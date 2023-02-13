Россия — не Украина
Несмотря на то, что ещё Леонид Кучма озаглавил свой программный труд «Украина — не Россия», Россия и Украина в действительности едва ли не всё, что можно и нельзя, копируют друг с друга. Народы-братья, ну что тут скажешь...
В российских властных кругах отлично помнят, что кадровые чистки в ВС РФ предшествовали Второй чеченской войне. Учитывая то, что украинский «кадропад» сконцентрировался в основном в ВСУ, надо понять, что вывод в Кремле будет сделан однозначный: готовятся к более развернутым боевым действиям.
Соответственно, можно ожидать, что в российских силовых структурах тоже могут полететь головы. И тогда перемещения Суровикина и ещё кого-то покажутся просто цветочками.
Так в Киеве сложились обстоятельства
Началось всё, напомним, с отставки советника президента Алексея Арестовича (ГИПЕР). Тот подал в отставку сам после того, как его заподозрили в антиукраинских настроениях. А дальше уже началась цепная реакция.
22 января уволили и.о. министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Тут, в целом, всё тоже было ясно: Лозинского незадолго до этого задержали при получении взятки на сумму 400 тыс. долларов США. Пошли сообщения о перемещениях в МВД, возглавить которое должен был сбушник Василий Малюк.
А уже 24 января Кабмин Украины отправил в отставку сразу пять глав областных администраций. Наиболее резонансным, пожалуй, стало увольнение Дмитрия Живицкого, бывшего теперь уже главы военной администрации Сумской области.
Сам Живицкий никак не прокомментировал своё увольнение, но ясна причинно-следственная связь со скандалом насчёт выдачи тендеров его советником Александром Безносом. Но всё это было только началом «великой чистки». И вообще 24 января стало воистину чёрным днём для многих из команды Зеленского.
Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов пал жертвой публикаций в прессе про то, что тыловое обеспечение ВСУ, за которое отвечал Шаповалов, закупало продукты по завышенным ценам. Несмотря на то, что в Минобороны опровергли правдивость этой информации, Шаповалов всё же добровольно подал в отставку.
По поводу отставки замминистра развития общин и территорий Ивана Лукери вообще ситуация неясная: сам Лукеря пояснил, что решение было принято ещё в начале года, но почему-то всё совпало с тем, что его непосредственного начальника поймали на взятке.
В доказательство того, что всё происходило в начале года, Лукеря опубликовал в соцсетях рукописное прошение об отставке по собственному желанию. Оно было датировано началом января, и на фото он держит прошение в руках. То же самое сделал также уволенный заместитель начальника офиса президента Кирилл Тимошенко.
Покуситься на святое
Сейчас уже стало известно из неофициальных источников, что подаёт в отставку и министр обороны Алексей Резников. Правда, на сайте Минобороны Украины эта информация ещё не появлялась. По всей видимости, Резников впал в немилость после ракетных обстрелов украинских территорий с российской стороны.
Что произошло не так давно в Днепропетровске-Днепре – сказать трудно. Но слова Арестовича про якобы неудачно сбитую украинским ПВО российскую ракету, упавшую на жилой дом, видимо, были восприняты на Банковой «как надо».
Для властей это был повод задуматься о профпригодности Резникова, тем более что ещё до его пока не подтверждённой отставки полетели головы руководителей военных администраций ряда областей.
Перспективы и плохие примеры
Видимо, следующим громким скандалом станет возможная отставка мэра Ужгорода Ратушняка. На этом настаивает местная ячейка Социалистической партии: мэру вменяется, с её точки зрения, крупномасштабный распил земельных участков, а также почти полное отсутствие оппозиции в парламенте, где доминирует фракция Юлии Тимошенко.
Определённой новостью в данном случае будет то, что Ужгород находится вне зоны боевых действий, тем более что население Закарпатья в какой-то степени критично относится к политике Киева. Вопрос в том, что, если социалистам удастся убрать Ратушняка, это покажет силу оппозиции, особенно если на Банковой не выскажутся против.
