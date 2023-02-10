Хабаровского экс-губернатора Фургала приговорили к 22 годам строгого режима

Согласно решению Люберецкого городского суда Московской области, хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его осудили за организацию двух убийств, а также одного покушения, в результате которого потерпевший остался жив. События, о которых идет речь, происходили в период с 2004 по 2005 год.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в размере 22 лет заключения, хотя сторона обвинения предлагала дать Фургалу 23 года.
Назначить… наказание в виде 22 лет лишения свободы с дальнейшим отбыванием в колонии строгого режима
- сказано в приговоре, который зачитал судья Геннадий Цой.
По тому же делу проходили в качестве обвиняемых еще три человека. Это Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Калепов. Им присудили соответственно 9,5, 17 и 21 год.
Сторона защиты намерена обжаловать решение суда. Адвокаты утверждают, что в ходе судебного процесса было допущено множество нарушений.
Некоторые эпизоды, по которым обвинение доказало вину Фургала и его соучастников, были исключены из рассмотрения из-за истечения срока давности. В частности, это касается факта незаконного приобретения оружия.
Приговору предшествовал вердикт суда присяжных, признавшего подсудимых виновными. Когда его оглашали, Фургал крикнул, что присяжным должно быть за это стыдно.
Разбирательство по его делу продолжается с июля 2020 года, когда правоохранители задержали его в Хабаровске.