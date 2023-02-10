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Британский генерал в отставке допустил возможность потери ВСУ контроля над тремя крупными городами

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Британский генерал в отставке допустил возможность потери ВСУ контроля над тремя крупными городами

В обозримом будущем вооруженные силы Украины могут утратить контроль над тремя крупными городами, к чему приведет успех российских войск в процессе специальной военной операции. Об этом заявил генерал-майор королевской армии Великобритании в отставке Руперт Джонс, мнение которого приводит издание The Express.


По утверждению Джонса, ВСУ могут оставить Артемовск после ряда серьезных поражений. Но если с Артемовском все и так понятно, то прогноз по двум другим городам более интересен. Джонс прогнозирует возможность утраты контроля над Запорожьем и Харьковом. Генерал отметил, что не может точно указать места предстоящих важнейших сражений, так как российская и украинская стороны держат свои планы в секрете.

Британский военный эксперт сравнивает будущий этап спецоперации с шахматной партией. Он отмечает, что в ближайшее время будет много спекуляций относительно дальнейшего развития событий, но это будет не то, чего можно ожидать.

Напомним, что генерал-майор Руперт Джонс до 2021 года занимал должность командующего объединенными силами в составе британской армии, а ранее был помощником начальника генерального штаба. Его прогнозы могут основываться на информации, полученной в процессе общения с бывшими и действующими высокопоставленными военными британской армии.

Впрочем, пока никаких оснований считать освобождение Харькова или Запорожья близкой задачей нет. Но многое зависит от того, сколь быстро удастся прорвать линии украинской обороны и сколь интенсивным окажется российское наступление.
Использованы фотографии:
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:24
    +8
    Я не британский генерал, н прогнозирую потерю противником, Артемовска, Северска и Угледара. Это так же очевидно ка кто что сейчас везде ципсовта будет разгонять новость про колонну под угледаром. Придумали себе цифровую перемогу и теперь пыжатся с нее...
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:27
      +2
      Завтра британский генерал с удивлением обнаружит свои данные на "миротворце" wassat
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 16:32
        -5
        Эксперд большой-ему видней.
        Или он видный эксперт?
        Меня волнует, что мы будем делать с теми городами? А не сможем ли занять их
        1. Карат
          Карат Сегодня, 16:34
          +3
          Цитата: антивирус
          Меня волнует, что мы будем делать с теми городами?


          То же что и с Мариуполем. Восстанавливать.
      2. starina
        starina Сегодня, 16:46
        0
        Цитата: Чёрный
        Завтра британский генерал с удивлением обнаружит свои данные на "миротворце"


        и не произойдет ровным счетом ничего, поскольку никому этот "миротворец" никому не впёрся и более того..никто вообще про него даже не слыхал.
        Неуловимый Джо.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 16:29
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Я не британский генерал, н прогнозирую потерю противником, Артемовска, Северска и Угледара.


      Ну тут Вангой быть не обязательно. laughing Эти города возьмут, вопрос времени.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 17:20
        +1
        Цитата: Карат
        Эти города возьмут, вопрос времени.

        Причем, очень длительного времени.
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 16:39
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Это так же очевидно ка кто что сейчас везде ципсовта будет разгонять новость про колонну под угледаром. Придумали себе цифровую перемогу и теперь пыжатся с нее...

      Кстати, о ципсоте... на этом сайте её можно хоть как-то блокировать? А то до смешного доходит. Вчера один цып-цып как зашел на смену - так и пошел ставить минусы куда попало. У меня вдруг появилось два десятка минусов в двух десятках сообщений в течение буквально нескольких минут. Причем, в мои комментарии, которые были и свежие, и старые, и давно ушедшие... включая и комментарии на иностранных языках :)) Были по нулям.. смотрю - и вдруг на глазах они становятся -1, -1, -1...
      То есть совершенно очевидно, что минусователь просто сел перед монитором - и пошел от балды жать кнопки.
      Честно говоря, странно, что администрация ресурса с этими троллями не борется.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 16:56
        +3
        Цитата: Петр_Колдунов
        Честно говоря, странно, что администрация ресурса с этими троллями не борется.


        А смысл? Его забанили, так он тут же перерегился и опять за своё.Да и сколько там рядовой минусом может очков снять? Чепуха.
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:19
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Я не британский генерал, н прогнозирую потерю противником, Артемовска, Северска и Угледара. Это так же очевидно ка кто что сейчас везде ципсовта будет разгонять новость про колонну под угледаром. Придумали себе цифровую перемогу и теперь пыжатся с нее...

