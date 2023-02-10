В Управлении комиссара ООН признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека признали подлинность опубликованного ранее в социальных сетях видео с убийством боевиками ВСУ российских военнопленных.Официальный представитель организации Марта Уртадо заявила, что в ООН также знают об еще одном видео, на котором расстрелявший пленных украинский боевик сознается в совершении убийства, а также пытается оправдать свои действия, объясняя их тем, что пленные, якобы, оказывали сопротивление, а также являлись сотрудниками российской ЧВК "Вагнер". Однако, Уртадо подчеркнула, что эти объяснения никоим образом не могут служить оправданием преступным действиям боевика ВСУ, нарушившего существующие нормы международного гуманитарного права.На опубликованном в соцсетях ролике вооруженный автоматом человек в форме украинской армии на украинском языке задает вопросы лежащему на земле российскому военнослужащему, после чего убивает пленного выстрелом в голову. Всего на видео зафиксированы трое пленных российских бойца.В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что факт предположительного убийства троих пленных военнослужащих ВС РФ будет расследован, будут установлены личности причастных к совершению этого военного преступления лиц, а также будут выяснены все обстоятельства произошедшего.Кроме того, в ООН выразили министру обороны Украины обеспокоенность по поводу противозаконного обращения с российскими военнопленными.Российские военкоры выяснили личность украинского боевика, расстрелявшего пленных. Им оказался Сергей Макаренко из села Краснобирка Житомирской области. Сообщается, что он регулярно снимает видео с пытками и убийствами военнопленных, после чего публикует их в соцсетях.