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Китайский военный эксперт назвал последствия передачи западных военных самолетов Украине

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Китайский военный эксперт назвал последствия передачи западных военных самолетов Украине

Если страны Запада решат передавать украинскому режиму боевые самолеты, в перспективе это может привести к распространению вооруженного конфликта с территории Украины на всю Европу. Об этом пишет китайское издание Global Times, приводя мнение опрошенных аналитиков.


Китайский военный эксперт Сун Чжунпин считает, что вероятность передачи киевскому режиму боевых самолетов Великобританией очень высока. Лондон может решиться на этот шаг, желая создать прецедент для других западных стран, как это уже было в ситуации с поставками танков.

Однако, отмечает аналитик, поскольку быстро ввести самолеты в боевые действия невозможно по причине отсутствия у ВСУ летчиков, обученных их эксплуатации, потребуется непосредственное участие военных летчиков стран НАТО в боевых действиях на Украине. Это превратит Североатлантический альянс в открытого участника конфликта на Украине, что приведет к распространению боевых действий на территорию европейских государств.

Опрошенные китайским изданием аналитики считают, что Запад не станет размещать истребители на украинских аэродромах. Они будут действовать с территории соседних стран, например – Польши, а это приведет к вовлечению таких государств в открытое вооруженное противостояние с Россией.

Между тем, сейчас европейские страны непредусмотрительно пытаются демонстрировать, сколько каждая из них делает в плане поставок вооружений на Украину. Вероятно, они плохо представляют себе реальные последствия такой политики в обозримом будущем.

Еще одним вероятным последствием передачи истребителей Киеву китайская пресса называет переход России к более оперативному созданию современного оружия. То есть, фактически Запад простимулирует российскую военную промышленность на ускоренное развитие.
Использованы фотографии:
Королевские ВВС Великобритании / https://www.raf.mod.uk/
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11 комментариев
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  1. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 17:17
    0
    Китайский военный эксперт
    Звучит как заклинание.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:18
    +4
    Хорошо, допустим передадут, а разве России слабо ввести бесполетную зону над всей Украиной ? При современных характеристиках С-400 и истребительной авиации ВКС России там не одна навозная муха от ВСУ не должна в небо подниматься.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 17:31
      +1
      Бесполётная зона нашими военными введена на территории всего укро рейха.Вот только возможности наших ВВС и ПВО не безграничны.Любой борт появившийся на локаторах наших ВВС ,не отвечающий нашим запросам ,будет уничтожен.
    2. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 17:42
      0
      Тут ключевое слова " Должна". Но украинские самолеты все таки баражируют украинское небо.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:18
    +2
    потребуется непосредственное участие военных летчиков стран НАТО в боевых действиях на Украине.
    Китайса прав, но это очевидно и это все тут знают. request Он ВО не читает или наоборот этих блох здесь набрался. Но НАТОвские спецы давно по Украине ползают, да и в БД участвуют и гибнут уже год как, не заметил?
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:20
    +2
    Надеюсь, однажды настанет тот день, когда ко всем странам принимавшим участие в передаче вооружений и растягиванию конфликта,
    Россия применит очень болезненные санкции. Чтобы население этих стран, прочувствовало последствия решений, своих политических
    деятелей.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:23
      +1
      Давайте без трепа, а что мы можем ? Против США НИЧЕГО, а ведь это они локомотив всех санкций против нас и Европа у них на кукане сидит, а не у нас. Короче отпишитесь что предлагаете сделать, что за болезненные санкции ?????? Сам бы этого желал, но не могу подобрать.
    2. Альф
      Альф Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Россия применит очень болезненные санкции

      Например ?
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 19:03
        0
        Цитата: Альф
        Например ?

        Например это был сарказм.
    3. 4ekist
      4ekist Сегодня, 18:11
      0
      МятныйПряник
      Россия применит очень болезненные санкции. Чтобы население этих стран, прочувствовало....

      Мы можем только ограничить вывоз сырья и продукции атомной промышленности. Если только при всемирном потопе (апокалипсе) закрыть границы и никого не впускать. Тогда да, ощутят. no
  5. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 18:32
    0
    Китайский товарищ прав- самолеты будут базироваться не В/НА. Зачем им переоборудовать аэродромы, когда есть уже готовые, со всей инфрой. И даже пилоты готовые. Передача будет заключатся только в нанесении опознаков укроВВС. hi