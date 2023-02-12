Строительство корветов проекта 20380. Два корабля в этом году

Корвет "Ретивый" (сейчас "Меркурий") на заводе, декабрь 2019 г. Фото Bmpd.livejournal.com
Российская судостроительная промышленность продолжает программу серийного строительства многоцелевых корветов проекта 20380 «Стерегущий». Два очередных корабля этого типа в настоящее время проходят испытания на морских полигонах и готовятся к будущей службе. Согласно актуальным планам, их передадут заказчику уже в этом году. При этом на разных стадиях строительства находятся еще несколько корпусов.
В процессе строительства
Строительство корветов пр. 20380 ведется с начала двухтысячных годов. Первым его освоил завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург). Головной корабль серии «Стерегущий» был заложен в 2001 г. и передан ВМФ в 2008-м. В 2011-14 гг. сдали еще три корвета. Все построенные вымпелы вошли в состав Балтийского флота. Затем проект был доработан с учетом накопленного опыта, и после некоторого перерыва «Северная верфь» заложила следующий заказ.
В 2006 г. к строительству новых корветов присоединился Амурский судостроительный завод (г. Комсомольск-на-Амуре). С 2017 по 2020 г. он передал Тихоокеанскому флоту три корабля, и строительство продолжается. Его результаты ожидаются в обозримом будущем.
В феврале 2015 г. в Санкт-Петербурге заложили седьмой в серии (по дате закладки) корвет пр. 20380, получивший имя «Ретивый». Строительство этого корабля в цеху продолжалось до марта 2020 г., когда его спустили на воду. Вскоре после этого был сформирован экипаж и начался процесс его обучения. В конце того же года корвет вывели на заводские ходовые испытания.
Спуск "Ретивого" на воду, март 2020 г. Фото ОСК
В октябре 2021 г. корабль «Ретивый» сменил имя. Его назвали «Меркурием» – в честь знаменитого брига XIX в., отличившегося в неравном бою с турецкой эскадрой. Другой корабль, изначально строившийся под именем «Меркурий», стал «Дерзким».
В июле 2016 г. Амурский судостроительный завод начал строительство своего четвертого и девятого в общей серии корвета пр. 20380 под именем «Резкий». Сборка на стапеле заняла ровно пять лет, и в июле 2021 г. корабль спустили на воду. К концу года строительство было завершено, после чего стартовали швартовные испытания. На заводские ходовые испытания корвет вышел в апреле 2022 г., когда позволили погодные условия.
Будущее «Меркурия»
С конца 2020 г. корвет «Меркурий» проходит все необходимые испытания. На полигонах Балтийского моря он демонстрирует свои ходовые и маневренные характеристики, применяет вооружение и т.д. При необходимости выполняются те или иные доработки, направленные на исправление выявленных недочетов. В аналогичных мероприятиях, но на тихоокеанских полигонах, с апреля прошлого года участвует «Резкий».
С момента спуска кораблей на воду назывались возможные сроки проведения и завершения испытаний, а также передачи заказчику. При этом прогнозы такого рода неоднократно пересматривались, и ожидаемые сроки сдачи сдвигались вправо. Причины таких задержек не уточняются. Тем не менее, к настоящему времени удалось справиться со всеми проблемами, и актуальные планы вновь выглядят оптимистично.
7 февраля руководство «Северной верфи» и соответствующих органов Главного командования флота доложили главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову о текущих работах. Сообщается, что корвет «Меркурий» проходит очередной этап испытаний, в ходе которых демонстрирует работу всех систем и агрегатов. Проверяются общекорабельные системы, радиоэлектронные средства и вооружения.
"Резкий" готовится к испытаниям, декабрь 2021 г. Фото ОСК
Также главкому доложили, что испытания «Меркурия» приближаются к своему завершению. Соответственно, в ближайшем будущем корабль будет готов к передаче заказчику. Можно ожидать, что акт приемки подпишут в течение нескольких следующих месяцев.
По известным данным, корвет «Меркурий» предназначается для Черноморского флота. После приемки корабль и экипаж совершат межфлотский переход от места строительства к месту службы. Как скоро это произойдет, неясно. Сроки такого похода зависят как от темпов подготовки и планов Минобороны, так и от военно-политической обстановки. Дело в том, что в связи с украинским кризисом Турция наложила ограничения на проход боевых кораблей через черноморские проливы. Как именно «Меркурий» попадет на свою новую базу, пока не сообщалось.
