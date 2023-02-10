МИД КНР: США умышленно скрывают причастность к подрыву газопроводов «Северный поток»

Если Россия вторгнется, ...«Северного потока-2» больше не будет. Мы покончим с ним.

Это не первый раз, когда они так делают. Они делали то же самое в отношении отслеживания происхождения COVID, Синьцзяна, кибербезопасности... Этот список можно продолжать