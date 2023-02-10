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Глава ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в западную часть Марьинки

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Глава ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в западную часть Марьинки

В настоящее время киевский режим пытается перебрасывать резервы своих формирований в Марьинку Донецкой Народной Республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, комментируя события на фронте.


Как отметил Пушилин, в Марьинке наблюдается «серьезная ситуация». Украинские формирования, по словам главы ДНР, «цепляются» за населенный пункт и не сдают своих позиций. Российские войска давно вошли в Марьинку, но до сих пор не освободили ее полностью.

По словам Пушилина, ВСУ перебрасывают резервные части в западную часть Марьинки, которая все еще остается под контролем украинских формирований. Также Пушилин заявил о том, что силы ЧВК «Вагнер» закрепились на севере Артемовска, что позволило перерезать 3 из 4 путей снабжения украинских формирований в данном городе.


Попытки ВСУ перебрасывать подкрепления в Марьинку могут свидетельствовать, во-первых, о том, что в Киеве все еще рассчитывают переломить ситуацию в этом городе хотя бы на какое-то время.

Во-вторых, вероятно, украинское командование рассчитывает, что, если оно сделает для российских войск штурм Марьинки максимально продолжительным и тяжелым, это позволит сдержать часть сил российской армии, которая при другом раскладе была бы уже переброшена в тот же Артемовск или на Угледарское направление.

Напомним, что активные действия ВС РФ в Марьинке лишили ВСУ возможности обстреливать Донецк из этого населенного пункта. До того, как российские войска ворвались в населенный пункт, такие обстрелы с данного направления были регулярными.
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18 комментариев
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  1. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 17:48
    -1
    С разбегу проломить лбом кирпичную стенку пробовали? Вот, это примерно то, чем мы занимаемся в Марьинке.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 17:53
      +3
      В Марьинке идет тяжелая но необходимая работа. простых рецептов нету. Все эти "обойти и окружить" не о большого ума советуют. такой укреп по открытой местности не обойти. Только выдавливать на коротких дистанциях. Медленное кровавое продвижение. острожное шаг за шагом.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 17:56
        +2
        Так не единичные укрепы надо было обходить, а отрезать всю группировку ВСУ на Донбассе еще год назад. А чтобы данному мероприятию сопутствовал успех, надо было проводить скрытую мобилизацию и заниматься боевым планированием, а не надеяться на "встречу освободителей с цветами".
        1. Карат
          Карат Сегодня, 18:11
          +1
          Цитата: invisible_man
          а отрезать всю группировку ВСУ на Донбассе еще год назад.


          У нас и сейчас столько войск необходимых на данную операцию нет, а год назад и говорить нечего.
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 18:23
            -2
            Я про скрытую мобилизацию зря написал?)
            1. Карат
              Карат Сегодня, 18:40
              +2
              Цитата: invisible_man
              Я про скрытую мобилизацию зря написал?)


              Скрытую мобилизацию в нашей стране не провести, всегда найдётся тот кто доложит куда надо.
              1. invisible_man
                invisible_man Сегодня, 18:53
                -1
                Скрытая - не объявленная официально. Тоже головой только едите?
                1. AVA77
                  AVA77 Сегодня, 19:06
                  0
                  Так то, все Люди едят только головой. yes Ну если со здоровьем всё нормально конечно.
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 18:21
      -1
      Да как то в голову не приходило, а Вы видимо пробовали. winked
      Ну и как, удачно.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 18:24
        -2
        Вам в голову приходило только ею кушать. Как и большинству наших, прости Господи, "военачальников".
        1. AVA77
          AVA77 Сегодня, 18:49
          +1
          Ну пробивать головой кирпичные стены мне точно не с руки.
          А Вам желаю удачи, в этом нелёгком но таком нужном деле. laughing
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:58
    +1
    Напомним, что активные действия ВС РФ в Марьинке лишили ВСУ возможности обстреливать Донецк из этого населенного пункта. До того, как российские войска ворвались в населенный пункт, такие обстрелы с данного направления были регулярными.
    . Понятно, что кончать нациков, там, необходимо.
    Понятно, что наци стараются там удержаться и не бегут.
    Понятно, что мяса и всего необходимого туда стараются подбросить.
    Не понятно... не понятно многое, издалека судить сложно, да и стоит ли фантазировать, вообще...
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 18:07
    0
    За Марьинку хихлы обязаны бодаться, дальше оч важный логистический узел Курахово. Думаю сейчас будем давить сразу по всем болевым точкам и раздергивать
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:15
      0
      Цитата: Prjanik
      дальше оч важный логистический узел Курахово


      Важных логистических узлов ещё до польской границы немеряно, а вот укрепрайонов как Мариинка по пальцам пересчитать.
      1. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 18:31
        0
        Только пол Марьинки мы уже заняли, и если хихлы не шлют резервы на её удержание, то под Курахово фронт сыпится. Сейчас они кидают резервы с одного направления на другое, с другого на третье, решая что им важнее, а мы прощупываем где тоньше
  4. Lis_96
    Lis_96 Сегодня, 18:36
    -2
    Где тяжёлые корабли, класса разрушители планет, имеющие возможность наносить массированную бомбардировку с орбиты?
  5. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 18:38
    +1
    Почему мы вообще входим в населённые пункты превращённые противником в крепости ? .. для чего ? ... что бы при зачистке это населённого пункта, погибали наши ребята ? Ведь можно взять населённый пункт в окружение, по всему периметру установить много эшелонированные минные поля и приступить к расстеру этого пункта из гаубиц, не заходя в этот населённый пункт. Дроны, покажут нам движение и перемещение врага в этом пункте и можно будет наносить удары по конкретным целям, ровняя всё с землёй. Через месяц, там закончится топливо, закончатся продукты и они сдадутся - никуда не денутся, ведь за этот месяц фронт уйдёт далеко вперёд и эти "защитники Бандеры" останутся в нашем глубоком тылу. Выбора и них не будет.
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 18:44
      0
      Донбасс - это сплошная жилая застройка, из населённых пунктов переходящих друг в друга, из которых укроп сделал крепостную линию. Там негде обойти, не проломив сначала в каком-нибудь месте. К примеру, Попасную в ЛНР проломили Вагнера и мы обошли и довольно быстро взяли Северодонецк с Лисичанском