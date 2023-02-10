Глава ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в западную часть Марьинки

В настоящее время киевский режим пытается перебрасывать резервы своих формирований в Марьинку Донецкой Народной Республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, комментируя события на фронте.Как отметил Пушилин, в Марьинке наблюдается «серьезная ситуация». Украинские формирования, по словам главы ДНР, «цепляются» за населенный пункт и не сдают своих позиций. Российские войска давно вошли в Марьинку, но до сих пор не освободили ее полностью.По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают резервные части в западную часть Марьинки, которая все еще остается под контролем украинских формирований. Также Пушилин заявил о том, что силы ЧВК «Вагнер» закрепились на севере Артемовска, что позволило перерезать 3 из 4 путей снабжения украинских формирований в данном городе.Попытки ВСУ перебрасывать подкрепления в Марьинку могут свидетельствовать, во-первых, о том, что в Киеве все еще рассчитывают переломить ситуацию в этом городе хотя бы на какое-то время.Во-вторых, вероятно, украинское командование рассчитывает, что, если оно сделает для российских войск штурм Марьинки максимально продолжительным и тяжелым, это позволит сдержать часть сил российской армии, которая при другом раскладе была бы уже переброшена в тот же Артемовск или на Угледарское направление.Напомним, что активные действия ВС РФ в Марьинке лишили ВСУ возможности обстреливать Донецк из этого населенного пункта. До того, как российские войска ворвались в населенный пункт, такие обстрелы с данного направления были регулярными.