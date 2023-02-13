Военное обозрение
Войти Регистрация

Как нам реагировать на военные преступления ВСУ

19
Как нам реагировать на военные преступления ВСУ

Тема, о которой я решил сегодня написать, достаточно щепетильна. Поэтому начну с парочки историй, которые знают многие, но… Истории из жизни «десантного Бати», генерала армии Маргелова. История известна читателям как «акция возмездия».


Во время Советско-финской войны Василий Маргелов командовал отдельным разведывательным лыжным батальоном 122-й стрелковой дивизии. Подразделением, укомплектованным прекрасными лыжниками-спортсменами. Поэтому батальон действовал чаще всего в тылу врага, выполняя разведывательно-диверсионные задачи.

Однажды, после возвращения с очередного рейда, комбат узнал, что финские диверсанты полностью уничтожили наш медсанбат. Убили всех. И тут Маргелов поступил как командир и как человек вполне зрело. Он построил батальон и повёл на место резни, в медсанбат. Ничего не говорил, просто показал то, что осталось от раненых и медперсонала.

Далее история несколько разнится, но по официальной версии, командование поручило Маргелову провести акцию возмездия. Батальон ушёл в тыл к финнам. К утру разведчики обнаружили финский банно-прачечный отряд. Комбат приказал атаковать… В живых бойцов финского отряда не осталось ни одного.

А на месте акции бойцы разбросали листовки «Месть сальцам за русский медсанбат»… Больше за всё время войны не было ни одного нападения на медицинские и прочие тыловые подразделения с обеих сторон. Воевали честно, боец против бойца…

И ещё один эпизод из того же времени. История менее известная, мало упоминаемая в жизнеописаниях генерала Маргелова. Наверное, просто потому, что и в то время мы старались «быть законопослушными», как и сегодня, и старались «не замечать мелочей». Кстати, Василий Маргелов после этой истории действительно мог оказаться на много лет в лагерях или быть расстрелянным. За политическую близорукость…

Во время очередного рейда бойцы Маргелова заметили свежую лыжню, и командир принял решение устроить засаду. Огневой мешок был быстро создан, и бойцы стали ждать врага. Дальше всё просто. «Уничтожить личный состав, офицеров, по возможности, взять живыми!».

Уже во время боя Маргелов заметил, что часть финского отряда одета в другую форму. Естественно, командир приказал в первую очередь взять живыми этих финнов. Так в плен к разведчикам попали 6 шведов из шведского Экспедиционного добровольческого корпуса. Тех, кого сегодня в ВСУ называют добровольцами иностранного легиона.

Очень много крови попортили эти шведы будущему генералу армии. Как он, наверное, жалел, что просто не уничтожил этих «граждан нейтрального государства» на месте. Хорошо, что особисты отстали по причине настойчивых рекомендаций командования дивизии, которому был необходим такой командир.

Так как 122-я дивизия осталась единственным соединением в составе 9-й армии, которое избежало окружения и больших потерь, хотя и не выполнила поставленных задач, авторитет командира дивизии был достаточно высок, чтобы вытащить Маргелова из НКВД.

А теперь о том, о чём я решил сегодня написать. Об очередном расстреле пленного российского солдата и нашей реакции на это событие. Точнее, на очередное военное преступление украинских вояк.

Ангелы на войну приходят только за душами праведников


К сожалению, ангелы в войнах не участвуют. Они появляются на поле боя уже после сражения, чтобы забрать с собой души погибших воинов. На войне дерутся люди. Со всеми людскими пороками и достоинствами. Отсюда и воспоминания участников часто противоречивы. Одни описывают благородство на войне, другие трусость и предательство, третьи зверства и убийства. И всё это война.

В сети появилось очередное видео военного преступления украинского военного, который расстрелял пленного. Кстати, там было ещё двое пленных, и, судя по крикам укровояк о гранате у одного из них, судьба их точно такая же. Пленного расстреляли только за то, что он не знал украинского языка! Вопрос на мове, ответа нет, выстрел в голову.

К сожалению, мы уже начали привыкать к таким расстрелам. Именно привыкать. Я помню волну возмущения после расстрела российских десантников грузинским легионом при отступлении из Киевской области. Потом была Макеевка, Малая Рогань и далее... А до этих расстрелов были расстрелы ополченцев Донбасса, потом пленных военнослужащих 1 и 2-го корпусов…

Были пленные, над которыми, прежде чем поменять на своих, украинские «спецы» поработали по полной. От прострелянных коленей до кастрации. Мы возмущались. Сегодня же хромой или вообще тот, кого несут на носилках, при встрече пленных, уже не вызывает вопросов у общества. Вот так.

