В ходе наступления российских войск полностью освобождёно Двуречное в Харьковской области - Минобороны

Россия нанесла очередной масштабный ракетный удар по критически важной инфраструктуре и военным объектам Украины, в ходе наступления освобожден населенный пункт Двуречное в Харьковской области, Воздушные силы ВСУ потеряли один вертолет. Об этом сообщается в новой сводке Министерства обороны.
Минувшая ночь и сегодняшний день прошли для Киева под звук работающего мотора дронов-камикадзе "Герань" и полеты крылатых ракет, Россия нанесла новый масштабный удар по объектам энергетического сектора Украины и военной структуре. Всего было три ракетных волны, воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Более подробная информация по пораженным объектам будет позднее, сейчас в Киеве подсчитывают убытки, а в Генштабе ВСУ рассказывают, как украинская ПВО посбивала все российские ракеты.
Между тем боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения, в районе Артемовска поражен пункт управления 93-й ОМБР ВСУ, а в районе Дружелюбовки Запорожской области уничтожен склад РАВ. Снова отличились наши истребители, сбив в районе Терновки Запорожской области вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.
На Купянском направлении в результате наступления войск группировки "Запад" под наш контроль перешел населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Наши продолжают наносить удары по противнику в районах Новоселовское ЛНР, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. Противник несет потери, сообщается об уничтожении более 70-ти украинских военнослужащих, двух БМП, гаубиц М777 и Д-30.
На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка ЛНР. Потери ВСУ: до ста человек личного состава, четыре броневика, гаубица Д-20, РСЗО "Град", а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Боровая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Донецком направлении продолжается наступление войск группировки "Южная", за сутки уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и РСЗО "Град". В районах Славянска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов.
На Южно-Донецком направлении бои идут в районах Пречистовки и Угледара, потери противника составили свыше 60-ти человек личного состава, один танк, две БМП, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777, САУ "Гвоздика", гаубица Д-20. В районе Угледара уничтожены два склада боеприпасов.
На Херсонском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30. Также в районе Высшетарасовки Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов.