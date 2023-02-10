Британский генерал в отставке допустил возможность потери ВСУ контроля над тремя крупными городами

В обозримом будущем вооруженные силы Украины могут утратить контроль над тремя крупными городами, к чему приведет успех российских войск в процессе специальной военной операции. Об этом заявил генерал-майор королевской армии Великобритании в отставке Руперт Джонс, мнение которого приводит издание The Express.По утверждению Джонса, ВСУ могут оставить Артемовск после ряда серьезных поражений. Но если с Артемовском все и так понятно, то прогноз по двум другим городам более интересен. Джонс прогнозирует возможность утраты контроля над Запорожьем и Харьковом. Генерал отметил, что не может точно указать места предстоящих важнейших сражений, так как российская и украинская стороны держат свои планы в секрете.Британский военный эксперт сравнивает будущий этап спецоперации с шахматной партией. Он отмечает, что в ближайшее время будет много спекуляций относительно дальнейшего развития событий, но это будет не то, чего можно ожидать.Напомним, что генерал-майор Руперт Джонс до 2021 года занимал должность командующего объединенными силами в составе британской армии, а ранее был помощником начальника генерального штаба. Его прогнозы могут основываться на информации, полученной в процессе общения с бывшими и действующими высокопоставленными военными британской армии.Впрочем, пока никаких оснований считать освобождение Харькова или Запорожья близкой задачей нет. Но многое зависит от того, сколь быстро удастся прорвать линии украинской обороны и сколь интенсивным окажется российское наступление.