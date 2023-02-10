Украинское СМИ: Пять заместителей нового министра внутренних дел Украины подали в отставку

Увольнение замминистра — это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен — увидим

Информационное агентство «РБК Украина» сообщает, что сразу пять заместителей нового министра внутренних дел Украины написали рапорты о своей отставке. В пресс-службе силового ведомства подтвердили, что со своих постов ушли заместители главы МВД Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.Комментируя увольнение высокопоставленных чиновников МВД, в пресс-службе МВД изданию сообщили, что это нормальная и законная процедура.— прокомментировала ситуацию с групповым увольнением чиновников представитель министерства Марьяна Рева.Ранее Верховная рада Украины утвердила в должности министра внутренних дел исполняющего обязанности главы МВД Игоря Клименко. Он занял этот пост после гибели предыдущего министра Дениса Монастырского, который находился в потерпевшим крушение вертолете, упавшем в Броварах Киевской области 18 января 2023 года. По неофициальным данным, причиной крушения вертолета в МВД считают ошибку пилота.Не исключено, что массовое увольнение заместителей связано с приходом нового министра, который, несомненно, будет набирать свою команду в аппарат силового ведомства. Также стоит отметить, что в последнее время в высших эшелонах украинской власти наблюдаются масштабные кадровые перестановки, объясняемые борьбой с коррупцией среди чиновников.