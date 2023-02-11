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Мощная крепость: Штурм форта №5 в ходе наступления Красной Армии на Кенигсберг

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Мощная крепость: Штурм форта №5 в ходе наступления Красной Армии на Кенигсберг

6 апреля 1945 года началось наступление Красной Армии на Кенигсберг – город в Восточной Пруссии.


Стоит отметить, что последний сам по себе являлся настоящей крепостью с минными полями, егозой, пулеметными гнездами и, конечно же, многочисленными фортами, построенными еще в конце XIX века.

Самым мощным из них оказался форт №5, носивший имя «Король Фридрих Вильгельм III». Немецкие войска в данном шестиугольном сооружении продержались почти до капитуляции всего гарнизона, находившегося в Кенигсберге.

Советские войска пытались уничтожить форт артиллерией, нанося по нему массированные удары с 3 по 5 апреля, но так и не смогли.
В итоге, было принято решение брать крепость штурмом.

Серьезным препятствием для механизированных соединений Красной Армии стал ров вокруг форта, наполненный водой. Между тем, уже вечером 7 апреля штурмовые подразделения РККА смогли прорваться внутрь крепости.

Согласно историческим справкам, попасть внутрь форта №5 советским воинам удалось через выбитую левую амбразуру. Первыми шли ранцевые огнеметчики, которые заливали огнем капониры немцев. За ними в бой вступали штурмовики.

Отступая под натиском советских военных, солдаты вермахта закрывали тяжелые металлические двери между помещениями форта. Такую преграду преодолеть было крайне сложно.

Поэтому зачастую штурмовикам РККА приходилось покидать форт и взбираться на крышу, где после артиллерийских ударов образовались дыры. Именно через них советские воины снова проникали внутрь крепости и продолжали ее штурм.

Гарнизон вермахта, оборонявший форт №5, капитулировал 8 апреля. При этом бои шли уже в центре Кенигсберга. На следующий день генерал фон Ляш подписал капитуляцию.

За взятие форта «Король Фридрих Вильгельм III» 15 бойцов Красной Армии были удостоены высшей награды – Герой Советского Союза.

О подготовке штурма и взятии Кенигсберга в видео ниже:

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архивное фото
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