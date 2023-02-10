Глава ДНР Пушилин: ЧВК «Вагнер» закрепилась на севере Артемовска и перерезала почти все пути снабжения ВСУ

Ко второй половине дня 10 февраля стало известно, что силы ЧВК «Вагнер», ведущие бои в Артемовске (украинский режим называет его Бахмутом), смогли закрепиться в северной части города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.По утверждению Пушилина, «вагнеровцы», закрепившись на севере Артемовска, смогли перерезать 3 из 4 путей снабжения обороняющей город группировки ВСУ. Как заявил врио главы ДНР, в настоящее время под контролем ВСУ осталась лишь одна трасса, ведущая из Артемовска в город Часов Яр.Как отметил Пушилин, части ЧВК «Вагнер» обошли город с северной, южной и восточной частей. Таким образом, приближается тот момент, когда формирования ВСУ в Артемовске окажутся в полном окружении, после чего перед ними встанет перспектива или быть полностью уничтоженными в процессе зачистки города, или сдаться наступающим силам ЧВК «Вагнер».Президент Украины Владимир Зеленский, напомним, категорически запрещает оставлять Артемовск, который играет важное символическое значение для киевского режима.Тем временем, аккаунты ЧВК «Вагнер» в Telegram сообщают, что бойцы, наступая в западном направлении от села Клещеевка, вышли вплотную к населенному пункту Ступочки. На окраине села идут бои.Ступочки примыкают к дороге Константиновка-Бахмут (Артемовск). Это позволило затруднить переброску резервов украинских формирований к городу.