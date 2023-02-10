Мэр Киева и губернатор Одесской области отчитались о количестве «сбитых» российских ракет

Сегодня ночью, утром и в первой половине дня российские вооруженные силы вновь нанесли массированные удары по военным и энергетическим объектам на Украине. Сигналы воздушной тревоги не смолкали по всей территории страны.И хотя украинским пользователям запрещено публиковать в соцсетях информацию о последствиях прилетов, а главное, работе ПВО, сведения о поражении объектов инфраструктуры, взрывах и пожарах таки просачиваются в сеть. Причем, в том числе и от официальных лиц. Тем более сложно скрыть последствия дальнейшего разрушения энергосистемы страны.Мэр Хмельницка сообщил об отсутствии электроснабжения в нескольких районах города и возможных перебоях с водоснабжением. Сообщается, что на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар, на данный момент он ликвидирован. О том, что именно поразила российская ракета, информация отсутствует.Губернатор Львовской области анонсировал перебои со светом. О прилетах по региону официально не сообщалось, но были взрывы и работа ПВО. Позже мэр Львова заявил, что «на данную минуту все ракеты уничтожены системой ПВО предварительно». В то же время, в городе частично отсутствует свет.Вслед за главкомом ВСУ Залужным, сообщившем, что российские «Калибры» якобы пролетели над территорией Молдавии и Румынии, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВСУ могли сбить эти ракеты, но «понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу».Позже на сайте Минобороны Республики Молдова было размещено официальное заявление, что воздушное пространство страны пересекла ракета ВС РФ, направляющаяся в сторону Украины. Судя по маршруту ее полета, ракета прошла над Приднестровьем.Минобороны Румынии не подтверждает сообщение о пролете российской ракеты над ее территорией. По данным ПВО ВВС Румынии, ближайшая точка траектории ракеты к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы, говорится в официальном сообщении военного ведомства страны.Министр энергетики Украины Галущенко заявил, что есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Идут аварийные отключения во многих регионах, самая сложная ситуация в Харьковской и Хмельницкой областях.В Днепропетровске (украинцы называют его Днепром) остановили весь электротранспорт и отключили внешнее освещение, сообщил мэр Борис Филатов.Украинские чиновники, как всегда, бодро отчитались о перехвате почти всех российских ракет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что над городом сбиты 10 российских ракет, но при этом зафиксированы повреждения электросетей. По словам губернатора Одесской области Максим Марченко, в небе над регионом системы ПВО уничтожили 13 ракет. Однако почему-то ситуация с энергетической инфраструктурой Украины с каждой ракетной атакой становится все более сложной.