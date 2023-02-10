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Украинское СМИ: Пять заместителей нового министра внутренних дел Украины подали в отставку

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Украинское СМИ: Пять заместителей нового министра внутренних дел Украины подали в отставку

Информационное агентство «РБК Украина» сообщает, что сразу пять заместителей нового министра внутренних дел Украины написали рапорты о своей отставке. В пресс-службе силового ведомства подтвердили, что со своих постов ушли заместители главы МВД Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.


Комментируя увольнение высокопоставленных чиновников МВД, в пресс-службе МВД изданию сообщили, что это нормальная и законная процедура.

Увольнение замминистра — это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен — увидим

— прокомментировала ситуацию с групповым увольнением чиновников представитель министерства Марьяна Рева.

Ранее Верховная рада Украины утвердила в должности министра внутренних дел исполняющего обязанности главы МВД Игоря Клименко. Он занял этот пост после гибели предыдущего министра Дениса Монастырского, который находился в потерпевшим крушение вертолете, упавшем в Броварах Киевской области 18 января 2023 года. По неофициальным данным, причиной крушения вертолета в МВД считают ошибку пилота.

Не исключено, что массовое увольнение заместителей связано с приходом нового министра, который, несомненно, будет набирать свою команду в аппарат силового ведомства. Также стоит отметить, что в последнее время в высших эшелонах украинской власти наблюдаются масштабные кадровые перестановки, объясняемые борьбой с коррупцией среди чиновников.
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Использованы фотографии:
МВД Украины
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10 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:26
    +2
    Не исключено, что массовое увольнение заместителей связано с приходом ....

    Если успеет конечно..Зеля истребителей не привез ,зато кокса килограммчиком разжился..
    Как там все мило его встречали ,прям шоу 95 квартал .. laughing
    По ходу и танков он не получит .
    Разбегаться начинают ,как бы не мобилизовали
  2. Карат
    Карат Сегодня, 18:26
    +2
    Не исключено, что массовое увольнение заместителей связано с приходом нового министра, который, несомненно, будет набирать свою команду в аппарат силового ведомства.


    Старых от схем и откатов отключат и место станет не доходным, вот и увольняются.
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 18:36
      +1
      Нормальная ситуация. В России так же. Пришел новый бос и до принятия решения на руки собираются заявы от старой команды. Новый уже или принимает решение уволить или оставить в новой команде. Так во всем мире принято.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 18:51
        0
        Все министры уже за рубежом окраины.На еду, им пока хватит.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:04
      0
      Старых от схем и откатов отключат и место станет не доходным, вот и увольняются

      увольняются, потому что им предложили уволиться - дай волю, они бы и после пенсии там сидели
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:35
    +1
    Фишка в чем, посадить никого не посадили, уворованое, соответственно не изъяли. Вывод: борются не с коррупцией, а с тем, чтоб воровали кто надо - сразу приходит сработанная команда, пинком включает распилочный станок...
    Ну в общем, все, как в США, где расследовали-расследовали, выяснили, что 40 лет Бредли заменить не могут(цитата) - "всвязи с коррупцией среди высших офицеров Пентагона", никого даже не отстранили - и типа делают вид, что идет работа по замене БМП wink
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:51
    +2
    Какая нам разница, что какие-то у них замы в отставку подали.
    Меня интересует, почему не действует смертная казнь по отношению к террористам и тем кто расстреливает наших пленных.
    А кто там у них заместитель, мне по фигу.
    Думаю для 99,9% россиян тоже.
  5. APAHAKC
    APAHAKC Сегодня, 18:54
    0
    если это так то., то видать 3а одну зарплату там патриотов нет...
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:08
    0
    Im Moment kann ich dazu nur eins sagen:

    Nur ein TOTER Ukrainer ist ein "guter" Ukrainer, ganz egal
    ob er zurückgetreten wurde, oder nicht...!!!
    Falls das ganzer Personal-Karussell ein Hinweis darauf sein
    sollte, dass man sich da "oben" in die Wolle kriegt, na um so
    besser...!!!
  7. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 19:09
    0
    Эти успеют разбежаться в разные стороны, как хлопцам и положено.