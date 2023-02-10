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МИД КНР: США умышленно скрывают причастность к подрыву газопроводов «Северный поток»

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МИД КНР: США умышленно скрывают причастность к подрыву газопроводов «Северный поток»

Публикация известным американским журналистом Сеймуром Хершем результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море, согласно которым он обвинил в организации взрывов США и Норвегию, вызвала большой резонанс в мировом сообществе.


В Пентагоне и Госдепе США поспешили откреститься от своей причастности к актам международного террора. В Кремле призвали провести тщательное международное расследование по этому поводу. Не устраивает замалчивание правды в этой истории со стороны Вашингтона и Пекин.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя расследование журналиста Херша, заявила, что Соединенные Штаты намеренно скрывают свою причастность к подрыву газопроводов «Северный поток». Она напомнила слова Джо Байдена, сказанные им на пресс-конференции 7 февраля 2022 года после встречи с Олафом Шольцем, где американский президент заявил:

Если Россия вторгнется, ...«Северного потока-2» больше не будет. Мы покончим с ним.


В таком же духе позже с угрозой в отношении «СП-2» выступила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявившая, что «если Россия вторгнется на Украину, так или иначе «Северный поток-2» не продвинется вперед».

Представитель МИД КНР обратила внимание на подозрительное замалчивание со стороны властей США разоблачения Херша и отсутствие у Вашингтона стремления к установлению истинного виновника диверсии.

Это не первый раз, когда они так делают. Они делали то же самое в отношении отслеживания происхождения COVID, Синьцзяна, кибербезопасности... Этот список можно продолжать

— напомнила Хуа Чуньин.

Другой китайский дипломат Мао Нин, комментируя результаты расследования американского журналиста, заявила, что если его выводы подтвердятся, то США должны объясниться перед мировым сообществом. Представитель МИД Китая считает, что в случае причастности Вашингтона к акту диверсии на российских газопроводах, Соединенные Штаты должны понести за это ответственность.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:43
    -1
    Скрывают они или нет теперь не важно. Важно что ответа на ТАКИЕ провокации ноль!!!! После драки кулаками не машут. В этом все нынешние проблемы, король оказался голым.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:12
      -1
      Цитата: Alien From
      Скрывают они или нет теперь не важно. Важно что ответа на ТАКИЕ провокации ноль!!!!

      Ну почему же ноль...Амерсы все за Россию сделали ,подминая под себя Европу и жить им сейчас очень трудновато без дешевого русского газа ..Запасы то заканчиваются ! А России уже давно пора слезать с нефте -газового бюджета основного дохода страны И это вроде получается ,вот инфа была что Россия снижает поставки нефти на 500 млн .Типо самим пригодится !
      А англосаксы со временем за все ответят и заплатят ..Они ошибку за ошибкой делают в мировой политике в том числе и с подрывом трубы ,это уже и ежу понятно кто причастен и кому выгодно ..
      Вот ждем ,когда они жирную наживку заглотят 300 лярдов наших ЗВР в западных банках Не спроста мы ее оставили им хе хе
      Как только они типо передадут ее окраине ,а вернее разграбят сами ..
      Вот тогда и начнется самое интересное !
  2. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 17:43
    +4
    Думаю для нас долг чести , вернуть США .. той же монетой!
    1. Krivobokoff
      Krivobokoff Сегодня, 17:55
      +3
      Интересный кстати вопрос. Ну ладно штаты, там АНБ и прочее ЦРУ, но почему у каклов каждый день по заводу не горит, и высокопоставленных людей в переулках гопники за кошелек не режут. Сварные вроде как меньше всех пострадали от демократии и сохранили мощь.
    2. mann
      mann Сегодня, 18:13
      +2
      Думаю для нас долг чести , вернуть США .. той же монетой!
      Но поскольку штатовского газопровода на Балтике нет,придется подрывать норвежский
      1. Карат
        Карат Сегодня, 18:17
        +3
        Цитата: mann
        Но поскольку штатовского газопровода на Балтике нет,придется подрывать норвежский


        Океанские кАбели. Вот за что трясутся американцы. Если уж бить то больному месту.
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:21
      -1
      Цитата: withoutreverse
      Думаю для нас долг чести , вернуть США .. той же монетой!