Инициатива отставки ужгородского мэра появилась 26 января, то есть после того, как произошли отставки руководства, инспирированные непосредственно Зеленским. То есть оппозиция тоже хочет отметиться на волне увольнений проштрафившегося начальства.
Пример заразителен, но только ли дурной? Последует ли Владимир Путин по стопам своего украинского тёзки? Гипотезы о будущих кадровых чистках в России ходят по соцсетям и прессе уже давно.
Однако в реальности пока в основном применяется один метод борьбы с неугодными: придание им статуса иностранных агентов. Хотя некоторое время назад Путин заявил, что вычистил властный аппарат от штатных агентов ЦРУ, которые якобы в российских верхах расплодились в девяностые.
Тем не менее, в регионах прецеденты кадровых чисток уже есть. В частности, в Чесменском районе Челябинской области планируется отставка его главы Татьяны Жморщук. У Жморщук был выбор: можно было провести чистку в своей команде после громкого уголовного дела по поводу махинаций с жильём для сирот.
Альтернатива — «почистят» её саму. Поскольку Жморщук условие не выполнила, её и отправляют в отставку. Пример может кому-то показаться мелким, зато уж очень он показательный.
Другой уровень
Накануне кадровых перестановок в Украине Путин уволил помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова. О причинах такого кадрового решения не сообщалось. А 23 января, за день до кадропада Зеленского, министр обороны Сергей Шойгу переместил командующего Западным округом, непосредственно граничащим с Украиной, в Южный округ.
Вряд ли российское Минобороны получила сведения о готовящихся отставках украинских военных прямо из Киева или от разведки. Ведь Зеленский ещё с начала года намекал на возможные кадровые решения на фоне развязавшегося скандала с закупками продуктов для фронта по завышенным ценам.
Потому в Кремле, видимо, совершенно справедливо расценили это как подготовку к более активным и продуманным боевым действиям и решили тоже усилить руководящий кадровый состав. Но в отличие от Украины, в России пошли дальше, чем увольнения военных кадров и руководства на местах.
Пощады не ждите
Увольнения начались и в сфере культуры. 14 января, ещё когда в Украине были только слухи об увольнениях, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил оттуда актёров Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву. Причиной была критика СВО с их стороны.
Хабенский якобы пытался сначала вразумить народного артиста Назарова, но после неудачи воспитательной беседы уволил и его, и Васильеву, приходящуюся Назарову супругой.
Разговоры о возможных чистках снабженцев в российской армии начались, к слову сказать, ещё раньше, чем на Украине. Осенью прошлого года произошёл скандал, который в верхах успешно замяли, и огласка была минимальной.
Это тогда в думском Комитете по обороне заявили о пропаже полутора миллионов комплектов формы для мобилизованных, затем же стало известно, что цены на товары для бойцов выросли на 10-20 %, а в некоторых регионах – на все 40 %. Этому предшествовали многочисленные нарушения при частичной мобилизации, когда призывали заведомо негодных.
В Минобороны и на уровне областных администраций клятвенно обещали наказать виновных, но известно лишь об отстранении от обязанностей военкома Хабаровского края Юрия Лайко. В итоге выяснилось, что он не был уволен с волчьим билетом, как и надо было бы, а просто переведён на работу в Магаданскую область.
Вероятнее всего, теперь политика властей и военной прокуратуры изменится: такой пощады уже не будет. Отдельные горячие головы призывают устроить второй 1937 год, когда было репрессировано около 70 % генералитета, но, видимо, они плохо знают историю.
Дело в том, что когда Сталину и маршалу Жукову стало ясно, что Красная армия отступает и терпит от немцев значительные потери, большую часть из репрессированных генералов выпустили из ГУЛАГа и отправили командовать на фронт. Вряд ли, конечно, кто-то соберётся восстанавливать в должности какого-нибудь Сердюкова. Но подобные мнения – это уже слишком.