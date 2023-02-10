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Минобороны РФ: В Мариуполе разминируют и восстанавливают трамвайные пути

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Минобороны РФ: В Мариуполе разминируют и восстанавливают трамвайные пути

В Мариуполе разминируют и восстанавливают трамвайные пути. Предполагается, что первый из маршрутов трамвая запустят уже в этом году.

Такую информацию опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На данный момент в трамвайную электросеть питание не подключено, так как запускать движение трамваев еще опасно.

Конечно, Мариуполь, куда начали активно возвращаться ранее уехавшие жители, нуждается в снижении нагрузки на автобусное сообщение, которое уже не справляется с пассажиропотоком. Поэтому городские власти приступили к восстановлению работы электротранспорта.

Это становится возможным благодаря саперам Восточного военного округа, которые обследовали каждый сантиметр трамвайного депо и вагонов на наличие взрывчатки. Помимо этого, они тщательно проверили 25 километров путей. Основная сложность заключается в том, что использовать миноискатели в процессе работы бесполезно, так как здесь кругом металл. Их применяют только при обследовании окрестных территорий, прилегающих к трамвайной линии. Там саперы находят и схроны, в которых спрятаны артиллерийские и другие боеприпасы. Предполагается, что они предназначались для совершения диверсий.

Мариупольцы глубоко благодарны за работу, которую выполняют в городе российские саперы, о чем немало пишется в местных соцсетях.

Низкий поклон за вашу работу!

- благодарит военных одна из жительниц Мариуполя.

В городе с нетерпением ожидают, когда трамвайное сообщение наконец запустят.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:35
    +1
    И всю бывшую украину так же восстановим после освобождения и денацификации. Все будет хорошо.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:36
    0
    В ютубе много видео про восстановления Мариуполя.Строятся новые кварталы,сносятся дома,не подлежащие восстановлению.Говорят,что в перспективе будет миллионник..Другое дело откуда жители возьмутся,с Сибири и ДВ уедут?А там что будет?
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 15:45
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Другое дело откуда жители возьмутся

      Не факт, что будут восстанавливать все города, вроде того же Артемовска.
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 15:51
      0
      Ну например, из разрушенных городов, где бои сейчас идут, и где будут идти скоро. Куда-то людям надо переселиться, потерявшим жильё, почему бы в мариупольские новостройки
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:55
        0
        Ну вот пример-эвакуированные из Херсона покупают жилье у нас в Краснодарском крае.Правда много живет по санаториям,и что с ними и куда дальше расселят-непонятно.В Мариуполе работы на годы.