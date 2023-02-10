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Хабаровского экс-губернатора Фургала приговорили к 22 годам строгого режима

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Хабаровского экс-губернатора Фургала приговорили к 22 годам строгого режима

Согласно решению Люберецкого городского суда Московской области, хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его осудили за организацию двух убийств, а также одного покушения, в результате которого потерпевший остался жив. События, о которых идет речь, происходили в период с 2004 по 2005 год.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в размере 22 лет заключения, хотя сторона обвинения предлагала дать Фургалу 23 года.

Назначить… наказание в виде 22 лет лишения свободы с дальнейшим отбыванием в колонии строгого режима

- сказано в приговоре, который зачитал судья Геннадий Цой.

По тому же делу проходили в качестве обвиняемых еще три человека. Это Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Калепов. Им присудили соответственно 9,5, 17 и 21 год.

Сторона защиты намерена обжаловать решение суда. Адвокаты утверждают, что в ходе судебного процесса было допущено множество нарушений.

Некоторые эпизоды, по которым обвинение доказало вину Фургала и его соучастников, были исключены из рассмотрения из-за истечения срока давности. В частности, это касается факта незаконного приобретения оружия.

Приговору предшествовал вердикт суда присяжных, признавшего подсудимых виновными. Когда его оглашали, Фургал крикнул, что присяжным должно быть за это стыдно.

Разбирательство по его делу продолжается с июля 2020 года, когда правоохранители задержали его в Хабаровске.
Использованы фотографии:
Правительство Хабаровского края
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48 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:04
    +4
    Хабаровского экс-губернатора Фургала приговорили к 22 годам строгого режима
    recourse Честно заслужил. Пусть носит.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:06
      +5
      Честно заслужил. Пусть носит.
      Одна из наград нашла своего героя еще при жизни.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 17:11
        +2
        Цитата: Trapp1st
        Одна из наград нашла своего героя еще при жизни.

        Точнее, заслуженная награда нашла одного героя (ох, их сколько еще ходит по земле, не увенчанных) еще при жизни.
      2. Умник
        Умник Сегодня, 17:21
        +1
        За убийцу и маньяка весь Хабаровск вышел????????
        1. Пленник
          Пленник Сегодня, 17:31
          +1
          За бандеру три четверти Украины топит и что? Массы они на то и массы. Кинули дизентерийных палочек немного и, будьте любезны, все и обдрестались. Не показатель. Да и когда это было? Давно все утихли.
      3. 4ekist
        4ekist Сегодня, 18:24
        +3
        События, о которых идет речь, происходили в период с 2004 по 2005 год.

        Одни в это время на С. Кавказе воевали с международными наемникамии и террористами, другие свои шкурные вопросы решали при власти.
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 18:35
          +2
          Цитата: 4ekist
          События, о которых идет речь, происходили в период с 2004 по 2005 год.

          Одни в это время на С. Кавказе воевали с международными наемникамии и террористами, другие свои шкурные вопросы решали при власти.

          Про шкурные вопросы точно сказано!
          Я вот лично не верю ни одному миллионеру или миллиардеру долларовому естественно, что он заработал такие деньги не нарушая закон! Мало того, такие деньги можно приобрести ( не заработать!) только криминальным путем!
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:06
      -6
      Это новая суперзвезда что о нём статьи даже на ВО выходят?
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 17:16
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        о нём статьи даже на ВО выходят?

        Когда его под стражу взяли (20-й год кажется) тут десяток статей про него разместили в течении месяца. А уж сколько сторонников среди комментаторов нашлось...
    3. Умник
      Умник Сегодня, 17:20
      -2
      Откуда вы знаете что он заслужил????
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:22
        -1
        Цитата: Умник
        Откуда вы знаете что он заслужил????


        Откуда вы знаете что он не заслужил?Свечку держали?
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 17:28
      +8
      Поделиться не хотел а то минимум бы дали свалить...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:29
        -13
        Цитата: Incvizitor
        Поделиться не хотел а то минимум бы дали свалить...


        С вами не поделился? laughing
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 17:43
        +9
        Цитата: Incvizitor
        Поделиться не хотел а то минимум бы дали свалить...

        Я не верю в честность "владельцев заводов, газет, пароходов", все они получили свои активы "мутными" путями, Фургала не поделился, отсюда и все его проблемы. У всех "владельцев заводов, газет, пароходов" точно такие же скелеты в шкафу, они друг от друга ничем не отличаются, как говорят "в лесу все волки серые".
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 17:05
    +1
    Мы правды как всегда не узнаем......
    Смущают "доказательства" - неоспоримые и железобетонные:
    Неустановленное оружие, приобретенное в неустановленном месте, у неустановленных лиц, перевозилось на неустановленном транспорте. feel
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:08
      0
      Мы правды как всегда не узнаем......
      ИМХО плохо поделился или наехал не на тех.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:12
      +1
      Цитата: Чёрный
      Мы правды как всегда не узнаем......