О том, что украинцы плевать хотели на все конвенции и международные договора, было известно практически с самого начала противостояния Киева, Луганска и Донецка. Но в первые месяцы Киев старался хоть как-то маскировать пытки и расстрелы, прятал трупы, делал заявления в стиле «это не я, а какая-то третья сила».

А потом, когда украинцы поняли, что все эти широко разрекламированные международные организации борцов за права человека «ходят на коротком поводке у Вашингтона» и никогда не будут признавать даже явные факты, зверства усилились. И расстрелы пленных в том числе стали делом обыденным. Именно с тех времён бойцы донецких корпусов стараются в плен не попадать.

С момента начала СВО прошёл почти год. За это время антироссийские и даже нацистские взгляды украинцев радикализировались. На видео последнего расстрела прекрасно видно, что стрелявший истерит. Это истерика нациста, который от страха за свою жизнь способен на любое преступление. Именно так. Можно, конечно, и красиво написать про состояние аффекта…

К сожалению, такие преступления будут происходить и дальше. Тут работает принцип кошки, загнанной в угол. С одной стороны, безнадёга и постоянное ожидание смерти, связанное с усилением русской армии и работой русской артиллерии, а с другой стороны, возможность выместить свои страхи на беззащитном человеке.

Так что проблема существовала и будет существовать ещё долго. И не только на фронте, но и в тылу. Недавний расстрел Игоря Мангушева (позывной Берег) пример свежайший. И решать его необходимо. Как? Увы, самого хорошего и единственно правильного решения я назвать не могу. Просто потому, что не знаю такового.

Что делать с военными преступниками?


Начну с того, что известно, наверное, каждому читателю. Безнаказанность порождает новое преступление. Это только в кино преступник в какой-то момент самостоятельно раскаивается и становится обычным гражданином. Реальность несколько иная. Для того чтобы преступник начал задумываться о жизни, необходим толчок. Или пинок в виде наказания.

Первое, что необходимо сделать при выявлении случаев преступных действий противника, это предать огласке сам факт преступления. Обычно те, кто творит беззаконие, не очень любят афишировать свои поступки. Поэтому имена, фамилии, места проживания и прочие данные преступников должны быть в широком доступе. Чтобы не только мы, но и его родные и знакомые знали о преступлении.

Конечно, в заражённом нацизмом обществе Украины сегодня найдётся достаточно людей, которые назовут убийцу героем, но остальные, пусть даже не вслух, но назовут убийцу убийцей – а это максимум, чего мы сможем добиться от украинцев сегодня. В будущем, я надеюсь, истина восторжествует. Когда мы будем искать преступников, как это было в послевоенные годы.

Далее наша дипломатия должна работать буквально на всех доступных площадках и стремиться донести информацию о преступлениях до как можно большего количество людей, причём касается это не только пленных, но и военных преступлений вообще. Это и обстрелы жилых домов, и расстрелы гражданских, и грабежи, насилие над мирными людьми.

Кроме этого есть и чисто военный аспект. У любого военного преступника есть командир, который обязан знать о действиях своих подчинённых буквально всё. То есть, исходя из этого, можно сделать ещё один вывод. Подчинённый действует либо с согласия командира, любо по приказу командира. Имена таких командиров также должны быть всем известны.

Ну и следственный комитет. Все преступления в обязательном порядке должны быть задокументированы и расследованы. Военные преступления не имеют срока давности. Не получится найти преступника сразу – будет найден позже. Пусть через годы, десятилетия, но будет наказан. Такая работа сейчас проводится. Никого из преступников нельзя «забыть».

Но то, что должны были сделать ещё «вчера», это вспомнить те истории, которые я напомнил в начале материала. Наказание преступников должно быть быстрым. Если бы мы сразу после того, как появилось видео расстрела пленных, отправили бы половину бригады, где служат преступники, к праотцам, другие бы крепко задумались.

Не останавливаться и бить, бить, бить


Никаких новых выводов я делать не буду. Всё давно уже озвучено, обсуждено и принято обществом. Идёт война между двумя политическими системами. Украина и украинская армия – это всего лишь пешки. И они это уже понимают. В этом и заключена опасность.

Вооружение, техника, средства разведки и связи, современное ПВО – всё это всего лишь железо. И без соответствующих специалистов не особо страшное. А вот то, что в подавляющем большинстве украинские новобранцы чувствуют себя смертниками, то, что они в этом обвиняют нас, важно. Смертнику нечего терять. Каждый бой это всего лишь дополнительное мгновение жизни.