      Артёмовск висит на волоске. С Угледаром не спешите. Там наши горе-женералы боков напороли. Северск с юга неплохо поддавливают. Да и с севера в лесу давят. Прорвать оборону , как у Попасной не получается. ВСУ тоже учится. Под Купянском давят и с севера и с юга.
      Для создания Брусиловского прорыва в Донбассе нужно атаковать по всей линии фронта, чтобы противник не знал место главного удара и растаскивал свои резервы по частям.
    5. Степан S
      Степан S Сегодня, 17:27
      +1
      Придумали себе цифровую перемогу и теперь пыжатся с нее...

      Вы, конечно, можете себе сколько угодно думать, что событие имели место только в умах и воображении, но к сожалению это не так и всем это известно.
      С Угледаром придется повозиться, но если будет освобожден Артемовск, то ВСУ с Угледара сами могут уйти. Хотя место там для них очень важное для атаки в сторону Мелитополя.
  2. dementor873
    dementor873 Сегодня, 16:27
    +1
    Похоже британские генералы в отставке становятся британскими учеными.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:29
    +2
    Залюбили наглухо все эти эксперды, в отставке и экс, внимания охота людишкам вот и строчат всю, цензура.
  4. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 16:32
    -6
    шахматная партия временами как в Угледаре гениальное командование отправляет стройненькие колоны видимо чтоб попасть по ней было удобнее тут напоминает бильярдную партию.
    Год спец операции а не которых "Гениев в командовании" не чему не учат ошибки, призывника взявшего за за грудки ужесточили с 5.5 до 7 лет колонии а тупым командирам все как с гуся вода.
    С таким подходом далеко пойдем
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:38
      +3
      Далеко пойдете, до границы с пшеками, только кто-то впереди, а кто-то сзади.
      1. На деребасовской
        На деребасовской Сегодня, 16:41
        -6
        Аргументировано сказано прям в корень проблемы зрите, только я от границы с польшей километров в 4000 юго восточнее неё, а по делу возразить не пробовали?
        Минусы тоже я уверен люди ставят смотрящие в корень проблемы))))
  5. Roust
    Roust Сегодня, 16:49
    +1
    Какой такой кайфун - тайфун!? Прогноз народа : клоуну - капут, руине - капут, русские и земли исконно русские - домой, гейропе -.. опа, полосатым - господство чёрных и трансгендров, и да, доллару - в очередь. Россия - мой Дом!
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:49
    +1
    Впрочем, пока никаких оснований считать освобождение Харькова или Запорожья близкой задачей нет. Но многое зависит от того, сколь быстро удастся прорвать линии украинской обороны и сколь интенсивным окажется российское наступление.
    recourse Бред. Ну никак не связано, не зависит.... request Да и Харьков завтра освобождать, .... лучше после Киева. feel Целее будет.
  7. DenD
    DenD Сегодня, 16:56
    +1
    Как говорится, а нам много и не надо. Только в этот список, ещё Херсон и Одессу, Николаев и Славянск включите. Ах, да Киев тоже
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 17:01
    -1
    Джонс прогнозирует возможность утраты контроля над Запорожьем и Харьковом. Генерал отметил, что не может точно указать места предстоящих важнейших сражений, так как российская и украинская стороны держат свои планы в секрете.

    Уходят в отставку и сразу адекватность проявляется ..))))
    А мой прогноз главный удар будет на Одессу ,нужно отрезать каклов от моря ,ну и к Приднестровью коридор ..А еще лучше бы вместе с белорусами отрезать польшу на границе с украми ,ну по крайней мере покрушить там все дороги мосты ж\д Склады и т.д.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: LukaNord
      А мой прогноз главный удар будет на Одессу ,нужно отрезать каклов от моря ,ну и к Приднестровью коридор

      А после того, как хох-лы Гарпунами и Нептунами перетопят все направляющиеся к Одессе БДК с десантом, вы будете в числе первых, которые кричат о глупости командования, пустивших на дно десантуру?
      Опыт "Москвы" поставил крест на идее освобождения Одессы. Так же как и "тяжелое решение" "великого" Суровикина поставило крест на освобождении Херсона на очень долгое время.
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:03
    0
    Цитата: Чёрный
    Завтра британский генерал с удивлением обнаружит свои данные на "миротворце" wassat

    Я бы на месте американцев, этот сайт к ногтю взял, если туда данные американских граждан попадают. Невмершие берега путают, учитывая что полосатые, этим чубатым бомжам ничего вообще не должны.