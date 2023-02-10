Глава ДНР Пушилин назвал единственный способ завершения противостояния России с НАТО

Здесь мы видим нарастающую агрессию в отношении русских, тех русофобских настроений поляков, прибалтов. Что с этим делать?

По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад… Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказал мнение во время встречи с журналистами, что противостояние России со странами НАТО зашло столь далеко, что даже победа ВС РФ на Украине не остановит эту конфронтацию. По его мнению, добиться мира между нашей страной и Североатлантическим альянсом позволит только международная конференция по типу Ялтинской.Пушилин обратил внимание, что сейчас предпосылок к мирному диалогу между РФ и странами НАТО, особенно Вашингтоном, нет даже в медийном пространстве. Поэтому даже окончание военных действий на Украине ничего в этой ситуации кардинально не изменит.— задается справедливым вопросом врио главы ДНР.Пушилин считает, что новый миропорядок следует обсудить на встрече лидеров ведущих стран, наподобие тех договоренностей, которые были достигнуты в свое время между главами СССР, США и Великобритании в Ялте. Тогда Иосиф Сталин назвал целью конференции установление мира на 50 лет, на деле он продержался дольше.— уверен Пушилин.Врио главы ДНР добавил, что подобную конференцию можно провести в Донецке или Севастополе, хотя, в принципе, не важно, где пройдет встреча.Следует отметить, что во второй по счёту многосторонней встрече лидеров трех стран антигитлеровской коалиции, состоявшейся в феврале 1945 года в поселке Ливадия вблизи с Ялтой, участие принимали главы союзнических государств, выступившие единым фронтом против немецко-фашистской Германии. Сейчас же, если подобную встречу и удастся согласовать, в ней должны будут сесть за стол переговоров главы государств, находящихся в постоянно растущей конфронтации.