Премьер-министр Польши собрался инициировать совместную закупку боеприпасов для Украины Евросоюзом

В ближайшее время власти Польши собираются поставить в Евросоюзе на обсуждение вопрос о совместной закупке боеприпасов для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя итоги проходившего в Брюсселе саммитеа Евросоюза.
Как отметил Моравецкий, на саммите до поздней ночи обсуждалась поставка боеприпасов украинским формированиям. По словам главы польского кабинета министров, общие закупки и общие заказы стали бы выражением и общей заинтересованности стран Евросоюза, НАТО и Украины в помощи украинской стороне.
Однако Моравецкий был вынужден признать, что далеко не все страны Евросоюза разделяют позицию Варшавы. Он подчеркнул, что со стороны некоторых стран не последовала положительная реакция на его предложение. Тем не менее, польский премьер-министр уверен в том, что скоро ему удастся опять протолкнуть на обсуждение данную тему.
Моравецкий сравнил идею общих заказов боеприпасов для ВСУ с обсуждением поставок танков Украине. По словам главы польского правительства, изначально дискуссия о передаче Украине танков казалась невозможной, но в итоге даже Германия дала «добро» на передачу ВСУ танков Leopard. Сейчас история повторяется с боеприпасами. Моравецкий пообещал вернуться к проблеме общих заказов боеприпасов для украинских формирований на следующем саммите Евросоюза.
Напомним, что ранее власти Украины заявили о серьезных проблемах ВСУ с обеспеченностью боеприпасами. Европейские страны, в свою очередь, не производят такое количество боеприпасов с такой скоростью, чтобы покрывать потребности воюющих украинских формирований.