А вот желание забрать с собой как можно больше тех, кто виноват в такой ситуации, огромно. Что бы ни говорили официальные представители МО России и МО Украины, вчера, например, в районе Угледара был настоящий ад. Это сообщение тех, кто находился там. Российская армия в сознании украинцев, при помощи массированной пропаганды, превратилась в то, чем является ВСУ для Донбасса.

Наверное, вы заметили, как изменилась риторика противников войны? Сегодня вы уже не услышите ответа на вопрос о будущем Украины после победы. Любой победы, победы любой из сторон! Им это уже не интересно. В любом случае жизнь украинцев после победы лучше не станет.

Даже молодёжь, которую мы часто обвиняли в радикализме, уже не мыслит себя на Украине. Только заграница, Польша, Германия и другие страны... Это действительно страшно. Страна, у которой физически нет будущего. Страна, которую не любят даже свои граждане. Страшно видеть разрушение государства изнутри. Разрушение страны в головах.

Таким образом, воспитанием заниматься уже поздно. Взывать к логике и здравому смыслу тоже. Остаются только инстинкты. Страх, жажда жизни, желание вернуться к семье и прочее…
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. wervolf1981
    wervolf1981 Сегодня, 04:27
    -2
    Может для начала перестать обменивать одиозных военных преступников??? Может ввести наказание за сдачу в плен?? Может просто после допроса расстреливать укронацистов???
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 05:04
      +5
      Цитата: wervolf1981
      Может для начала перестать обменивать одиозных военных преступников??? Может ввести наказание за сдачу в плен?? Может просто после допроса расстреливать укронацистов???

      По поводу обмена - вопросов Нет, преступников менять нельзя! .
      А вот по поводу наказания за сдачу в плен, это чего??? У вас с головой всё в порядке, или таблетки не приняли? В плен может попасть каждый (например в бессознательном состоянии, летун при потере техники, боец при работе ДРГ и т.д).
      По расстрелам после допросов... даже комментировать не буду. По поводу вашей персоны: или провокатор или моральный уродец fool
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:10
      0
      Цитата: wervolf1981
      расстреливать укронацистов???

      Если есть наколки с нацистской символикой - сразу к стенке ! Это нелюдь !
    3. parusnik
      parusnik Сегодня, 05:54
      +2
      Может ввести наказание за сдачу в плен??
       Может пулеметчиков еще за спиной поставить? Что бы перегруппировку не делали?
  2. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 04:58
    +3
    Как нам реагировать на военные преступления ВСУ

    А никак. Точнее, просто физически уничтожать всех yблюдков.
    Тут всё просто.

    Пусть каждый, кто творит беспредел поймёт, что он - смертник без малейших вариантов.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:46
      0
      Эмоционально,но не правильно.При поголовном уничтожение всех пленных никто сдаваться не будет.А это провоцирует большие потери с нашей стороны. Когда начнут сдаваться тысячами тоже всех к стенке? Главное чтобы не отпускали главарей нацистов ,вот это и есть главная проблема.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:08
    +2
    К сожалению, мы уже начали привыкать к таким расстрелам. Именно привыкать

    Я к этому не привык и не привыкну никогда.
    Меня особенно возмутило решение наших властей обменять наемников и нациков... некоторые из которых снова вернулись в ВСУ и воюет против.
    Меня возмутило нарушенное обещание властей устроить трибунал против наемников и нацистких убийц Украины... где оно?
    Меня возмущает беззубость властей в отношении центров принятия решений нацистких штабов и их руководителей...почему не уничтожены руководители СБУ, разведки ВСУ, ССО или хотя бы начальники отделов планирующих терракты на территории России... угроза то ведь от них исходит прямая для всех нас.
    А преступления нациков Украины я вижу с 2014 года... на некоторые очень жутко смотреть как будто попал на Волынь 1943-44 года попал.
    Маргелову респект...он боец и его слова с делом никогда не расходились...в отличии от наших пустобрехов краснолинейщиков.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:15
    +3
    Может не надо для начала заниматься словоблудием? О том, что преступники буду привлечены к ответственности? Почему "азовцев",грубо говоря отпустили? Где обещанный процесс? Только слова "Мы все фиксируем и привлечем".Ага..
  5. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:19
    +1
    Вот именно, "есть командиры"... Уже пора, по моему давно пора, на основании террористических актов и военных преступлений ВСУ объявлять окраину террористическим государством и по обычной практике рядовым незапятнанным - амнистия, а командирам - уничтожение. И по любым таким проявлениям - от обстрела невоенных целей до убийства наши бойцов попавших в плен - акции возмездия по начальству ВСУ и окраины.
    Но с нашим руководством - это скорее утопия.
  6. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:21
    +3
    Про акты мщения расскажут многие люди.Это были эпизоды.Если все это разрешить,то мы будем выглядеть не лучше противника.Все эти эпизоды были на протяжении всех войн. И как правило их зачинщики понесли наказание.Дело в том,что у нас сейчас другая страна. Я не могу представить,куда бы сейчас определили десятки тысяч пленных.А ведь во время войны и от них была польза.Немецкие врачи даже работали по своей специальности.Все это никак не вяжется с нынешним временем.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:21
    +2
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Нет, преступников менять нельзя! .

