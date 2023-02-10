Военное обозрение
Войти Регистрация

В Управлении комиссара ООН признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных

22
В Управлении комиссара ООН признали подлинность видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека признали подлинность опубликованного ранее в социальных сетях видео с убийством боевиками ВСУ российских военнопленных.


Официальный представитель организации Марта Уртадо заявила, что в ООН также знают об еще одном видео, на котором расстрелявший пленных украинский боевик сознается в совершении убийства, а также пытается оправдать свои действия, объясняя их тем, что пленные, якобы, оказывали сопротивление, а также являлись сотрудниками российской ЧВК "Вагнер". Однако, Уртадо подчеркнула, что эти объяснения никоим образом не могут служить оправданием преступным действиям боевика ВСУ, нарушившего существующие нормы международного гуманитарного права.

На опубликованном в соцсетях ролике вооруженный автоматом человек в форме украинской армии на украинском языке задает вопросы лежащему на земле российскому военнослужащему, после чего убивает пленного выстрелом в голову. Всего на видео зафиксированы трое пленных российских бойца.

В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что факт предположительного убийства троих пленных военнослужащих ВС РФ будет расследован, будут установлены личности причастных к совершению этого военного преступления лиц, а также будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в ООН выразили министру обороны Украины обеспокоенность по поводу противозаконного обращения с российскими военнопленными.

Российские военкоры выяснили личность украинского боевика, расстрелявшего пленных. Им оказался Сергей Макаренко из села Краснобирка Житомирской области. Сообщается, что он регулярно снимает видео с пытками и убийствами военнопленных, после чего публикует их в соцсетях.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Карат
    Карат Сегодня, 18:38
    +4
    расстрелявший пленных украинский боевик сознается в совершении убийства, а также пытается оправдать свои действия, объясняя их тем, что пленные, якобы, оказывали сопротивление,


    Кувалдой его, мразоту.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:52
      +7
      Сергей Макаренко из села Краснобирка Житомирской области. Сообщается, что он регулярно снимает видео с пытками и убийствами военнопленных, после чего публикует их в соцсетях.

      Всем искать и ликвидировать ,где бы эта мразь не находилась ..
      А оон ,уже когда в морду сунешь все зверства бандеровщины ,тогда начинают шевелится ,ну типо да правда ..
      Недавно передачу слушал ,что 90% пленных укросов(обмен) ,опять идут воевать на передовую ...И воюют уже зверски ,понимая ,что с ними будет если второй раз попадут в плен сбу за ними следит и кровью связывает ..Так что ЧВК наши не зря в плен не берут ,наслушаны
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 18:57
        0
        А оон ,уже когда в морду сунешь все зверства бандеровщины ,тогда начинают шевелится

        ООН располагается в штатах и основное финансирование оттуда же - ооновцы себе не враги чтобы бороться за справедливость и правду
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:38
    +2
    Украине все простят (оплот демократии)
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:41
      +6
      Уже поздно. ФСЁ. Каток катится неумолимо. И никто не сможет остановить.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 19:07
        +2
        Цитата: Alex Nevs
        Уже поздно. ФСЁ. Каток катится неумолимо. И никто не сможет остановить.

        Небензя в ООН хорошо сказал ..
        Россия сделает так, чтобы с территории Украины никогда не исходили угрозы

        И мы это умеем за свою историю ,чтобы на 10 поколений запомнили .
        Терпели долго и надеялись ..Но теперь каток пошел
  3. 4ekist
    4ekist Сегодня, 18:41
    +7
    ..... оказывали сопротивление, а также являлись сотрудниками российской ЧВК "Вагнер".

    Думаю, вагнеровцы и мобилизованные в зону СВО отомстят надлежащим образом. Только не надо им в этом мешать.
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 18:44
    +10
    Видел это видео без купюр позавчера.
    Полдня трясло от ярости.
    Зубами скрежетал...
    Никакой пощады твapям. Связать, облить бензином и поджечь.
    Иначе никак... am
    1. РДР
      РДР Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Никакой пощады твapям. Связать, облить бензином и поджечь.

      Помните как Сталин приказал отомстить за казнь Зои Космодемьянской? Никого из того полка в плен не брать!
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:11
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Видел это видео без купюр позавчера.
      Полдня трясло от ярости.
      Зубами скрежетал...
      Никакой пощады твapям. Связать, облить бензином и поджечь.
      Иначе никак... am

      И таких зверств не мало гуляет по инету ..А что творят с гражданскими ? Там вообще жуть ..Бандеровщина нацистские подстилки ,даже СС поражались их жестокости и зверствам ..
  5. Сплин
    Сплин Сегодня, 18:45
    +4
    сравнять с землёй тот район житомира где он жил. А лучше весь житомир. со всеми его родственниками!!! Макаренко жди с@ка! А села его вообще не должно быть в принципе!
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:46
    +4
    Признали - и что дальше, тля?!
    Говноеды европоские
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:12
      0
      Цитата: Bingo
      Признали - и что дальше, тля?!
      Говноеды европоские

      Да пошли они ..Будем Мочить и жестко !
  7. Пане Коханку
    Пане Коханку Сегодня, 18:49
    +4
    задает вопросы лежащему на земле российскому военнослужащему, после чего убивает пленного выстрелом в голову

    Полголовы снес несколькими выстрелами. Дегенерат...
    Сообщается, что он регулярно снимает видео с пытками и убийствами военнопленных, после чего публикует их в соцсетях.

    Долбаный садист-дегенерат. Надеюсь, он ответит за все.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 19:07
      0
      Долбаный садист-дегенерат.

      Другие за него в Соледаре получили полный расчёт.
  8. APAHAKC
    APAHAKC Сегодня, 18:52
    -4
    это психология войны - сразу они отправляют тебя умереть. учат убивать и уж потом просят делать это иногда .... думаю это общая психология применима для всех длительных военных стрессов
  9. starina
    starina Сегодня, 18:59
    0
    Ну а что бы им не пытать и не расстреливать?
    Чтобы прекратить такое раз и навсегда или хотя бы уменьшить количество таких случаев нужно ответить на вопрос.
    Как там поживают Константин Немичев и Сергей (Чили) Величко ? Куча народу рубаки рвали на груди - "незабудим, нипрастим". И миллионы за головы обещали. И?
    Нет больше Судоплатова и ему подобных, остались только "лампасы,партнёры,озабоченности и куры с зерном".
  10. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 19:08
    0
    Сколько уже таких видео, но все равно продолжают сдаваться в плен
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 19:08
    +1
    Я думаю Израиль не стал бы церемониться и установив адрес проживания террориста, уже бы оперативно реализовал акт возмездия, наказав этого морального урода , как минимум разнеся в хлам его жилище. Вот и нам надо предварительно наказать этого Макаренко уничтожив его хату в селе Краснобирка на Житомирщине, а потом, по возможности, ликвидировать физически.
    Подразделение в котором проходит службу эта нелюдь, по возможности надо разлохматить до последнего бойца.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:16
      0
      Вот тут я полностью соглашусь.Сколько будем гуманитарить,жалеть?Подлежат уничтожению.
  12. Комментарий был удален.
  13. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 19:10
    0
    Ну признали, ну обеспокоились, и на этом всё закончилось. Им было по барабану даже когда укроп фигачил по АЭС. Всё что обезьянки выдают это "ничего не вижу ничего не слышу"
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:18
    0
    Надеюсь, что этот мерзавец, эта нелюдь - Сергей Макаренко из села Краснобирка Житомирской области будет проклят во веки веков и получит свою меру сполна.
    * * *
    Ребята, держитесь!