Китайский военный эксперт назвал последствия передачи западных военных самолетов Украине

Если страны Запада решат передавать украинскому режиму боевые самолеты, в перспективе это может привести к распространению вооруженного конфликта с территории Украины на всю Европу. Об этом пишет китайское издание Global Times, приводя мнение опрошенных аналитиков.
Китайский военный эксперт Сун Чжунпин считает, что вероятность передачи киевскому режиму боевых самолетов Великобританией очень высока. Лондон может решиться на этот шаг, желая создать прецедент для других западных стран, как это уже было в ситуации с поставками танков.
Однако, отмечает аналитик, поскольку быстро ввести самолеты в боевые действия невозможно по причине отсутствия у ВСУ летчиков, обученных их эксплуатации, потребуется непосредственное участие военных летчиков стран НАТО в боевых действиях на Украине. Это превратит Североатлантический альянс в открытого участника конфликта на Украине, что приведет к распространению боевых действий на территорию европейских государств.
Опрошенные китайским изданием аналитики считают, что Запад не станет размещать истребители на украинских аэродромах. Они будут действовать с территории соседних стран, например – Польши, а это приведет к вовлечению таких государств в открытое вооруженное противостояние с Россией.
Между тем, сейчас европейские страны непредусмотрительно пытаются демонстрировать, сколько каждая из них делает в плане поставок вооружений на Украину. Вероятно, они плохо представляют себе реальные последствия такой политики в обозримом будущем.
Еще одним вероятным последствием передачи истребителей Киеву китайская пресса называет переход России к более оперативному созданию современного оружия. То есть, фактически Запад простимулирует российскую военную промышленность на ускоренное развитие.