Военкор рассказал о тактических особенностях организации обороны ВСУ в Авдеевке, Артемовске и Марьинке

Начиная с 2014 года киевский режим активно укреплял оставшиеся под его контролем населенные пункты Донбасса, выстраивая единую линию обороны. Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале задается вопросом, что общего между Авдеевкой, Артемовском и Марьинкой и каковы тактические особенности обороны в каждом населенном пункте.
Самая главная особенность тактики ВСУ в Авдеевке, Артемовске, Марьинке, да и других населенных пунктах Донбасса, определяется принципиальным подходом киевского режима по отношению к этим территориям. Украинские власти, прекрасно понимая, что рано или поздно Донбасс Россия освободит полностью, совершенно не жалеют застройку населенных пунктов. И Авдеевку, и Артемовск, и Марьинку, как ранее тот же Соледар, киевский режим готов превратить в руины. К местным мирным жителям относятся как к заложникам. Никакой заботы об их безопасности и о выживании в целом нет и быть не может.
Исходя из этого подхода, тактика ВСУ основывается на втягивании российских войск в жилую застройку и размещении позиций в жилых домах и на объектах гражданской инфраструктуры. Сладков считает, что во всех трех городах ВСУ постараются держаться до конца, то есть пока физически не будут уничтожены или не смогут оказывать сопротивление. Этого требуют военные, политические и идеологические соображения, причем два последних – в большей степени.
Для киевского режима все три города имеют символическое значение, их пытаются представить эдакими «крепостями стойкости» украинской армии. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский отвергает любые разговоры о сдаче Артемовска. Жизни украинских солдат значат куда меньше, чем громкий пиар за счет длительной обороны городов.
Героическая оборона крепости слишком понятный и устоявшийся в массовой культуре образ, его гораздо легче использовать, чем сложные объяснения манёвров войск и мобильной войны
- пишет Сладков в своем Telegram-канале.
Но Сладков называет и отличия между тремя городами. Авдеевка и Марьинка все последние восемь лет были на передовой линии фронта. Их изначально оборудовали под тактическую оборону. Поэтому здесь очень хорошая с инженерной точки зрения линия обороны, здесь находятся многочисленные запасы всего необходимого – от боеприпасов до провианта.
Артемовск, в отличие от них, долгое время играл роль логистической и тыловой базы. Поэтому к обороне его стали готовить лишь в начале специальной военной операции российских войск. Соответственно, подготовить город за несколько месяцев и под ударами ВС РФ оказалось сложнее, чем в случае с Авдеевкой или Марьинкой, отмечает военкор.