных Молдавии и Румынии, однако не стали это делать из опасений создать угрозу для населения иностранных государств.


Стоит сказать, что учитывая плачевное состояние украинских систем ПВО и низкую квалификацию обслуживающих эти установки военнослужащих, любые попытки сбить ракеты действительно несут угрозу жителям окрестных населенных пунктов.

Министерство обороны Молдавии впоследствии подтвердило пересечение воздушного пространства страны российской ракетой, однако уточнило, что ракета пролетела над территорией непризнанного Приднестровья, не считающего себя частью Молдавии.

В военном ведомстве Румынии заявление главкома ВСУ Залужного, утверждавшего, что две российские ракеты "Калибр", летевшие на Украину, прошли через воздушные пространства как Молдавии, так и Румынии, не подтвердили. Ранее неоднократно отмечалось пересечение воздушных границ этой страны украинскими беспилотниками, однако эти инциденты остались без какой-либо реакции со стороны румынских властей.

Подобные заявления представителей киевского режима направлены на втягивание в вооруженный конфликт как можно большего количества государств, в том числе являющихся членами военного блока НАТО.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 15:18
    +4
    Воздушное пространство страны НАТО использовано ВКС РФ? Вот и славненько. Пусть привыкают.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:22
      +2
      Украинские власти заявили о полете российских ракет над Молдавией и Румынией
      И еще над Испанией и Португалией, минуя Италию и Грецию ! Вот такая загогулина получается laughing
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:49
        0
        "Прости нас , Молдова..." - Ахиджакова laughing
        Кстати румынское МО опровергло брехню укровермахта о пересечении ракетами румынской границы
    2. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 15:53
      0
      А натовские зенитные ракеты типо отказались подниматься в небо, " ... По тому что там уже есть российские ракеты..." ? Сработал принцип " байкот всего Российского" ? Как на спортивных турнирах ?
  2. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 15:20
    +1
    Чё то странный маршрут у этих ракет получается? В " обход" летали? Или просто " мимо" Украины промахнулись? И погнали дальше? И потом, сделав круг, обогнув земной шар, опять через Россию вернулись на Неньку, и уже в этот раз таки "попали"? Ведь если не так, то где они? В космосе?
    1. Комментарий был удален.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:20
    +3
    Наши ракеты перед ударом по Украине должны делать круг почёта по всему периметру ЕС!
    А наши послы РФ должны предостерегать ПВО стран НАТО о том, что эти ракеты могут нести ядерную БЧ и в случае их сбития и падения на ЕС там просто испарятся все их тракторы... am
  4. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 15:21
    +1
    Информация разнится. Из ТГ Украины сообщается, что МО Румынии отрицает вхождение Российских ракет в воздушное пространство.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:22
    0
    Так, с Польшей "ракетный российский удар" не прошёл, теперь ждём "русские нанесли удар по Румынии, Молдавии, и... кто там следующий".
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:24
    +1
    Даже если это и так, румыны никогда не признают это иначе выходит, что полосатые "патриоты" просто хлам. А это имидж, реклама и все такое. Кто ж признает...
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:28
      0
      Кроме того, у них же система ПРО, от америкосов!
      Как в советском фильме "Ключи от неба". laughing
    2. Drotro
      Drotro Сегодня, 15:30
      -1
      Бег по острию ножа.
      Никто ничего не боится. Сюрреализм какой-то.
      По Польше уже прилетало. Решили - украинские ПВО промахнулись.
      "Одно неосторожное движение и... " третья мировая, как у Жванецкого. Или у кого там это было.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:31
    0
    Минобороны Румынии опровергло заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о пролете российской крылатой ракеты над территорией Румынии.«Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается», - говорится в сообщении румынского военного ведомства.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:40
    0
    Это их самая розовая мечта - чтобы российская ракета прилетела на территорию страны НАТО. Ну а пока этого не случилось - они будут выдумывать такую реальность, в которой это постоянно происходит.
    Хотя из-за случайно залетевшей на территорию НАТО ракеты хоть и будет вой и ругань - но военного столкновения не будет ни при каких обстоятельствах!
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 16:02
    0
    Может так а может и не так, для НАТО нет уже границ с окраиной так и для нас соответственно тоже. Учитывая что это орки вешают, известные провокаторы доверия ноль, они давно уже потеряли свои границы.