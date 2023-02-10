МИД КНР: США умышленно скрывают причастность к подрыву газопроводов «Северный поток»

Публикация известным американским журналистом Сеймуром Хершем результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море, согласно которым он обвинил в организации взрывов США и Норвегию, вызвала большой резонанс в мировом сообществе.
В Пентагоне и Госдепе США поспешили откреститься от своей причастности к актам международного террора. В Кремле призвали провести тщательное международное расследование по этому поводу. Не устраивает замалчивание правды в этой истории со стороны Вашингтона и Пекин.
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя расследование журналиста Херша, заявила, что Соединенные Штаты намеренно скрывают свою причастность к подрыву газопроводов «Северный поток». Она напомнила слова Джо Байдена, сказанные им на пресс-конференции 7 февраля 2022 года после встречи с Олафом Шольцем, где американский президент заявил:
Если Россия вторгнется, ...«Северного потока-2» больше не будет. Мы покончим с ним.
В таком же духе позже с угрозой в отношении «СП-2» выступила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявившая, что «если Россия вторгнется на Украину, так или иначе «Северный поток-2» не продвинется вперед».
Представитель МИД КНР обратила внимание на подозрительное замалчивание со стороны властей США разоблачения Херша и отсутствие у Вашингтона стремления к установлению истинного виновника диверсии.
Это не первый раз, когда они так делают. Они делали то же самое в отношении отслеживания происхождения COVID, Синьцзяна, кибербезопасности... Этот список можно продолжать
— напомнила Хуа Чуньин.
Другой китайский дипломат Мао Нин, комментируя результаты расследования американского журналиста, заявила, что если его выводы подтвердятся, то США должны объясниться перед мировым сообществом. Представитель МИД Китая считает, что в случае причастности Вашингтона к акту диверсии на российских газопроводах, Соединенные Штаты должны понести за это ответственность.