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Польский депутат Европарламента: Еврокомиссия обнажает свою беспомощность в процессе введения санкций против РФ

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Польский депутат Европарламента: Еврокомиссия обнажает свою беспомощность в процессе введения санкций против РФ

Польский депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий очень расстроен замедлением процесса принятия очередного, десятого по счету, пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Ещё месяц назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете рестрикций в отношении России и Белоруссии, однако до сих пор даже не представила их проект.


Европейская комиссия начинает обнажать свою беспомощность в процессе принятия решений

— прокомментировал политик ситуацию с введением новых рестрикций против РФ Польскому агентству печати.

Евродепутат отметил, что каждый новый пакет санкций против Москвы становится все труднее согласовывать среди стран Евросоюза. По его мнению, это связано с неправильной политикой ЕК, по которой некоторым государствам предоставляются многочисленные исключения из принимаемых в отношении России ограничений. В качестве примера он приводит Италию или Бельгию, которые добиваются для себя несоблюдения рада положений санкционного пакета, мотивируя это национальными интересами.

Польский депутат высказал сожаление, что Евросоюз с большим трудом способен контролировать соблюдение уже принятых санкций, не говоря о новых. Чарнецкий обвинил Германию в том, что она, несмотря на существующие запреты, продолжает импортировать в страну российские товары транзитом через страны постсоветского пространства.

Эти продукты на самом деле из России, но Брюссель ни за что не хочет этого признать

— посетовал европарламентарий.

Польский политик обратил внимание, что в Европе усиливается «усталость» общественного мнения от украинского конфликта, в которой, безусловно, заинтересована Россия. Чарнецкий считает, что все чаще проходящие в странах ЕС антивоенные акции играют на руку Москве и приводят к еще большему замедлению в принятии очередного решения о введении новых санкций против России.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Зеленского
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8 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 16:38
    +1
    Эти продукты на самом деле из России, но Брюссель ни за что не хочет этого признать


    Поляку завидно, что они в Польшу не попадают?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:43
    0
    Походу, пакеты заканчиваются.....
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:47
      +3
      Цитата: Uprun
      Походу, пакеты заканчиваются.....

      Ещё немного и евродепутатов от Польши будут бить , и возможно ногами .
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 16:47
    +1
    Ну санкции России все же на пользу пошли ..Слава Богу успели к ним более менее подготовится Так что хоспода низкий вам поклон от всего народа России ..
    Вы там "наших" олигархов и прочее ворье ощипайте по полной хе хе
    Эти санкции Россия только приветствует и аплодирует wassat
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:06
    0
    Польский политик обратил внимание, что в Европе усиливается «усталость» общественного мнения от украинского конфликта,
    Эх, милай, все правильно. Сегодня Европа устала от попрошайки-Украины, завтра она устанет от бесконечного нытья Польши. request
  5. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 17:08
    0
    Al retoric bullshit of a couple of miljonairs /political Puppets And a little Actor /miljonair /president . It's a poor world we live in. And a dangerous world because of everyday they going a step further... One day the world will collapse..
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:17
    0
    Поляки как и украинцы, только одних американцы а этих англичане зомбируют. Ес им же платит т.е дотирует на жизнь а эти мало что бочку с репорациями катят так и прямо и косвенно в могилу ес загоняют. Пословицу про союзников англии видимо не учили в школе.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:19
    +1
    Какие оказывается ранимые депутаны в Польше, какая тонкая душевная организация - расстроены оне... Интересно, какое слово употребит этот депутан, когда голодные жители Варшавы будут бить его ногами по лицу за все выкрутасы польской власти, которая видит смысл существования Польши в уничтожении России и в этом угаре готова уморить собственное население. Он наверное будет опечален?..