Польские власти допустили закрытие еще работающих пунктов пропуска на белорусской границе

Польское правительство не исключает вероятность закрытия оставшихся пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.В беседе с журналистами глава польского правительства отметил, что власти страны не исключают в ответ на действия белорусских властей закрытия пограничных переходов с этой страной. Закрытие пограничного перехода в "Бобровниках", по словам польского премьера, был вызван "небезопасными действиями" со стороны Белоруссии.По распоряжению главы польского министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского движение через пограничные пункты пропуска уже приостановлено начиная с пятницы, 10 февраля.Позднее в МИД Белоруссии подчеркнули, что планируемое польским правительством прекращение функционирования пунктов пропуска носит антигуманный характер, вредит функционированию бизнеса, а также отразится на европейских перевозчиках и гражданах стран Евросоюза. В связи с этим, официальный Минск выразил решительный протест польскому правительству.Польские власти ранее уже закрыли практически все пункты пограничного пропуска с Белоруссией в связи с миграционным кризисом на границе между странами, начавшимся в ноябре 2021 года.В настоящее время на польско-белорусской границе действует лишь один пограничный переход в Бресте, включающий в себя пункт пропуска для грузового транспорта "Козловичи" и "Брест", предназначенный для легкового автотранспорта.