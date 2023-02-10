Польский депутат Европарламента: Еврокомиссия обнажает свою беспомощность в процессе введения санкций против РФ

Европейская комиссия начинает обнажать свою беспомощность в процессе принятия решений

Эти продукты на самом деле из России, но Брюссель ни за что не хочет этого признать

Польский депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий очень расстроен замедлением процесса принятия очередного, десятого по счету, пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Ещё месяц назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете рестрикций в отношении России и Белоруссии, однако до сих пор даже не представила их проект.— прокомментировал политик ситуацию с введением новых рестрикций против РФ Польскому агентству печати.Евродепутат отметил, что каждый новый пакет санкций против Москвы становится все труднее согласовывать среди стран Евросоюза. По его мнению, это связано с неправильной политикой ЕК, по которой некоторым государствам предоставляются многочисленные исключения из принимаемых в отношении России ограничений. В качестве примера он приводит Италию или Бельгию, которые добиваются для себя несоблюдения рада положений санкционного пакета, мотивируя это национальными интересами.Польский депутат высказал сожаление, что Евросоюз с большим трудом способен контролировать соблюдение уже принятых санкций, не говоря о новых. Чарнецкий обвинил Германию в том, что она, несмотря на существующие запреты, продолжает импортировать в страну российские товары транзитом через страны постсоветского пространства.— посетовал европарламентарий.Польский политик обратил внимание, что в Европе усиливается «усталость» общественного мнения от украинского конфликта, в которой, безусловно, заинтересована Россия. Чарнецкий считает, что все чаще проходящие в странах ЕС антивоенные акции играют на руку Москве и приводят к еще большему замедлению в принятии очередного решения о введении новых санкций против России.