      А что узнавать то ? Отголоски 90-х Пусть сидит ..Хотя тут любого олигарха или бизнесмена можно смело сажать у многих руки в крови ,пусть и косвенно
      Ну с чего то и кого то нужно начинать .
      Хуже если бы его выпустили ,вот тогда вопросов много было бы .
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:16
        -4
        Хотя тут любого олигарха или бизнесмена можно смело сажать у многих руки в крови
        Вот именно, это не причина, что бы уважаемых людей в тюрьму сажать.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 17:31
          -3
          Цитата: Trapp1st
          Хотя тут любого олигарха или бизнесмена можно смело сажать у многих руки в крови
          Вот именно, это не причина, что бы уважаемых людей в тюрьму сажать.

          Фургал уважаемый ? Да по его лицу видно его бандитское прошлое ..
          Откуда у него деньги и не малые ? Вон даже бузу устроил массовую ,а на это деньги нужны и не малые .Все законно пусть сидит ! И не таких сажали ,вон сенатору и пожизненное дали Так что ваш ургал еще легко отделался
    3. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 17:52
      +3
      Цитата: Чёрный
      Смущают "доказательства" - неоспоримые и железобетонные:
      Неустановленное оружие, приобретенное в неустановленном месте, у неустановленных лиц, перевозилось на неустановленном транспорте.

      Ну что вы право, у нас в РФ очень гуманный и справедливый суд. ))) Последние лет десять показатели оправдательных вердиктов российского суда колеблются в районе отметки 0,8%. Меньше всего оправдывают по делу об угоне автомобилей – 0,03%, больше всего - по должностным преступлениям – 4,49%. Но даже последняя цифра заметно уступает показателям периода массовых репрессий. Так, в 1936 году народными судами было вынесено 10,9% оправдательных приговоров, в 1937-м – 10,3%, в 1938-м – в пик Большого террора – 13,4%!
      1. frog
        frog Сегодня, 18:20
        +3
        Так, в 1936 году народными судами было вынесено 10,9% оправдательных приговоров, в 1937-м – 10,3%, в 1938-м – в пик Большого террора – 13,4%!

        Так вам же сказано - у нас не 37-й год! Шо ж вам еще надо? lol
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 17:06
    +3
    Буде с Навальным бельё для наших воинов шить, пользу приносить
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 17:14
      +3
      И то правда. Только сейчас прочитал, что еще летом 2022 анвального перевели на строгач.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:23
        +1
        Мангальный на строгаче?Вот это да.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 18:54
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Мангальный на строгаче?Вот это да.


          Там ему и место, американской подстилке.
  4. Ясная
    Ясная Сегодня, 17:06
    -1
    А Вагеровцы таким осуждённым предлагают вступить в свои ряды?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:09
      +7
      А Вагеровцы таким осуждённым предлагают вступить в свои ряды?
      Да. Но со слов Пригожина набор в вагнер заключённых на сегодняшний день прекращён.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:10
      0
      Вы хотите что бы это недоразумение даже теоретически в скором времени могло вернуться в общество? fool
    3. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 17:11
      +2
      Думаю, даже ради исключения, этому ничего не предложат, должен показательно отбывать свой срок.
    4. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:11
      +1
      Нет, конечно. Там нужны те, кто самостоятельно убивает, а те кто только заплатить может - бельишко будут шить.
    5. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 17:11
      -1
      Цитата: Ясная
      А Вагеровцы таким осуждённым предлагают вступить в свои ряды?

      По слухам "Вагнер" уже месяц набор среди зеков не проводит. Видимо решено посмотреть, как искупившие вину будут себя вести в мирной жизни...
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 17:29
        +3
        а вы что-нибудь,кроме ВО читаете? например,по убийству Берега Мангушева видели информацию? хорошо они себя "ведут"...поэтому и прекратили эту практику...
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:41
        -2
        Цитата: Лесовик
        Цитата: Ясная
        А Вагеровцы таким осуждённым предлагают вступить в свои ряды?

        По слухам "Вагнер" уже месяц набор среди зеков не проводит. Видимо решено посмотреть, как искупившие вину будут себя вести в мирной жизни...

        За ними наблюдают и очень плотно И думаю ,если в чем то заподозрят уберут сразу И подписки они на это давали ..Музыканты мужики серьезные и репутация для них очень на высоком уровне ,особенно сейчас !
        Так что фургал пусть шьет форму и спец одежду .
    6. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:16
      -3
      Цитата: Ясная
      А Вагеровцы таким осуждённым предлагают вступить в свои ряды?

      Если только смертниками хе хе Перебежчиков у музыкантов практически нет
    7. Пленник
      Пленник Сегодня, 17:35
      +3
      Фургал бы наверное смог, не засс...мущался. Суровый мужичок. Навальный нет. Навоз.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:45
        -4
        Цитата: Пленник
        Фургал бы наверное смог, не засс...мущался. Суровый мужичок.

