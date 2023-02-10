В настоящее время наиболее высокая наступательная активность российских вооруженных сил на Луганском фронте наблюдается на Кременском направлении. Об этом заявил ставленник киевского режима, называющий себя «главой луганской областной администрации», Сергей Гайдай. Слова чиновника приводит украинское издание «Страна».
По утверждению Гайдая, на Кременском направлении ситуация остается «тяжелой». Он отметил, что российские войска постоянно ведут огонь из артиллерии, подключают танковую технику. Явно недоговаривая, украинский чиновник признает, что ВС РФ «пытаются развивать некоторый успех». Если об этом заявляет украинский чиновник, то нет сомнений, что активность наших войск высока и успех довольно значителен.
Хотя Гайдай подчеркивает, что ВСУ якобы «полностью контролируют ситуацию», в действительности удерживать занятые позиции украинским формированиям становится все сложнее. Ставленник киевского режима утверждает, что российские вооруженные силы собираются наступать до Лимана.
Что касается украинских формирований, то Гайдай признает: ВСУ находятся в обороне, однако если подоспеет западная военная помощь, то они якобы могут перейти в контрнаступление. Правда, сделать это украинские войска вряд ли сумеют. Пока инициатива принадлежит российским войскам. Они активно наступают и в сторону Купянска, гарнизон которого вот-вот может оказаться в оперативном окружении.
Ранее стало известно об активном продвижении ВС РФ на Купянском направлении, в том числе о потере украинскими формированиями контроля над частью территории села Гряниковка.