«Резкий» на испытаниях
Параллельно на полигонах КТОФ проводятся испытания следующего серийного корвета «Резкий». В апреле прошлого года начались заводские ходовые испытания. Мероприятия такого рода продолжались до осени. В конце декабря корабль вышел на первый этап государственных испытаний. Согласно раскрытым данным, он будет продолжаться в течение первого квартала 2023 г.
Следующие этапы госиспытаний так же должны пройти в течение текущего года. По их итогам будет принято решение о приемке корабля в состав ВМФ. При отсутствии серьезных затруднений, заказчик примет «Резкий» во второй половине года.
"Меркурий" на испытаниях, декабрь 2022 г. Фото Минобороны РФ
В отличие от «Меркурия», следующий корвет серии сможет начать службу практически сразу после подписания приемного акта. Так, кораблю и его экипажу не придется совершать длительный межфлотский переход и выполнять другие сложные мероприятия.
Следующие корабли
Следует напомнить, что на «Меркурии» и «Резком» серия корветов пр. 20380 не закончится. На разных стадиях строительства находятся еще несколько таких кораблей, которые будут переданы заказчику в течение следующих лет. Кроме того, выполняется несколько заказов на строительство кораблей модернизированных проектов.
В один день с «Меркурием» в 2015 г. «Северная верфь» заложила другой корвет под именем «Строгий». В 2019 г. корпус в низкой степени готовности вывели из цеха и спустили на воду. Строительство корабля продолжается, но он пока не готов к выходу на испытания. Сроки завершения необходимых работ тоже не уточняются. Возможно, темпы работ на новом корвете вырастут после сдачи «Меркурия».
На фоне испытаний «Резкого» Амурский ССЗ продолжает строительство двух следующих вымпелов. Так, в августе 2021 г. состоялась закладка очередного корвета «Грозный». Примерно через месяц заложили корабль «Бравый». Пока они находятся в сборочном цеху и строятся на стапеле. Спуск на воду запланирован на 2024-25 гг. Соответственно, не позднее 2025-26 гг. два этих корабля пополнят Тихоокеанский флот.
В недавнем прошлом на основе базового «20380» были созданы новые проекты многоцелевых корветов, и по ним уже строятся перспективные корабли. Так, в 2020г. КТОФ принял головной корвет пр. 20385 – «Гремящий», построенный «Северной верфью».
Транспортировка надстройки для "Дерзкого" (на тот момент "Меркурий"), июль 2021 г. Фото ОСК
Второй корабль этого типа, «Проворный», уже построен и успел пройти часть испытаний. Однако в декабре 2021 г. на нем произошел пожар, после которого требуется восстановление конструкций. В связи с этим сдача корвета перенесена с 2022 г. на 2023-24 гг.
Амурский ССЗ, в свою очередь, получил заказ на четыре корвета пр. 20385. Первый из них заложили в августе 2021 г.; следующие два начали строить летом 2022-го. В ближайшее время ожидается закладка четвертого. Согласно установленному графику, эти корабли будут спускать на воду ежегодно, начиная с 2025 г. Передача заказчику начнется в 2026 г. Как сообщается, все четыре корабля строятся для КТОФ.
Следующий шаг в развитии семейства корветов – проект 20386. По нему с 2016 г. в Санкт-Петербурге строится корабль «Дерзкий» (закладывался как «Меркурий»). В марте 2021-го его спустили на воду и отправили на достройку. Модернизированный проект предусматривает использование ряда новых систем, в т.ч. перспективную двигательную установку. В этом контексте имеют место некоторые трудности, и поэтому сроки завершения строительства пока назвать не могут.
Большое будущее
Таким образом, программа строительства многоцелевых корветов пр. 20380 успешно продвигается вперед. Выполняются необходимые работы и решаются возникающие проблемы. В результате этого темпы строительства постепенно растут, а заказчик регулярно получает новые корабли.
Планы по строительству корветов пр. 20380/20385/20386 расписаны на несколько лет вперед, почти до конца десятилетия. По итогам их выполнения ВМФ получит почти два десятка новых кораблей. И очередные результаты таких процессов ожидаются уже в этом году – в состав флота войдут корветы «Меркурий» и «Резкий».