        Суровый согласен по глазам видно Он еще легко отделался 20 ка .
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:11
    0
    Конкурентов не любят.
    Вот и вывезли в Москву на закрытый "суд".
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:46
      -5
      Цитата: ximkim
      Конкурентов не любят.
      Вот и вывезли в Москву на закрытый "суд".

      Это кому он конкурент ? Уж не ВВП ..? laughing
  6. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 17:12
    -1
    it is war time. Can we not execute him?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:19
      -3
      Is anyone going to execute him?Just a term under the criminal code.
  7. Gromit
    Gromit Сегодня, 17:24
    +3
    Рекомендую к прочтению статью вышедшую на этом же ресурсе 22 июля 2020.
    Называется она - Секрет ареста губернатора Фургала : деньги без политики.

    Трудно поверить, что всего 1,5 года назад на ВО выходили подобные "иноагентские" статьи))
  8. Дво
    Дво Сегодня, 17:29
    +6
    За него весь город пол года на демонстрации выходил после ареста он порядок начал наводить , чиновников начал давить лишать их откатов , ходили слухи что убрали его за предстоящую стройку двух мостов ,один на Сахалин другой через Лену завод металлоконструкций принадлежал ему а он его отказался продавать питерскому олигарху . Его народ избрал, а единая россия проиграла с треском не только губернаторские выборы но и в местной думе их не стало дума вся лдпр была .По популярности в опросах на тот момент рейтинг Путина уступал Фургалу в Хабаровском крае .
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:52
      -4
      Цитата: Дво
      За него весь город пол года на демонстрации выходил после ареста он порядок начал наводить , чиновников начал давить лишать их откатов , ходили слухи что убрали его за предстоящую стройку двух мостов ,один на Сахалин другой через Лену завод металлоконструкций принадлежал ему а он его отказался продавать питерскому олигарху . Его народ избрал, а единая россия проиграла с треском не только губернаторские выборы но и в местной думе их не стало дума вся лдпр была .По популярности в опросах на тот момент рейтинг Путина уступал Фургалу в Хабаровском крае .

      Ходорковский тоже помнится был за простой народ и благотворительностью занимался швыряя деньги на право и на лево А вот почитал я его мемуары ,циничный ненавистник России
      И хотел сдать нефтянку и т.д. западным корпорациям ,но не успел
      Фургал ваш простой бандит и регион подминал под себя и такие обычно играют на публику типо такой справедливый чиновников гоняет и народу простому помогает ..Такие банд.ги обычно так и действуют награбив денег и убрав своих конкурентов ..И Путин тут не причем и та же ед и лдпр
      ЭТО БАНДИТ из 90-х Решил легализоваться ,этакий Робин Гуд ну ну Храмы наверное строил и не один ..Знакомо знакомо
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:01
    +4
    Цитата: aleksejkabanets
    Цитата: Incvizitor
    Поделиться не хотел а то минимум бы дали свалить...

    Я не верю в честность "владельцев заводов, газет, пароходов", все они получили свои активы "мутными" путями, Фургала не поделился, отсюда и все его проблемы. У всех "владельцев заводов, газет, пароходов" точно такие же скелеты в шкафу, они друг от друга ничем не отличаются, как говорят "в лесу все волки серые".

    И главное--как на такой пост поставили? И 15 лет ходил на свободе! Это при режиме который все "фильтрует". Думаю ступил в сторону-тут же "подняли дело" hi
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:18
    +1
    Цитата: LukaNord
    Цитата: ximkim
    Конкурентов не любят.
    Вот и вывезли в Москву на закрытый "суд".

    Это кому он конкурент ? Уж не ВВП ..? laughing

    Уж Путину. Путин долго не церемонится с конкурентами, сразу их за решётку отправляет)))
  11. Falcon Buster
    Falcon Buster Сегодня, 18:28
    +3
    Мне интересно как он до этого сумел не просто состоять в партии, да ещё и избраться губернатором при том что за ним числились такие дела?!
    А я вот что скажу, слишком он много вольностей себе позволял! Сократил льготы для чиновников, разобрался с питанием детей в школе, не давал обнаглевшими застройщикам лепить уродские ТЦ и тд и тп..
    Вот и показали ему его место... Лишь бы был человек, а дело найдётся.
    1. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 18:47
      +1
      Показательное наказание . Как образец - не надо идти против системы. Там все такие , с кровью и воровством . ВСЕ . Но кто-то принимает правила игры , а Фургал переоценил народную лояльность , вот и поплатился . На украине по недомыслию толстозадых генералов тысячами положили зря и сами признаются - кто-то ответил ? В МО воруют миллионами комплектов и булгакова "просто перевели " , - это норм . ВПК , сколково, космодромы, сочи ,сердюковы,чубайсы - перечислять можно часами . Но те не шли против системы и им все простят .
  12. alch3mist
    alch3mist Сегодня, 19:16
    0
    наказание в виде 22 лет лишения свободы с дальнейшим отбыванием в колонии строгого режима

    А я уж боялся, что условно дадут. Если апелляционка не скостит, выйдет через 8 лет.