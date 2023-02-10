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Глава ДНР Пушилин назвал единственный способ завершения противостояния России с НАТО

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Глава ДНР Пушилин назвал единственный способ завершения противостояния России с НАТО

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказал мнение во время встречи с журналистами, что противостояние России со странами НАТО зашло столь далеко, что даже победа ВС РФ на Украине не остановит эту конфронтацию. По его мнению, добиться мира между нашей страной и Североатлантическим альянсом позволит только международная конференция по типу Ялтинской.


Пушилин обратил внимание, что сейчас предпосылок к мирному диалогу между РФ и странами НАТО, особенно Вашингтоном, нет даже в медийном пространстве. Поэтому даже окончание военных действий на Украине ничего в этой ситуации кардинально не изменит.

Здесь мы видим нарастающую агрессию в отношении русских, тех русофобских настроений поляков, прибалтов. Что с этим делать?

— задается справедливым вопросом врио главы ДНР.

Пушилин считает, что новый миропорядок следует обсудить на встрече лидеров ведущих стран, наподобие тех договоренностей, которые были достигнуты в свое время между главами СССР, США и Великобритании в Ялте. Тогда Иосиф Сталин назвал целью конференции установление мира на 50 лет, на деле он продержался дольше.

По-другому я не вижу, как эту ситуацию откатить назад… Градус слишком высок для того, чтобы это закончилось само собой

— уверен Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что подобную конференцию можно провести в Донецке или Севастополе, хотя, в принципе, не важно, где пройдет встреча.

Следует отметить, что во второй по счёту многосторонней встрече лидеров трех стран антигитлеровской коалиции, состоявшейся в феврале 1945 года в поселке Ливадия вблизи с Ялтой, участие принимали главы союзнических государств, выступившие единым фронтом против немецко-фашистской Германии. Сейчас же, если подобную встречу и удастся согласовать, в ней должны будут сесть за стол переговоров главы государств, находящихся в постоянно растущей конфронтации.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Пушилина
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:12
    0
    Договариваться с мошенниками и ворами бесперспективно.Мы же живем без всякого договора с Японией,например
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:12
    0
    Единственный способ обеспечить мир на юго-западной границе России - это установить полный контроль Российской Федерации над трассой Киев - Одесса и над тремя портами Чёрного моря - Одессой, Николаевым и Херсоном.
    Без полного контроля России над этими объектами мир для России недостижим.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:14
    -1
    Дошло наконец, что войну с НАТО Россия не выиграет. hi
    Поэтому - да, нужно договариваться. wink
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 19:17
      0
      Договариваться с нацистами Украины, когда мать городов русских Киев и город-герой Одесса находятся в их руках - значит предать русских предков и героев ВОВ, обеспечить крупнейшую геополитическую катастрофу для России и миллионов русских людей на многие поколения вперёд.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:18
      0
      на Украине - выигрывает. После Украины можно и договорится, вот только о чём?
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:16
    +1
    в принципе правильно сказал что нам чужой земли не надо ,а вот за свою будем бороться и будем надеяться что россия будет жить ,вот только бы власть поменять на социалистическую
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:16
    0
    Здесь мы видим нарастающую агрессию в отношении русских, тех русофобских настроений поляков, прибалтов

    агрессию и русофобию разгоняют правительства этих стран, идущих на поводу у США. Среди простых граждан негатива гораздо меньше, но люди не железные и поддаются антироссийской пропаганде правительственных СМИ
  6. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 19:17
    0
    Ну воевать против всех это самоубийство . Договаривайтесь