      Это не наш метод ... У России имеется более глобальный план ,который очень опасный Не зря США визжат так ,даже охрипли и надеюсь Китай нам в этом поможет ,а нет так сами справимся у России все для этого имеется hi
    4. Владимир Мсквчёв
      Владимир Мсквчёв Сегодня, 18:22
      +2
      А как ? .... тут два ответа - или не чем ? или кишка тонка ? ... может кто знает другой ответ почему не отвечаем ? ... рад был бы услышать этот ответ.
      Мы не ответили после крейсера Москва ( почему ), не ответили после Крымского моста ( почему ), не ответили после удара по Энгельсу ( почему ) и не ответим и ни в этот и ни в следующий раз ( потому что ). А ведь когда то мы Януковича называли - ТРЯПКОЙ. А сами то что можем ? .... ах да ! можем играть в "танковый биатлон", вот тут нам нет равных !
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:45
    0
    МИД КНР: США умышленно скрывают причастность к подрыву газопроводов «Северный поток»
    . С полосатиков, как с гуся вода...
    Ничего нового, в общем то.
    Так то, фиг бы с ними, что сделано, не изменить... сильно неприятно смотреть, как наши рулящие с пеной у рта ОБЛИЧАЮТ, РУКАМИ ТРЯСУТ... вот на эту трясучку смотреть ПРОТИВНО!
  4. Krivobokoff
    Krivobokoff Сегодня, 17:53
    +3
    Китайцы! Хорошо "мешки ворочить" вписывайтесь в тему, такого шанса без ядерной войны выпихнуть амеров из нашего полушария может больше не представиться.
  5. Grigory B
    Grigory B Сегодня, 17:59
    +3
    А от кого скрывать,все и так прекрасно знают,что США это страна террорист и этим террористом она стала еще до подрыва "Северного потока" примерно с Хиросимы и Нагасаки если не раньше.
  6. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 17:59
    +1
    И каким образом американцы понесут ответственность? Кто и как их накажет?
  7. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 18:02
    +2
    Скрывают США или не скрывают, своего участия в подрыве газопровода - нам то что до этого. Мы ж всё равно не ответим. Они, уже ни во что не ставят Россию, поэтому, намеренно и допустили утечку этой информации. Мол смотрите, мы ничего не боимся, .... что вы можете кроме как блефовать ... Это прямой вызов ! ....... Потому что мы ничем не ответили после крейсера Москва, не ответили после убийства Дарьи Дугиной, не ответили после удара по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе, даже не ответили после подрыва Крымского моста - так почему после подрыва газопровода мы должны отвечать ? Хотя, некоторые и хорохорятся - мол ответили уничтожением украинской энергосистемы ! Но это не ответ - это обычные боевые действия и не более. Ответ - это ТО, за что можно было бы НАМ гордиться, что осталось бы в НАШЕЙ памяти навсегда и ТО, о чём враг вспоминал бы с содроганием.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:09
    +1
    Диверсия на Северном потоке, де юре акт войны, совершённый против собственности, в том числе, принадлежащий РФ; соответственно, если мы принимаем это так: то долг чести обязывает нас, правительство РФ отреагировать соответственно, в том числе военными методами против любой собственности США и Норвегии в том же Атлантическом океане.
  9. mann
    mann Сегодня, 18:09
    0
    МИД КНР: США умышленно скрывают причастность к подрыву газопроводов «Северный поток»
    Да ладно,водолаз разгуливал с миной подмышкой по морскому дну и споткнувшись,случайно уронил ее под газопровод.А пролетающий над газопроводом летчик,играя в морской бой,неумышленно мину подорвал.Трагическое совпадение,любой западный суд оправдает
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:14
      +1
      У нас война или с..и? Если война то в ж...у западный суд.
      1. mann
        mann Сегодня, 18:21
        0
        У нас война или, что? Если война то в ж...у западнный суд.
        То есть летчик,играющий во время полета в морской бой,вас не смущает? Кстати,водолаз был чешский
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:16
    0
    Даже если они признаются, это ничего не изменит.
    К сожалению.
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:19
    +1
    Ещё бы через Украину демонтаж труб провели. Ой бы визгу было.