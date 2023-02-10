Глава ДНР Пушилин: ЧВК «Вагнер» закрепилась на севере Артемовска и перерезала почти все пути снабжения ВСУ

Ко второй половине дня 10 февраля стало известно, что силы ЧВК «Вагнер», ведущие бои в Артемовске (украинский режим называет его Бахмутом), смогли закрепиться в северной части города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По утверждению Пушилина, «вагнеровцы», закрепившись на севере Артемовска, смогли перерезать 3 из 4 путей снабжения обороняющей город группировки ВСУ. Как заявил врио главы ДНР, в настоящее время под контролем ВСУ осталась лишь одна трасса, ведущая из Артемовска в город Часов Яр.
Как отметил Пушилин, части ЧВК «Вагнер» обошли город с северной, южной и восточной частей. Таким образом, приближается тот момент, когда формирования ВСУ в Артемовске окажутся в полном окружении, после чего перед ними встанет перспектива или быть полностью уничтоженными в процессе зачистки города, или сдаться наступающим силам ЧВК «Вагнер».
Президент Украины Владимир Зеленский, напомним, категорически запрещает оставлять Артемовск, который играет важное символическое значение для киевского режима.
Тем временем, аккаунты ЧВК «Вагнер» в Telegram сообщают, что бойцы, наступая в западном направлении от села Клещеевка, вышли вплотную к населенному пункту Ступочки. На окраине села идут бои.
Ступочки примыкают к дороге Константиновка-Бахмут (Артемовск). Это позволило затруднить переброску резервов украинских формирований к городу.