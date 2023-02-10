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Ставленник киевского режима Гайдай признал «тяжелую ситуацию» на Кременском направлении

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Ставленник киевского режима Гайдай признал «тяжелую ситуацию» на Кременском направлении

В настоящее время наиболее высокая наступательная активность российских вооруженных сил на Луганском фронте наблюдается на Кременском направлении. Об этом заявил ставленник киевского режима, называющий себя «главой луганской областной администрации», Сергей Гайдай. Слова чиновника приводит украинское издание «Страна».


По утверждению Гайдая, на Кременском направлении ситуация остается «тяжелой». Он отметил, что российские войска постоянно ведут огонь из артиллерии, подключают танковую технику. Явно недоговаривая, украинский чиновник признает, что ВС РФ «пытаются развивать некоторый успех». Если об этом заявляет украинский чиновник, то нет сомнений, что активность наших войск высока и успех довольно значителен.

Хотя Гайдай подчеркивает, что ВСУ якобы «полностью контролируют ситуацию», в действительности удерживать занятые позиции украинским формированиям становится все сложнее. Ставленник киевского режима утверждает, что российские вооруженные силы собираются наступать до Лимана.

Что касается украинских формирований, то Гайдай признает: ВСУ находятся в обороне, однако если подоспеет западная военная помощь, то они якобы могут перейти в контрнаступление. Правда, сделать это украинские войска вряд ли сумеют. Пока инициатива принадлежит российским войскам. Они активно наступают и в сторону Купянска, гарнизон которого вот-вот может оказаться в оперативном окружении.

Ранее стало известно об активном продвижении ВС РФ на Купянском направлении, в том числе о потере украинскими формированиями контроля над частью территории села Гряниковка.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:16
    -1
    Это все говорится для "западных ушей"..Давайтескорее грошитпнкисамолеты#
    1. Drotro
      Drotro Сегодня, 15:25
      -1
      Это точно. С той стороны в унисон заявления - мало снарядов, мало танков, мало "крыльев свободы", и т.д.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:27
    +1
    Улыбнуло - "...утверждает, что российские вооруженные силы собираются наступать до Лимана". А дальше все, мир, дружба, жвачка?
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:33
    +2
    Пока подоспеет помощь НАТО - русские войска уже будут стоять у Киева и Одессы!