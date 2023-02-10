Минобороны РФ: В Мариуполе разминируют и восстанавливают трамвайные пути

Низкий поклон за вашу работу!

В Мариуполе разминируют и восстанавливают трамвайные пути. Предполагается, что первый из маршрутов трамвая запустят уже в этом году.Такую информацию опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.На данный момент в трамвайную электросеть питание не подключено, так как запускать движение трамваев еще опасно.Конечно, Мариуполь, куда начали активно возвращаться ранее уехавшие жители, нуждается в снижении нагрузки на автобусное сообщение, которое уже не справляется с пассажиропотоком. Поэтому городские власти приступили к восстановлению работы электротранспорта.Это становится возможным благодаря саперам Восточного военного округа, которые обследовали каждый сантиметр трамвайного депо и вагонов на наличие взрывчатки. Помимо этого, они тщательно проверили 25 километров путей. Основная сложность заключается в том, что использовать миноискатели в процессе работы бесполезно, так как здесь кругом металл. Их применяют только при обследовании окрестных территорий, прилегающих к трамвайной линии. Там саперы находят и схроны, в которых спрятаны артиллерийские и другие боеприпасы. Предполагается, что они предназначались для совершения диверсий.Мариупольцы глубоко благодарны за работу, которую выполняют в городе российские саперы, о чем немало пишется в местных соцсетях.- благодарит военных одна из жительниц Мариуполя.В городе с нетерпением ожидают, когда трамвайное сообщение наконец запустят.