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В Кремле отреагировали на слова президента Украины о якобы готовящемся плане по «смене власти» в Молдавии

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В Кремле отреагировали на слова президента Украины о якобы готовящемся плане по «смене власти» в Молдавии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся Москвой плане по «смене власти» в Молдавии. По словам заместителя руководителя Администрации президента РФ, в Кремле впервые слышат о подобном.


В то же время Песков посоветовал поинтересоваться по этому поводу у самого главы украинского государства.

Лучше обратиться по этому вопросу к самому господину Зеленскому, поскольку мы не в курсе, о чём идёт речь

Напомним, что недавно, в ходе своего выступления в Совете Европы, украинский лидер предъявил обвинения России, связанные с её планами якобы вмешательства во внутренние дела Молдовы с тем, чтобы подорвать демократические принципы этого государства. Как добавил, Зеленский, данный план удалось предотвратить благодаря усилиям украинской разведки.

Стоит отметить, что по поводу невмешательства во внутриполитические дела республики также заявила и партия социалистов (ПСРМ), подвергнув критике обвинения Владимира Зеленского. Представители самого крупного в стране оппозиционного политформирования в своём пресс-релизе потребовали немедленного разглашения всех материалов о так называемых группах лиц, «готовящихся к дестабилизации ситуации в Молдове». Как подчеркнули в партии, все эти голословные заявления носят провокационный характер, цель у которых только одна – попытаться в очередной раз втянуть страну в военный конфликт, чему так потворствует руководство Молдовы.

Республике Молдова нужны спокойные, чёткие и выверенные действия и декларации

– заявили в ПСРМ.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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11 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:41
    0
    в Кремле впервые слышат о подобном

    а жаль...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:47
      +6
      готовящемся плане по «смене власти» в Молдавии

      А чем мы хуже сша ..? Имеем право ,там наши в Приднестровье и вообще Одессу будем брать ,вернее окружать и коридор к Молдавии и т.д.
      А Зеля пусть кокс нюхает .чую его свои же и повесят в резиденции
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 20:59
        +2
        Цитата: LukaNord
        А Зеля пусть кокс нюхает .чую его свои же и повесят в резиденции

        Ну, вобще-то, для него НАТОвцы больше свои, чем народ Украины. И тогда да - свои придушат.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 21:33
          0
          Ему ближе Англичане он же гражданин их страны. Да и после разрешения выращивать все что можно вна 404, зеля не останется без забористой дури.
  2. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 20:46
    +2
    Вообще надо не коментировать,пусть репу чешут,мало ли какой глюк в голову придет зеле.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 20:55
    +1
    Чего нам там "дестабилизировать"?
    Уж если молдаване додумались гражданку Румынии президентом избрать, если наперегонки САМИ бегут в пасть Румынии и Евросоюза - так и хотели бы мы, нам делать ничего не надо. Молдаване сами всё сделают, чтобы страну угробить - пример соседей перед глазами.
    Нам только посмотреть издалека на этот цирк.

    Максимум - шевеления предпринять, чтобы они ДАЖЕ НЕ ДУМАЛИ про Приднестровье. Но это уже другая история.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:04
    +1
    Ну тут вопли бобика понятны и читаемы, учителя то те еще шаблоноходы. На фоне втягивания молдовы украиной в бои с преднестровьем за коридор и бк на складах для укров. Жители молдовы явно не рады будут за бобика умирать идти, снесут пчелку свою, а тут и бобик опять-я же ведь ванговал а вы в ес не верили в коварство злого пу. А то что это сам бобик со товарищи спланировал изначально, так то выдумки кремля и вообще украина никогда не врала, вот вообще.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:09
    0
    Как добавил, Зеленский, данный план удалось предотвратить благодаря усилиям украинской разведки.

    Все мы видели Зеленского при выступлении в Европарламенте:
  6. ASM
    ASM Сегодня, 21:35
    +1
    Да давно пора всех пендошлюх выгнать и поставить нормальных людей. Всех этих ничтожеств нужно уничтожить до одного.
  7. Комментарий был удален.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 21:56
    0
    Цитата: ivan1979nkl
    в Кремле впервые слышат о подобном

    а жаль...

    Риторика Кремля ... всегда одна ...
    Что это?
    Где это?
    Кто это?
    А почему мы?
    Всё они знают , всё видят ... реагируют просто иногда как то неадекватно)
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:56
    +1
    Wenn Russland wirklich in Moldawien intervenieren wollte.
    dann wäre die nächste Regierung dort RUSSISCH und keine
    Oppositionelle aus Moldawien...!!
    Dieser Operetten-Präsident Zelensky wird noch seine Strafe
    kriegen, allerdings wird er wohl von seinen eigenen Leuten
    ermordet werden...; in seiner Umgebung gibt es an jeder
    Ecke einen "Brutus"...der die Aufgabe im US-Auftrag schon
    übernehmen wird...!!