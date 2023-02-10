В Кремле отреагировали на слова президента Украины о якобы готовящемся плане по «смене власти» в Молдавии

Лучше обратиться по этому вопросу к самому господину Зеленскому, поскольку мы не в курсе, о чём идёт речь

Республике Молдова нужны спокойные, чёткие и выверенные действия и декларации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся Москвой плане по «смене власти» в Молдавии. По словам заместителя руководителя Администрации президента РФ, в Кремле впервые слышат о подобном.В то же время Песков посоветовал поинтересоваться по этому поводу у самого главы украинского государства.Напомним, что недавно, в ходе своего выступления в Совете Европы, украинский лидер предъявил обвинения России, связанные с её планами якобы вмешательства во внутренние дела Молдовы с тем, чтобы подорвать демократические принципы этого государства. Как добавил, Зеленский, данный план удалось предотвратить благодаря усилиям украинской разведки.Стоит отметить, что по поводу невмешательства во внутриполитические дела республики также заявила и партия социалистов (ПСРМ), подвергнув критике обвинения Владимира Зеленского. Представители самого крупного в стране оппозиционного политформирования в своём пресс-релизе потребовали немедленного разглашения всех материалов о так называемых группах лиц, «готовящихся к дестабилизации ситуации в Молдове». Как подчеркнули в партии, все эти голословные заявления носят провокационный характер, цель у которых только одна – попытаться в очередной раз втянуть страну в военный конфликт, чему так потворствует руководство Молдовы.– заявили в ПСРМ.