Военное обозрение
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Нидерланды отказались поставлять танки Leopard 2 Украине, сославшись на запрет со стороны Германии

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Нидерланды отказались поставлять танки Leopard 2 Украине, сославшись на запрет со стороны Германии

Украина останется без танков Leopard 2, ранее обещанных Киеву Нидерландами. В Амстердаме заявили, что Германия отказалась продавать королевству взятые в аренду танки.


Нидерланды арендуют у Германии 18 немецких танков Leopard 2A6, именно их рассматривало правительство королевства в качестве военной помощи Украине. Премьер-министр страны Марк Рютте намеревался выкупить эту бронетехнику у немцев, но Берлин якобы Амстердаму отказал, несмотря на отправленную заявку. Накануне отказ в поставке танков Киеву подтвердила и голландский министр обороны Кайса Оллонгрен. По ее словам, арендованные у Германии 18 танков Leopard 2 не будут предоставлены Украине, поскольку Берлин наложил на это вето.

Между тем в Министерстве обороны Германии очень удивились такому заявлению и заявили, что вообще никаких запросов от голландцев в отношении передачи танков Украине не видели. Как заявил представитель немецкого оборонного ведомства, ни о каком запросе он не слышал.

Мне неизвестно, был ли сделан официальный запрос, который был бы окончательно отклонен правительством ФРГ

- приводит немецкая пресса слова представителя Бундесвера.

Ранее сообщалось, что Нидерланды профинансируют закупку и отправку на Украину "трехзначного числа" танков Leopard 1 из наличия концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), у которых на двоих имеется порядка 187 единиц тяжелой бронетехники. Вторым спонсором выступит Дания. Сама Германия к этой сделке имеет опосредованное отношение, так как вся техника принадлежит частным компаниям и не является государственной.
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14 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:20
    0
    Нидерланды отказались поставлять танки Leopard 2 Украине, сославшись на запрет со стороны Германии
    Сказали "НЕТ", но бумажечку подтереться попросили. request
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:29
      0
      Что значит Германия имеет к этому опосредованное отношение? Типа у них частная компания торгует танчиками с кем захочет? Не смешите мои подковы. Группенфюрер Шольц поставляет танки еврофашистам на Украину. Он за это отвечает.
      А голландские толерастные политики, по ходу, заднюю включили, воспользовавшись предлогом. Не хочется им за бесплатно поставлять дорогую технику.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:33
      +1
      Зачем так жестоко тролить "квартал 95", могли бы настольные макеты танков отправить и отчитаться о проделанной работе.
    3. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 17:45
      0
      Они че там курят? Что они тут исполняют?
      1. Карат
        Карат Сегодня, 18:35
        0
        Цитата: withoutreverse
        Они че там курят?


        В Нидерландах марихуана не под запретом. Так что вопрос что они там курят отпадает сам собой.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 17:21
    0
    Ну вот уже заднюю включать стали ... Они надеялись ,что Россия сразу запросит переговоры и т.д. А все наоборот у наших мотивация в разы возросла ВВП молчит Ждемс !!!
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: LukaNord
      Ну вот уже заднюю включать стали ... Они надеялись ,что Россия сразу запросит переговоры и т.д. А все наоборот у наших мотивация в разы возросла ВВП молчит Ждемс !!!

      Да, не самый цимус. Но во время боевых действий, этот отсек не заполняют. Предпочитают откатиться взад, после расстрела основного БК. Это фото с турецкой аферы "оливковая ветвь". Где за раз задрали 10 кошек.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:32
    +1
    Нидерланды отказались поставлять танки Leopard 2 Украине, сославшись на запрет со стороны Германии
    . Так то никто не хочет быть первым-крайним... сколько мути развели вокруг, тут и поллитры не поможет... берём ЛИТР, начинаем разбираться!
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: rocket757
      берём ЛИТР, начинаем разбираться!


      Чтобы разобраться в европейской бюрократии и ящика не хватит. laughing
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:40
    0
    Похоже у нашего посла ,прошла дружественная беседа в МИДЕ Голландии.А ведь сами вызывали по поводу МН17.Вчера Ф16,сегодня лёпы.Смотришь и Скифское золото в Крым отдадут.А серьёзно ,волну Дропнера голландские морские защитные сооружения выдержат?И мы тут не причём.
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:54
    0
    Зажали, понимают, что потом докупать за свой счет.
  6. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 18:10
    0
    Этого стоило ожидать. Есть оказывается ещё в ЕС силы, понимающие какую участь им готовит их дражайших заокеанский "союзничек".
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: Ru_Na
      Этого стоило ожидать. Есть оказывается ещё в ЕС силы, понимающие какую участь им готовит их дражайших заокеанский "союзничек".


      Всё они прекрасно понимают, вот и мутят. Американский босс прикажет - отдадут.
  7. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 18:36
    0
    Красивая история, жалко что п... вранье. Немцы всем разрешили реэкспорт hi
    Это очередная попытка запудрить мозги "глюпий рюсский музик" wassat