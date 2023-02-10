Украинские власти заявили о полете российских ракет над Молдавией и Румынией

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что силы ПВО ВСУ якобы имели возможность сбить российские ракеты "Калибр" в момент их пролета через воздушное пространство сопредельных Молдавии и Румынии, однако не стали это делать из опасений создать угрозу для населения иностранных государств.Стоит сказать, что учитывая плачевное состояние украинских систем ПВО и низкую квалификацию обслуживающих эти установки военнослужащих, любые попытки сбить ракеты действительно несут угрозу жителям окрестных населенных пунктов.Министерство обороны Молдавии впоследствии подтвердило пересечение воздушного пространства страны российской ракетой, однако уточнило, что ракета пролетела над территорией непризнанного Приднестровья, не считающего себя частью Молдавии.В военном ведомстве Румынии заявление главкома ВСУ Залужного, утверждавшего, что две российские ракеты "Калибр", летевшие на Украину, прошли через воздушные пространства как Молдавии, так и Румынии, не подтвердили. Ранее неоднократно отмечалось пересечение воздушных границ этой страны украинскими беспилотниками, однако эти инциденты остались без какой-либо реакции со стороны румынских властей.Подобные заявления представителей киевского режима направлены на втягивание в вооруженный конфликт как можно большего количества государств, в том числе являющихся членами военного блока НАТО.