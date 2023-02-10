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Глава ДНР Пушилин: ЧВК «Вагнер» закрепилась на севере Артемовска и перерезала почти все пути снабжения ВСУ

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Глава ДНР Пушилин: ЧВК «Вагнер» закрепилась на севере Артемовска и перерезала почти все пути снабжения ВСУ

Ко второй половине дня 10 февраля стало известно, что силы ЧВК «Вагнер», ведущие бои в Артемовске (украинский режим называет его Бахмутом), смогли закрепиться в северной части города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.


По утверждению Пушилина, «вагнеровцы», закрепившись на севере Артемовска, смогли перерезать 3 из 4 путей снабжения обороняющей город группировки ВСУ. Как заявил врио главы ДНР, в настоящее время под контролем ВСУ осталась лишь одна трасса, ведущая из Артемовска в город Часов Яр.

Как отметил Пушилин, части ЧВК «Вагнер» обошли город с северной, южной и восточной частей. Таким образом, приближается тот момент, когда формирования ВСУ в Артемовске окажутся в полном окружении, после чего перед ними встанет перспектива или быть полностью уничтоженными в процессе зачистки города, или сдаться наступающим силам ЧВК «Вагнер».

Президент Украины Владимир Зеленский, напомним, категорически запрещает оставлять Артемовск, который играет важное символическое значение для киевского режима.


Тем временем, аккаунты ЧВК «Вагнер» в Telegram сообщают, что бойцы, наступая в западном направлении от села Клещеевка, вышли вплотную к населенному пункту Ступочки. На окраине села идут бои.

Ступочки примыкают к дороге Константиновка-Бахмут (Артемовск). Это позволило затруднить переброску резервов украинских формирований к городу.
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17 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 16:44
    0
    По утверждению Пушилина, «вагнеровцы», закрепившись на севере Артемовска, смогли перерезать 3 из 4 путей снабжения обороняющей город группировки ВСУ.


    Осталось перерезать ещё одну дорогу через Хромово и всушники останутся без БК.
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 16:49
      +2
      Цитата: Карат
      Осталось перерезать ещё одну дорогу через Хромово

      Уже. Правда только под огневым контролем.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 17:00
        +2
        Цитата: vvvjak
        Уже. Правда только под огневым контролем.


        Как показывает практика огневой контроль это фикция, 99 процентов грузов и резервов проходят огневой контроль без проблем. Нужен контроль физический.
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 17:02
        +1
        Цитата: vvvjak
        Цитата: Карат
        Осталось перерезать ещё одну дорогу через Хромово

        Уже. Правда только под огневым контролем.

        Какое-то время, самые шустро-мотивированные ещё будут пытаться шастать туда-обратно, до первого снаряда.
      3. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:03
        +4
        Цитата: vvvjak

        Уже. Правда только под огневым контролем.

        Это действительно так, взаимодействие очень плотное, поэтому серьёзное снабжение ВСУ фактически невозможно. Вагнеровцы закрепляют успех, ждём хороших новостей
        Удачи Нашим Бойцам!
        P.s фото с гитарой отличное!
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:58
      +1
      Цитата: Карат
      Осталось перерезать ещё одну дорогу через Хромово и всушники останутся без БК.

      Согласен с Вами , температура пошла на плюс , поэтому по полевым дорогам не наездишься . С другой стороны , " вагнеровцам " тоже затруднит быстрое передвижение .
    3. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 16:59
      +2
      Ещё круче взять возвышающийся Часов Яр раньше Артёмовска, звучит фантастично, но это всё таки Вагнера) Вот тогда точно ни снабжения, ни мест к отступлениию у окруженцев
    4. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:00
      +2
      Ну и по Угледару новости.Российские военные взяли Угледар в полукольцо, освобождение города идет по аналогии с Артемовском. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

      Продолжается постепенный захват города в кольцо. Фактически он уже находится в полукольце с востока и юго-востока, сообщил Кимаковский РИА Новости. Он отметил, что захват Угледара идет по той же схеме, что и в Артемовске, его намерены взять в клещи.
      Собеседник агентства добавил, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска, поэтому ВСУ с трудом удается подвозить в Угледар подкрепления и боеприпасы.

      https://rg.ru/2023/02/03/sovetnik-pushilina-kimakovskij-soobshchil-o-vziatii-vs-rf-ugledara-v-polukolco.html

      Российские войска начали эвакуировать мирных жителей из Угледара. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
      По его оценке, сейчас в городе находятся порядка тысячи мирных жителей.
      "Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения", - заявил Пушилин (цитата по РИА Новости).


      Чиновник также сообщил, что российские подразделения смогли закрепиться в южной части города. "Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", - отметил врио главы республики.

      https://rg.ru/2023/02/10/vrio-glavy-dnr-pushilin-soobshchil-o-nachale-evakuacii-mirnyh-zhitelej-iz-ugledara.html
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 17:20
        -3
        А идите вы со своим Пушилиным. Наступление на Угледар планировали бездари, в сети полно фото с десятками раздолбанных танков. И опять - куча-мала, как в мае под Белогоровкой. Как в тире наших расстреливали - на ровной, как стол, местности.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:26
          +1
          Идут боевые действия и тут всякое бывает.Не надо сразу же истерики закатывать.
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 17:29
            0
            Эти ошибки повторяются из раза в раз. Что означает только одно: часть командиров - необучаемые имбецилы.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 16:52
    +2
    Окружить и ФАБАми накрыть Если враг не сдается его уничтожают !
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:59
      +2
      «Вагнер» закрепилась на севере Артемовска

      Молодцы, мальчики. Берегите себя.
    2. Drotro
      Drotro Сегодня, 17:05
      +1
      Не накроют, похоже.
      Насколько я понимаю, даже в районах жестких боев остаются мирные. И немало. Причем много людей никуда не хотят уезжать сами. Рано или поздно битвы закончатся, а они хотят остаться жить на своей земле.
      Российская сторона продолжает избегать использование неизбирательного оружия. Потери среди гражданских Россия старается минимизировать.
      Из-за этого кажется очень маловероятным прогноз Кадырова, что СВО закончится до конца 2023тьего.
  3. SanJoHun
    SanJoHun Сегодня, 17:00
    -3
    Не рано ли про окружение заговорил, там ещё ой как далеко
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:15
    0
    Совет автору.Как будут писать статью про Киргизию,называть столицу Фрунзе,(а в скобочках писать,что местный режим называет его Бишкек).
    У городов многовековая история.Нижний Новгород, Екатеринбург,Тверь,Бахмут. и пр.Большевики все переименовали.Теперь пошел обратный процесс.Только у нас правильно,а там не нравится! request
    1. Алексей Лобанов
      Алексей Лобанов Сегодня, 17:52
      -2
      Интересно, зачем рагули переименовали город, если Бахмут - название, связанное с Российской Империей? Шило на мыло поменяли? laughing Они же ненавидят все и русское, и советское. Значит - советское они ненавидят больше. Так-что - Артемовск и точка. laughing Все переименованное рагулями нужно вернуть... из принципа. Кстати, сразу видно на сайте рагуля, если он "топит" за название "Бахмут". laughing Методички дешевые у них.