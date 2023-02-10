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Разведка Ирана арестовала диверсантов, организовавших атаку дронов на военный объект в Исфахане

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Разведка Ирана арестовала диверсантов, организовавших атаку дронов на военный объект в Исфахане

Исполнители неудачной диверсии против производственного центра Министерства обороны Ирана в городе Исфахан были задержаны сотрудниками иранской разведки. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim, ссылаясь на пресс-релиз министерства информации (разведки) Ирана.


Как утверждает иранская пресса, операция по установлению и задержанию диверсантов проводилась совместными усилиями Министерства информации и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также Организации по защите информации Министерства обороны Ирана. В результате оперативных мероприятий были выявлены основные исполнители диверсии.

Также иранская разведка сообщила, что был установлен факт причастности к организации диверсий агентов, работающих на спецслужбы Израиля. Как известно, израильские спецслужбы на протяжении десятилетий осуществляют диверсионную деятельность против военно-промышленного комплекса Ирана и военнослужащих КСИР.

Напомним, что производственный центр в Исфахане был атакован 28 января с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из беспилотных летательных аппаратов был сбит, а два других попали в специальные оборонительные ловушки и взорвались.

Теперь уже известно, что исполнителей диверсии иностранные спецслужбы нашли среди жителей самого Ирана. Это не вызывает удивления, учитывая, что в Иране не столь давно были массовые волнения, а враждебные стране силы активно работают с недовольными политикой центральных властей группами населения, в том числе – с национальными меньшинствами.
Использованы фотографии:
Wikipedia / english.khamenei.ir
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6 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:26
    -4
    Намечается еще одна "горячая точка"?
    Если так, то и недалеко до третьей мировой!
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:52
      +1
      Иран с 1979-ого горячая точка.
      С тех самых пор, как англичане там организовали переворот.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:32
    +2
    Смерть через сну-сну?
    Один хрен, матрасы новых дегенератов найдут
  3. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 18:34
    +3
    Пойманным не позавидуешь . Там сю-сю пу-сю с абрамовичами и кумами не прокатывает .
  4. agoran
    agoran Сегодня, 19:07
    0
    Вот, что мне нравиться в Иране, нашли, допросили, повесили на строительном кране.
    Без наших сюсюканий, ой да он ошибся, да его завербовали, у него денег не было.
    Если есть структуры вместо СМЕРШ, то им нужно дать больше полномочий.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:08
    +1
    Кирдык "авиамоделистам". Иран не Россия, извинения слушать не будет и лет на семь- десять сажать тоже. Подъемный кран на подходе.