    Так обменяли же.
    По расстрелам после допросов... даже комментировать не буду

    А ничего что допрашиваемый виновен в мученической смерти жещин, детей, стариков, наших пленных?
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 05:40
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Нет, преступников менять нельзя! .

      Так обменяли же.
      По расстрелам после допросов... даже комментировать не буду

      А ничего что допрашиваемый виновен в мученической смерти жещин, детей, стариков, наших пленных?

      Я никого не менял, я против этого. Могу повлиять на ту ситуацию тем , что высказал свою гражданскую позицию по данному вопросу и выразил недовольство действиями участников того обмена.
      По казням. Есть суровая окопная правда, действительно определённый контингент в плен стараются не брать и это полностью оправданно, либо существуют обстоятельства необратимой силы (например нахождение в разведке, не возможность конвоирования и т.д), но если формально комбатант уже в плену - все вопросы решаются по Закону и никак иначе или вы такой же нелюдь из тех кто стреляет в спину лежачих, заслуживаете только наказания. Удивительно, что вы (вроде как адекватный человек с адекватными комментариями) этого не понимаете.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:54
        0
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Удивительно, что вы (вроде как адекватный человек с адекватными комментариями) этого не понимаете.

        Я все понимаю и понимаю вашу гражданскую позицию.
        Я не могу понять внезапную смерть женщины застреленной укронациком только за то чтобы посмотреть как она умрет, или смерть заколотого в глаз в глаз нацистким отморозком русского соседа ...или ребенка убитого снарядом выпущенным военнослужащим ВСУ по Донецке...он то чем провинился?
        Это же не компьютерная игра...это же беспощадная игра на выживание в реальной жизни... либо укронацисты и наемники уничтожат нас либо мы их уничтожим...третьего варианта не будет.

        Как вы не можете понять что наш народ убивают по настоящему, а не в кино.
        1. ЗВЕРОБОЙ
          ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 06:06
          0
          Цитата: Леха с Андроида.

          Как вы не можете понять что наш народ убивают по настоящему, а не в кино.

          Алексей, Я как раз это понимаю, понимаю за что Мы боремся (Я в том числе) и что Нас отличает от них! Мы живём в государстве, по Законам, обязаны соблюдать как нормы права, так и нормы морали - Это отличает нас от животных и делает Людьми! Я не против казней нелюдей, Я за то чтобы они совершались не только справедливо но и правомерно т.е в соответствии с законодательством!
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:31
    0
    Цитата: Николай Малюгин
    Если все это разрешить,то мы будем выглядеть не лучше противника.

    Не надо все разрешать... надо хотя бы доводить до конца данные обещания...хуже лжи и обмана от тех кому доверяешь нет ничего.
  9. ASAD
    ASAD Сегодня, 05:39
    0
    С Мангушевым не понятно, следствие закончилось? С чего автор решил что это дело рук укропов?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:06
    0
    Автор одним из подзаголовков отвечает на поставленный им вопрос в оглавлении статьи
    Не останавливаться и бить, бить, бить
  11. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 06:12
    0
    Вывод тут один, аналогичный приказу по венграм в годы ВОВ: "В плен не брать!" ЛУЧШЕ сразу НА УДОБРЕНИЯ, чем ждать когда Рома Абрамович предоставит им свой лайнер...А почему замалчивается факт,что ч часть этих освобождённых выродков уже опять в рядах ВСУ сражается на передовой!!? Тут нужна серьезная ОТвЕТОЧкА,, типа как уже Вагнера...кувалдой по башке!!! А лучше,собрать все всю эту коричневую Zeлень....и повесить принародно на площадях городов, как это было сделано в Киеве, Одессе...идр.городах Украины в 1944!?!!!!!
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:14
    0
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Я за то чтобы они совершались не только справедливо но и правомерно т.е в соответствии с законодательством!

    И я за это...но после обменов с участием Абрамовича я что то сомневаюсь что это делалось в соответствии с законодательством России... request
    Это обычная сделка заинтересованных лиц...законами тут и близко не пахнет.