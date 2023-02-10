Разведка Ирана арестовала диверсантов, организовавших атаку дронов на военный объект в Исфахане

Исполнители неудачной диверсии против производственного центра Министерства обороны Ирана в городе Исфахан были задержаны сотрудниками иранской разведки. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim, ссылаясь на пресс-релиз министерства информации (разведки) Ирана.Как утверждает иранская пресса, операция по установлению и задержанию диверсантов проводилась совместными усилиями Министерства информации и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также Организации по защите информации Министерства обороны Ирана. В результате оперативных мероприятий были выявлены основные исполнители диверсии.Также иранская разведка сообщила, что был установлен факт причастности к организации диверсий агентов, работающих на спецслужбы Израиля. Как известно, израильские спецслужбы на протяжении десятилетий осуществляют диверсионную деятельность против военно-промышленного комплекса Ирана и военнослужащих КСИР.Напомним, что производственный центр в Исфахане был атакован 28 января с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из беспилотных летательных аппаратов был сбит, а два других попали в специальные оборонительные ловушки и взорвались.Теперь уже известно, что исполнителей диверсии иностранные спецслужбы нашли среди жителей самого Ирана. Это не вызывает удивления, учитывая, что в Иране не столь давно были массовые волнения, а враждебные стране силы активно работают с недовольными политикой центральных властей группами населения, в том числе – с национальными меньшинствами.